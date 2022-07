Fraubrunnen Eine humorvolle Bestandesaufnahme des Lebens als Frau im Schlosskellertheater Das Schlosskellertheaeter Fraubrunnen zeigt die Komödie «Mittendrin» von Folke Braband in Mundart. Gundi Klemm 23.07.2022, 05.00 Uhr

«Mittendrin» des Schlosskellertheaters Fraubrunnen: (v.l.) Alain Thélin als Rainer, Margot Utiger als Charly, Pascale Thélin als Marlene und Christine Carpi als Muga Lu. Jürg Otter

Sommerliches Theater-Feeling wie es das Publikum liebt: nach dem gastronomischen Auftakt im Schlosshof Fraubrunnen wird in den an heissen Tagen angenehm kühlen Schlosskeller gewechselt.

In einer Hängeschaukel im ansprechend mit Sofa und Pflanzen komponierten Bühnenbild sitzt bereits Muga Lu (Christine Carpi) und fixiert die Eintretenden mit ihrem Lippen umspielenden, wissenden Lächeln. Sie, obwohl angeblich schon zwei Jahre tot, ist die einzig Vernünftige in dem Erfolgsstück des Berliner Autors Folke Braband.

Liebenswürdiger Klamauk in Mundart

Andreas Theiler hat seinen schnellzüngigen, treffsicheren Text in eine in Leichtigkeit tanzende Mundart übertragen. Das ist auch nötig für den an liebenswürdigem Klamauk reichen Inhalt der Komödie «Mittendrin».

Die Mitspielenden: Marlene (Pascale Thelin), ihr «Noch-Ehemann» Rainer (Alain Thélin), ihre verbal wild pubertierende Tochter Lilly (Pascale Schüpbach), deren vor jugendlichem Selbstbewusstsein strotzender Freund Luca (Micha Kauer) und ihre in Liebesdingen prächtig irrlichternde Freundin Charly (Margot Utiger) gestalten das Leben der Mitvierzigerin Marlene zwar spannend, aber nicht unbedingt mühelos.

Gesehen wird ihre exzentrisch wirkende Mutter Muga Lu; sozusagen als Produkt ihrer Fantasie- aber nur durch sie, Marlene. Unentwegt hadert sie mit ihr über alte Probleme in ihrer früheren Mutter-Tochter-Beziehung, schlägt aber coole, lebenserfahrene Ratschläge der Mutter in den Wind. Denn Muga Lu lebte nach dem Grundsatz: «Ich will mir beim letzten Atemzug doch nicht vorwerfen müssen, ich hätte etwas verpasst.»

Beschwingt und mit viel Augenzwinkern

Marlene ist hin- und hergerissen zwischen turbulenter Lebenslust, aber auch gewisser Neuorientierung, einer geheimen Liebe, den Annäherungsversuchen von «Ex» Rainer und sogar von Luca, wie auch den tumultuös ablaufenden Verhältnissen bei Freundin Charly. Mit ihr tröstet sie sich immer wieder mit einem kleinen Apéro, auch wenn dies die gemeinsame Sicht aufs Leben nur kurzeitig bessert. Unterlegt mit eingängiger Musik, beinhalten viele Szenenhumorvoll-schrill gebotene Gesangs- und Tanzeinlagen.

«Wie aus dem Leben gegriffen»

ist das temporeiche Stück, sagt Veronika Herren-Wenger. Sie hat die Inszenierung und Bearbeitung für das Theater im Schlosskeller Fraubrunnen unter Assistenz von Susanne Ohlwein besorgt.

Die ersten Proben liefen noch vor Ausbruch der Pandemie. In ihrer 50-jährigen Laufbahn als Schauspielerin und Regisseurin, so Herren, sei diese von einem vielseitigen Produktionsteam unter der Leitung von Peter E. Wüthrich unterstützte Aufführung «Mittendrin» nicht etwa emanzipatorisch aufzufassen, sondern als beschwingter Sommerstoff «mit viel Augenzwinkern» gedacht.

Obwohl die Akustik im Keller ausgezeichnet ist, hätten die geflüsterten Dialoge deutlicher ausfallen dürfen. Fast auf Tuchfühlung mit der Schauspieltruppe zauberten deren Bühnenpräsenz sowie die köstlichen Regieeinfälle gute Stimmung ins Schlosskellertheater. Aufführungen bis 14. August.