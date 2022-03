Frankenstärke Die Exportindustrie im Kanton Solothurn ist besorgt Der starke Franken setzt der Solothurner Wirtschaft zu. Die Betroffenheit bei den Firmen ist aber unterschiedlich. Christof Ramser Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Fraisa-Chef Josef Maushart kann mit genug Vorlaufzeit «fast mit jedem Frankenkurs leben». Hanspeter Bärtschi

Just an jenem Tag, als Russland den Angriff auf die Ukraine startete, behandelte der Verwaltungsrat der Bellacher Fraisa-Gruppe das Budget. «Dieses mussten wir gleich wieder revidieren», sagt Josef Maushart.

Der CEO des Produktionsunternehmens von Präzisionsteilen geht davon aus, dass der Krieg die Konjunktur abbremsen und die Unsicherheiten aufgrund der Franken-Euro-Parität verschärfen wird. Beides werde in der Erfolgsrechnung Spuren hinterlassen.

Maushart, dessen Unternehmen eine Exportquote von 78 Prozent aufweist, rechnet mit einem mengenbedingten Umsatzrückgang von zehn Prozent und weiteren fünf Prozent aus der Währungsproblematik. Budgetiert ist nunmehr die Hälfte des ursprünglich kalkulierten Gewinnes.

Die Bastion auch bei sehr starkem Franken halten

Dank eines hohen Eigenkapitals von gegen 80 Millionen Franken sei die Fraisa, die allein in Bellach 197 Angestellte beschäftigt, aber solide aufgestellt.

Kurzfristig «könne und werde man den Personalbestand nicht anpassen», sagt der Fraisa-Chef, weist aber gleichzeitig mit Blick auf die hohen Personalkosten darauf hin, dass auch sein Unternehmen mittelfristig die Effizienz noch steigern könne.

Modernste Technologien würden helfen, die Personalproduktivität zu steigern und damit den Produktionsstandort auch bei einem sehr starken Schweizer Franken zu verteidigen. Dank solcher Anpassungen könne man grundsätzlich fast mit jedem Frankenkurs leben, sofern genügend Vorlaufzeit vorhanden sei.

Dass sich der Euro noch einmal erholt, bezweifelt Maushart. 2007, als der deutsch-schweizerische Doppelbürger und ehemalige Solothurner Kantonsrat für seine Eltern in Deutschland ein Haus baute, kostete ein Euro noch 1.67 Franken. Seither zeigt der Wert fast nur noch in eine Richtung – nach unten.

Arbeitsplatz-Verlagerung bei Ypsomed kein Thema

Ebenfalls exportorientiert ist die global tätige Ypsomed. Das Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Burgdorf beschäftigt aktuell an den Produktionsstandorten in Solothurn 530 und in Grenchen 90 Mitarbeitende.

Anders sehe es bei den in Euro denominierten Teilen des Portfolios aus. Dort sei der Umsatz entsprechend der Währungsabwertung weniger hoch. Nicht existenziell bedrohend für das Unternehmen stuft er den Krieg in der Ukraine ein, da der Handel mit Medizinprodukten von den Wirtschaftssanktionen gegen Russland ausgenommen ist.

Man habe das Glück, weite Teile des Geschäfts in Schweizer Franken zu verrechnen, sagt Sprecher Thomas Kutt. «Das hilft enorm.» Insofern sei man von der Franken-Euro-Parität nicht sehr stark betroffen, die Ertragskraft sei nicht gefährdet.

Ypsomed befindet sich laut Kutt weiterhin auf Wachstumskurs. So schuf das Unternehmen 2021 in der Schweiz 100 neue Stellen, dieses Jahr sollen noch einmal so viele hinzukommen.

Allerdings seien die räumlichen Wachstumsmöglichkeiten in der Schweiz begrenzt. «Mangels Bauflächen im Mittelland» nahm das Unternehmen vergangenen August im deutschen Schwerin eine neue Produktionsstätte in Betrieb. Eine Verlagerung von Arbeitsplätzen aus der Schweiz sei nicht geplant.

Für Uhrenindustrie schon fast ein «Dauerproblem»

Eine lange Tradition mit hohem Exportanteil hat im Kanton die Uhrenindustrie mit Marken wie Breitling, Titoni oder Mondaine. Der starke Franken sei für die Uhrenindustrie schon fast zum Dauerproblem geworden, sagt Jean-Daniel Pasche, Präsident des schweizerischen Uhrenverbands.

Nun könnten die Firmen entweder die Preise im Importland erhöhen oder die Margen verringern. Was sich entweder negativ auf den Konsum oder die Investitionen auswirke.

Fast unmöglich geworden seien Geschäfte in Russland. Der Luftraum ist auch für den Warentransport gesperrt, Finanztransaktionen sind erschwert. Nicht zuletzt würden die steigenden Preise für Rohmaterial und Energie die hiesigen Produktionskosten verteuern.

