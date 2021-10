Alois Winiger André Schluchter neues Fotobuch Kanton Solothurn

Fotografie-Buch Ein Journalist als Chronist unserer Zeit: Alois Winiger und André Schluchter werfen ein Schlaglicht auf die Kantonsgeschichte Er war Fotoreporter und Redaktor: Alois Winiger, langjähriger und heute pensionierter Mitarbeiter der Solothurner Zeitung. Nun hat er zusammen mit dem Oltner Historiker André Schluchter ein Buch mit Fotos aus den Jahren 1980 - 1995 herausgebracht. Eine kurzweilige Geschichte des Kantons. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Alois Winiger und André Schluchter. Alois Winiger / Solothurner Zeitung

«Als Fotoreporter der Solothurner Zeitung hatte ich den Auftrag, ein Foto zu einem bestimmten Text oder zu einem Thema beizusteuern. Als Buchautor hatte ich jetzt die Aufgabe, zusammen mit dem Herausgeber des Buches André Schluchter, zu den jeweiligen Fotos Texte zu verfassen und über Hintergründe zu recherchieren». So fasst Alois Winiger, seit 2015 pensionierter Fotograf und Redaktor der Solothurner Zeitung, seine Arbeiten an seinem ersten Buch «Der Kanton Solothurn im Bild 1980 - 1995» zusammen.

Doch er holt beim Gespräch in seinem Haus in Bätterkinden noch etwas aus. «Anlass zum Entstehen dieses Buches ist die Übergabe meiner Fotonegative an das Staatsarchiv Solothurn.» Denn noch während seiner beruflich aktiven Zeit beschäftigte Winiger die Frage, was denn mit seinen über 88000 schwarz-weiss Negativen in 3000 Filmtaschen geschehen soll, die alle in den Jahren der analogen Fotografie zwischen 1980 bis 1995 entstanden sind. Was soll damit passieren? Nach einiger Zeit ergab es sich, dass Alois Winiger seine Fotos digital aufbereiten konnte und sie jetzt im Staatsarchiv Solothurn vorhanden sind.

«Die jetzt neu aufgearbeiteten Negativ-Abzüge gehören nun, fein säuberlich verpackt in 44 säurefreien Kartonschachteln, zum Bestand des Staatsarchivs Solothurn. Via digital erfassten Listen sind sie auch greifbar.»

Ein Fotograf und ein Historiker treffen sich

Historiker André Schluchter wurde auf Alois Winiger aufmerksam, als er im Zusammenhang seiner verantworteten «Geschichte des Kantons Solothurn» die gute Fotoarchiv-Arbeit von Winiger kennen lernte. Denn Fotograf Winiger war stets ein sehr gut strukturierter Mitarbeiter. Er hatte sich zur Angewohnheit gemacht, seine Fotos so zu archivieren, dass sie rasch wieder gefunden werden konnten. Schluchter gelangte an Winiger und meinte, mit diesem Fotos müsse doch auch ein Buchprojekt realisiert werden. Und Winiger gibt zu:

«Da hat er bei mir offene Türen eingerannt.»

Und so schreibt nun der Historiker im Vorwort des neuen Buches: «Als Fotoreporter und später als Lokalredaktor der bedeutendsten Solothurnischen Tageszeitung hat wak (Alois Winiger, Kestenholz), mit seiner Arbeit nicht nur praktisch den ganzen Kanton und seine angrenzenden Gebiete, sondern auch die ganze Themenbreite der damaligen Zeitungen abgedeckt, sieht man von grösseren Sportveranstaltungen einmal ab».

1992: Auf zum Feldschiessen. Alois Winiger / Solothurner Zeitung 1983: Der junge Meisterlandwirt Christian Wanner. Alois Winiger / Solothurner Zeitung 1985: Eine chinesische Delegation besucht das AKW Gösgen. Alois Winiger / Solothurner Zeitung «Bank in Kriegstetten» ein sarkastisches Kriegstetter Fasnachtssujet nach dem Bankendebakel. Alois Winiger / Solothurner Zeitung 1992: Die Cellulosefabrik Attisholz. Alois Winiger / Solothurner Zeitung 1994: Versuch mit Längholz für einen Probekreisel auf der Thalbrücke in Balsthal. Alois Winiger / Solothurner Zeitung 1984: Musikgesellschaft Beinwil probt Marschieren mitten auf der Passwangstrasse. Alois Winiger / Solothurner Zeitung 1981: Eine Rollstuhlfahrerin musste noch im Gepäckwagen mitreisen. Alois Winiger / Solothurner Zeitung 1981: Die Oensinger Schuljugend half bei Zibeliernten. Alois Winiger / Solothurner Zeitung 1981: Eine Schulstube wie zu Albert Ankers Zeit: die Bergschule Brunnersberg. Alois Winiger / Solothurner Zeitung

Keine rein künstlerischen Aufnahmen im Blick

Aus den bemerkenswertesten Aufnahmen – in Teamarbeit ausgewählt von Schluchter und Winiger - sollte also ein Buch über den Kanton Solothurn in den Jahren 1980 bis 1995 entstehen. «Zwar hatte ich nie den Anspruch, künstlerische Fotoaufnahmen zu machen», sagt Winiger. Dennoch hatte auch er immer ganz besondere Freude an einer ausgewogenen und ästhetisch ansprechenden Bildkomposition, auch wenn sie «nur» für die Zeitung bestimmt war.

«Es war aber nie die erste Motivation für ein Bild.» «Zunächst ging es immer darum, für einen Text, für ein Thema, das in der Zeitung abgedruckt wurde, ein passendes, aussagekräftiges Foto zu schaffen.»

Dies ist Winiger all die Jahre hervorragend gelungen.

Und so richtig «in Fahrt» kam er beispielsweise, wenn es am Morgen an der Redaktionssitzung ab und zu mal hiess: «Du hast eine Seite zum Füllen». Dann fuhr er los, in den Bucheggberg, oder ins Schwarzbubenland, wo er immer jemanden traf, der ihm tolle Bildmotive lieferte und ihm aus seinem Leben berichtete. Alois Winiger beschreibt in einem Essay am Schluss des Buches ausführlich, wie er den Redaktionsalltag über die besagten 15 Jahre - und die darauffolgende Zeit als Redaktor - erlebte.

Doch am besten über seine Arbeit, und damit auch über das Zeitgeschehen zwischen 1980 und 1995 im Kanton Solothurn, geben seine Fotos Auskunft, von denen er jetzt in seinem Buch auf gut 180 Seiten viele zu sehen sind.

Es gab auch ein paar Lieblingsthemen

«Die Auswahl der Fotos für das Buch war nicht so einfach», gibt der gebürtige Kestenholzer zu. Und insbesondere er habe bei dieser Auswahl bemerkt, dass er - obwohl er das objektiv immer verneinte - halt doch so seine Lieblingsthemen hatte: Landwirtschaft, Blasmusik, Jazz, Maschinen, Landschaften. «Es ging bei der Auswahl auch darum, Kompromisse zu machen», sagt Winiger und erwähnt, dass er schon auch mal schlaflose Nächte hatte. Und deshalb sei die Auseinandersetzung und die Mitarbeit mit dem Historiker Schluchter sehr wichtig und förderlich gewesen.

«Immer wieder konnte so ein Foto in einen auch historisch bedeutenden Zusammenhang gesetzt werden.»

Winiger macht ein Beispiel: «Die Aufnahme von der Kriegstetter Fasnacht anno 1994. Hier ging es für den Zeitungsfotografen in erster Linie darum, ein aktuelles Bild von der Fasnacht, die landauf landab gefeiert wurde, zu schiessen. Doch das Thema, welches die Kriegstetter Narren hier aufgriffen, behandelte das Debakel um den Zusammenbruch der Solothurner Kantonalbank und der ‹Bank in Kriegstetten› 1992. Im Sommer 1994 wurde nämlich bekannt, dass der Kanton 400 Millionen Franken zur Sanierung der maroden Kantonalbank aufwenden musste; damit stieg die Nettoverschuldung des Kantons auf 1,1 Milliarden Franken an - auch aus heutiger Sicht noch eine ungeheure Summe. Erst 2003 gab es erstmals wieder schwarze Kantonsfinanzen. So bekam dieses Bild eine völlig neue, für die Kantonsgeschichte wichtige Bedeutung.»

Grundlegender Wandel wurde dokumentiert

In diesem Fotobuch werden nun also Themen aus der lokalen Gegebenheit aufgegriffen und damit einen gesellschaftlichen oder strukturellen Wandel im Kanton Solothurn, aber auch in einem weiteren Umfeld aufgezeigt. So sagt André Schluchter:

«Die Jahre 1980 bis 1995 bilden keine eigentliche historische Epoche. Aber sie ordnen sich sehr wohl in den grundlegenden Wandel ein, der im ausgehenden 20. Jahrhundert fast alle Lebensbereiche erfasst hat.»

Noch gibt es Themen von damals, die bis heute diskutiert werden und ungelöst sind: die Umweltproblematik, der Verkehr, ein ungezügelter Bauboom, die sterbende Landwirtschaft. Zu vielen dieser Themen haben Alois Winiger und André Schluchter Aufnahmen ausgewählt und in einem Text von knapp 1000 Zeichen beschrieben.

Fast wehmütig stellt man fest, dass es auch Aufnahmen von Situationen oder Ereignissen im Buch zu sehen gibt, die nie mehr so zu erleben sind: Der Soldat, der seine ausrangierten Nagelschuhe beim Abgeben in einen Container schmeisst, das Müeti, das vor seinem mit einem grossen Walmdach bedeckten Haus hockt und weisse Wäsche zum Trocknen am Dachhimmel aufgehängt hat, der umständliche Transport mit «Längholz» über die Kreuzung in der Thalbrücke in Balsthal, wo der Kreisel erstmal probeweise entstand oder eine Modeschau in einem Oensinger Modegeschäft, lange bevor weltumspannende Modeketten unseren Kleidergeschmack bestimmten.

«Für mich war das Wiedererkennen im Bild eine Kernaufgabe bei allen Aufnahmen», beschreibt Winiger seine Arbeitsweise.

«Ging es zum Beispiel darum, ein neu erschlossenes Baugebiet eines Dorfes zu zeigen, dann suchte ich nach einer Perspektive, auf der ein eindeutig identifizierbares Objekt zu sehen war.»

Sehr oft sei das in einem Dorf halt ein Kirchturm gewesen, denn dieser hat ja immer seinen ganz eigenen Charakter.

Winigers phänomenales Gedächtnis

André Schluchter sagt über Alois Winiger: «Ich war während der Arbeit an diesem Buch immer wieder erstaunt über das hervorragende Gedächtnis und das präzise Wissen von Winiger. Noch immer kann er ganz genau erklären, wo, wie und warum ein Foto entstand und warum er es so und nicht anders geschossen hat.» Es sei eine beflügelnde Zusammenarbeit gewesen, diejenige zwischen Historiker und Journalist, sagt Schluchter - das betont auch Alois Winiger. Auch wenn es immer wieder mal lange Diskussionen über das Mitnehmen eines Fotos ins Buch gegeben habe.

Alois Winiger/André Schluchter «Der Kanton Solothurn im Bild 1980-1995» Verlag Hier und Jetzt, ISBN 978-3-03919-550-3. 39 Franken. Im Buchhandel erhältlich.