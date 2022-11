Biogen an Produktion von Alzheimermedikament beteiligt

Forschung Biogen ist beteiligt an einem vielversprechend wirkenden Alzheimermedikament – das sind die Studienresultate Mit Lecanemab scheint ein Alzheimer-Wirkstoff auf der Zielgeraden zu sein. Entwickelt wurde er von Biogen, die auch eine Produktionsstätte in Luterbach haben, und Eisai. Alzheimer Schweiz und Swiss Memory Clinics bewerten die Forschungsresultate als positiv. Bruno Knellwolf 30.11.2022, 19.16 Uhr

Ein menschliches Hirn, das von der Alzheimer-Erkrankung beschädigt ist. David Duprey / AP

150'000 Menschen leiden in der Schweiz an Alzheimer und mit ihnen auch deren Angehörige. So warten viele sehnlichst auf ein Medikament gegen diese Hirnkrankheit. Hoffnungsträger gab es schon einige, nun haben die Firmen Biogen und Eisai die abschliessenden Studienresultate der klinischen Phase III für das Medikament Lecanemab vorgestellt.