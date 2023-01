Food Waste: Expertin gibt Tipps

Food Waste Tipps von der Expertin: So kann die Verschwendung von Lebensmitteln verhindert werden Viele Esswaren werden entsorgt, obwohl sie noch immer geniessbar wären. Am Wallierhof will Ernährungsexpertin Michelle Bur mit Kursen Aufklärungsarbeit leisten. Hier gibt sie Tipps, wie überschüssige Lebensmittel verwendet werden können. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 15.01.2023, 12.00 Uhr

Wie kann man aus Resten Mahlzeiten zubereiten? Michelle Bur, Fachlehrerin für Ernährung und Verpflegung an der Landwirtschaftsschule Wallierhof, kennt Tipps. Bild: Hanspeter Bärtschi

Sie ist wohl für den Moment überall Geschichte: die Festtagsschlemmerei. Etliche sind damit beschäftigt, die Guetzli und Lachsbrötli wieder abzutrainieren.

Bei anderen findet sich überflüssiges Essen immer wieder im Kühlschrank oder in der Vorratskammer. Es blieb einfach liegen. Und oft die einfachste Lösung: Ab in den Abfalleimer damit! Während sich das «Problem» auf diesem Weg am bequemsten erledigen lässt, ist es zugleich ökologischer Unsinn.

«Jedes dritte Lebensmittel geht auf seinem Weg vom Feld auf den Teller verloren», sagt Michelle Bur, Fachlehrerin für Ernährung und Verpflegung am Wallierhof in Riedholz. Wenn man bedenke, wie viele Emissionen bis zum fertigen Produkt anfallen, stimme dies nachdenklich. Eine Studie der ETH Zürich liefert die nackten Zahlen dazu: In der Schweiz werden pro Jahr rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das macht 330 Kilogramm Food-Waste pro Person und Jahr.

Interesse an Vermeidung von Lebensmittelverschwendung wächst

Damit diese Zahl stetig kleiner wird, haben sich Michelle Bur und der Wallierhof den Kampf gegen den Food-Waste auf die Fahne geschrieben. Bereits im Sommer 2022 stand das Thema im Zentrum des Wallierhoftags. Da dieser ein so grosser Erfolg gewesen sei, habe man sich entschieden, am 24. Januar einen weiteren Kurs mit dem Motto «Resten von gestern – Mahlzeiten von morgen» anzubieten.

«Als Aus- und Weiterbildungszentrum in Landwirtschaft und Hauswirtschaft im Kanton Solothurn haben wir eine gewisse Verantwortung, dieses Wissen angehenden Berufsleuten mitzugeben», erzählt Bur. Doch sei es notwendig, auch Laien ins Boot zu holen. Denn ungefähr ein Drittel der gesamten Lebensmittelverschwendung fällt in privaten Haushalten an. So will Bur diese Zielgruppe mit diesem Kurs auch ansprechen:

«Der Wallierhof steht allen offen. Zudem wollen wir die breite Öffentlichkeit besser für das Thema sensibilisieren.»

Und auch der Wille der Leute scheint vorhanden zu sein. Es seien bereits alle 16 verfügbaren Plätze ausgebucht.

Haltbarkeit von Lebensmittel verlängern

Michelle Bur hätte gerne noch mehr Leute begrüsst, aber bei mehr als 16 Personen würde es zu eng werden in der Wallierhofküche. Für alle, die nicht dabei sein können, hat sie trotzdem Rezepte auf Lager: Gemüse ist nicht allzu lange haltbar, umso wichtiger sei es, Methoden zu kennen, um es lange geniessbar zu machen. Eine Möglichkeit sei eine Bouillon, die dann ein ganzes Jahr haltbar sei:

Zutaten Bouillon für circa 1,2–1,4 kg 100g Tomaten

200g Wirz

250g Lauch

250g Rüebli

150g Sellerie

50g Petersilie, Stängel mitverwenden

1 kleines Stück Lorbeerblatt

Wenig Maggikraut

200–400g Salz

Zubereitung Gemüse und Petersilie waschen und fein schneiden, hacken oder mit dem Cutter verkleinern.

Salz zufügen und kompakt in saubere Gläser füllen. Rand mit einem sauberen Haushaltspapier reinigen und mit Schraubdeckel verschliessen.

Kühl und dunkel lagern, angebrochene Gläser gut verschliessen und im Kühlschrank aufbewahren.

Wallierhof geht neue Wege

Erfreulich sei, dass sich bei diesem Kurs auch drei Männer angemeldet hätten. Dies sei für ihre Kurse relativ viel. «Ein Grund könnte sein, dass solche Rezepte durch die Präsenz des Themas in den Medien oder mit den Klebern ‹Verwenden statt Verschwenden› in den Supermärkten, mehr Resonanz erhalten», sagt Bur.

Wer sich dem Thema lieber von zu Hause aus nähern will, dem würden sich diverse Möglichkeiten bieten. So kann man sich Wissen um die Haltbarkeit von Lebensmitteln und die Resteverwertung mit Hilfe von verschiedenen Quellen aneignen.

Zum Beispiel stelle der Verein Food-Waste im Netz viele Informationen bereit. Zudem biete die App «Beste Reste – zu gut für die Tonne» viele hilfreiche Rezepte. Aber auch Kochbücher und Rezepte aus Mutters und Grossmutters Küche seien wertvoll. Denn früher sei das Thema durch den geringeren Wohlstand noch viel präsenter gewesen.

Weitere Kurse geplant

Doch für diejenigen, die in Zukunft gerne Tipps und Tricks von der Expertin erhalten, gibt es gute Neuigkeiten. So werde es weitere Kurse mit diesem Angebot geben. Und ermuntert alle, die noch zögern ihre Reste zu verwerten:

«Wichtig ist, dass man sich traut, etwas mit den Lebensmitteln zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit ‹schlechten› Lebensmitteln zu vergiften, ist sehr klein.»

Es reiche, das Lebensmittel anzuschauen, daran zu riechen und etwas davon zu kosten. Wenn man einen guten Eindruck hat, kann es oft noch bedenkenlos konsumiert werden. Und damit es bis zur nächsten Schulung niemandem langweilig wird, hat Michelle Bur ein weiteres Resterezept auf Lager, wobei man weitere auf der Website des Wallierhofs findet:

Zutaten Gemüse-Käse-Schnitte 8–10 Scheiben Brot, ca. 1,5cm dick, etwas Milch

200g beliebiges Gemüse

200g Käse- oder Fonduemischung

2 Eier

Beliebig Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Paprika, evtl. Schnittlauch

Zubereitung Den Backofen auf 220 Grad vorher heizen. Das Gemüse fein schneiden oder raffeln.

Die geraffelten Zucchetti mit Salz bestreuen, etwas stehen lassen und anschliessend das Wasser ausdrücken.

Festes Gemüse wie Lauch, Rüebli kurz andämpfen.

Die Kruste der Brotscheiben wegschneiden und das Brot mit Milch beträufeln.

Das Gemüse mit dem Käse und den Eiern mischen, würzen.

Die Masse auf den Brotscheiben verteilen. Diese auf ein Blech legen und 10 bis 15 Minuten backen.

