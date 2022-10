Folge von Corona? Viele Sitze im Stadttheater Olten bleiben leer – ganz anders ist die Situation in Solothurn Noch immer spüren Theater die Auswirkungen der Pandemie. Punktuell wollen diese nun mehr Werbung machen. Für Strassenfeger wie «Kafka in Farbe» ist das aber kaum nötig. Christof Ramser Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

«Kafka in Farbe» wird sowohl in Olten als auch in Solothurn aufgeführt. Joel Schweizer

Mehrere Theater in der Region klagen über Zuschauerschwund. Obwohl die Coronaschutzmassnahmen seit längerer Zeit aufgehoben sind, hätten sich die Gästezahlen noch nicht erholt. Die Stimmung in mehreren Häusern sei getrübt, berichtet das SRF-«Regionaljournal Aargau Solothurn».

Betroffen ist neben dem Kornhaus Baden oder dem Kellertheater Bremgarten auch das Stadttheater Olten. Zwar habe die Saison erst begonnen, doch bereits jetzt zeichne sich ab, dass es schwierig werde, so Edith Scott, Geschäftsführerin im Oltner Stadttheater.

Das Interesse sei im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie «deutlich zurückgegangen», sagt die Leiterin des Saals, in dem 500 Zuschauende Platz finden.

Über die Gründe liesse sich nur spekulieren. Möglicherweise würden gerade ältere Menschen noch immer engere Räume meiden. Andere hätten vielleicht noch nicht zur alten Gewohnheit zurückgefunden, am Abend auszugehen.

In Solothurn baut man auf Abos

Optimistischer ist die Stimmung im Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs). Betreffend die Auslastung der Vorstellungen sei man «verhalten zufrieden», sagt Verwaltungsdirektor Florian Schalit. Der Rückgang sei weniger signifikant als in anderen Häusern.

«Wir beklagen uns nicht.»

Aber auch im Tobs stellt man fest, dass die Gäste ihre Billette kurzfristiger und oft nicht mehr Monate im Voraus kaufen. Dies sei ein allgemeiner Trend.

Im Vergleich sei man in Solothurn in einer privilegierten Lage. Über die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer seien Abonnenten, die dem Theater auch während der Pandemie treu geblieben sind. «Es gab verhältnismässig nur wenige Abo-Kündigungen», sagt Schalit. «Wir sind dankbar, dass unser Stammpublikum uns vertraut.» Ausdruck dieser starken Verbundenheit sei die Tatsache, dass gewisse reservierte Plätze über Generationen weitergegeben werden.

Volle Säle beschert Tobs derzeit «Kafka in Farbe»: Praktisch alle Vorstellungen seien ausverkauft. Bereits mache man sich Gedanken über Zusatzvorstellungen – was aber aufgrund des engen Spielplans nur in Frage komme, wenn die Nachfrage hoch bleibt.

Auf viel Interesse stossen dürfte Ende November die Uraufführung von Franz Hohlers Hörspiel «Für alle Fische muss die Sintflut ein Fest gewesen sein». Ebenso die Premiere des Klassikers «Wer hat Angst vor Virginia Woolf» am 29. Oktober, wo noch Plätze verfügbar sind.

«Punktuell» will Tobs laut Schalit dennoch mehr Werbung für seine Anlässe machen. So sollen etwa die Sinfoniekonzerte, die neu in der Jesuitenkirche statt im Konzertsaal stattfinden, noch mehr Spontanbesuchende ansprechen. Auch die Jugendarbeit soll verstärkt werden. Denn während der Pandemie seien Schulklassen ausgeblieben. Da stelle man nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung fest.

