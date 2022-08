Solothurner Tierfotografin Sara Affolter im Interview

Förderpreisträgerin Die Solothurner Tierfotografin Sara Affolter will mit dem Preisgeld ein Buch finanzieren Fünf Fragen an die Förderpreisträgerinnen 2022 des Kantons Solothurn. Heute: Sara Affolter, Preisträgerin Fotografie. Interview: Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Sara Affolter, Förderpreisträgerin Kultur Kanton Solothurn. Zvg

Wie erfuhren Sie von der Förderpreisauszeichnung und wo befanden sie sich?

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgte per Brief. Normalerweise erfreut die Ankunft eines eingeschriebenen Briefs des Kantons weniger, in diesem Fall war es allerdings eine grosse Freude.

Gab es Reaktionen aus Ihrem Umfeld? Welche?

Ja, klar! Die Freude in der Familie und auch der Dozierenden war auf jeden Fall da. Es haben sich alle darüber gefreut, dass es nun weiter gehen kann mit dem Projekt.

Woran arbeiten Sie derzeit?

Das Ziel ist es, aus dem eingereichten Fotografie-Projekt ein Buch zu realisieren. Dazu suche ich aktuell einen Verlag, um dies Wirklichkeit werden zu lassen. Weiter bin ich aktuell im «Canon Student Development Programm» unter den Top 100 und kämpfe um einen Platz unter den Top 30, um nach Perpignan ans Festival «Visa pour l'Image» eingeladen zu werden. In diesem Programm können Studierende aus Europa, Afrika und dem Nahen Osten teilnehmen, die Konkurrenz ist also gross – aber es ist ein unglaublich bereicherndes Erlebnis.

Wofür setzen Sie das Preisgeld ein?

Das Geld soll in die Umsetzung des Buches fliessen. Aus den Verkäufen des Buches soll ein Teil zurück in den Tierschutz fliessen, um die Organisationen zu unterstützen und um Fotoprojekte in diesem Rahmen weiterführen zu können.

Sara Affolter fotografiert Tiere mit dem Ziel, diese zu schützen. Sara Affolter

Gibt es in naher Zukunft in der Region Solothurn/Bern Ausstellungen mit Arbeiten von Ihnen?

Die Bilder hängen aktuell in der Kleintierklinik des Tierspital Bern und werden, so wie es aussieht, auch im Dezember im Künstlerhaus S11 in Solothurn zu sehen sein. Der aktuelle Stand ist jeweils auch auf meiner Website einzusehen.