Focus Jugend: «Die Situation für Schulabgänger ist schwierig»

Focus Jugend Berufsintegration für Jugendliche: «Die Situation für Schulabgänger ist schwierig» Der Übergang ins Berufsleben ist für Jugendliche mit Verhaltens- oder Sprachauffälligkeiten so knifflig wie noch nie. Susanna Hofer 04.04.2022, 05.00 Uhr

Sandra Schär (links) und Anita Baumgartner coachen die Jugendlichen bei der beruflichen Integration. Susanna Hofer

PrA Hauswirtschaft, PrA Coiffeursalon, PrA Gartenbau: Dies sind einige Bezeichnungen für Anschlusslösungen von Schülerinnen und Schülern von Focus Jugend in Kriegstetten. Die einst unter «Kinderheim Kriegstetten» bekannte Institution hat als spezialisiertes Zentrum für Sonderpädagogik grosses Interesse daran, dass die Schützlinge den Übergang von der Schule ins Berufsleben meistern.

PrA steht für «Praktische Ausbildung» und ist ein niederschwelliges Bildungsangebot, das für Menschen mit Lernschwierigkeiten gedacht ist. Es ergänzt das Angebot der beruflichen Grundbildung (EBA, eidgenössisches Berufsattest; EFZ, eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) und fördert die berufliche und so die gesellschaftliche Integration. Es gibt über 80 PrA-Berufe.

Corona verhinderte wichtige Schnupperlehren

«Leider ist das Angebot bei vielen Arbeitgebern noch gar nicht oder viel zu wenig bekannt», sagt Anita Baumgartner. Sie ist mit Sandra Schär bei Focus Jugend als Berufsintegrations­coach tätig. «Die Situation auf dem freien Arbeitsmarkt ist für viele unserer Schulabgänger derzeit ausserordentlich schwierig», sind sich die beiden Fachfrauen einig. Schuld daran ist Corona. «Es war noch nie einfach, geeignete Anschlusslösungen zu finden, aber so knifflig war es noch nie.»

Nur schon ein, zwei Tage schnuppern könne sich als Problem erweisen. «Und schnuppern gehen heisst nicht weniger als sich ausprobieren in der Welt», sagt Schär. Corona hiess auch, dass Büroarbeit von daheim aus erledigt wurde und zum Teil noch erledigt wird, und dort kann man nicht schnuppern gehen. Einige Arbeitgeber hatten auch Angst, dass jemand von auswärts Corona in den Betrieb bringen könnte, «und zum Beispiel in Gesundheitseinrichtungen kann es dann um Leben oder Tod gehen».

Viele der jungen Leute in Focus Jugend hätten es eh schon schwer, «und jetzt kam diese krasse Ungewissheit dazu bezüglich des Überganges ins Berufsleben.» Nicht nur für eine Ausbildung, sondern auch für eine Schnupperlehre müsse man heute eine Bewerbung schreiben mit Motivationsschreiben. «Alles ist viel komplizierter geworden», so die Fachfrauen. Heute werden auch immer Zeugnisse verlangt, doch die Schüler von Focus Jugend haben Lernberichte. Die Fachfrauen sagen:

«Früher hat man ein Telefon gemacht, dann hiess es, o.k., nächste Woche vorbeikommen.»

Das Ziel sei, die Schüler möglichst selbstständig zu machen. «Doch manche sind schon überfordert, wenn sie nur ein Telefon in die Hand nehmen müssen.» Man übe dann solche Bewerbungsgespräche im Rollenspiel, übe auch den Weg in den Betrieb zu organisieren. «Für viele Jugendliche sind schon die Basics eine grosse Herausforderung: pünktlich sein, grüssen, freundlich und offen sein.»

Man macht dann ein Auswertungsgespräch und gibt ein individuell zugeschnittenes Feedback. Der Knackpunkt sei oft, dass Schüler von Focus Jugend mehr Betreuung brauchen. «Aber manchmal, wenn die Chemie zwischen den Beteiligten stimmt, staunt man, was alles möglich ist.» Einige Schüler fürchten sich auch davor, «Schräubchen zu zählen», unterfordert zu sein.

Mehr Offenheit von Betrieben ist gewünscht

Wichtig sei ein gutes Netzwerk, so die Fachfrauen. Man müsse Betriebe kennen, die bereit sind, jemandem eine zweite Chance zu geben. «Wir wünschen uns von den Betrieben mehr Offenheit. Es ist auch schon vorgekommen, dass mir jemand das Telefon aufgehängt hat mit der Bemerkung, für so was habe man keine Zeit.»

Aber man habe etwa einmal ein Mädchen aus Eritrea gehabt, das eine Ausbildungsstelle im Gesundheitswesen suchte. «Zuerst hiess es, sie könne viel zu wenig gut Deutsch. Dann fanden wir einen Betrieb, der sich richtig engagiert hat. Nun kann sie nach einem Jahr praktischer Ausbildung bald mit der EBA-Ausbildung anfangen.»