Flüchtlingskrise Fast 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton Solothurn – Durchgangszentrum Fridau ist voll 943 ukrainische Flüchtlinge sind bisher im Kanton Solothurn angekommen. Die meisten sind in Solothurn und Mümliswil bei Privaten untergekommen. Aber auch die kantonalen Durchgangszentren füllen sich. Raphael Karpf 12.04.2022, 14.57 Uhr

Die Fridau in Egerkingen ist eines von drei kantonalen Durchgangszentren. Bruno Kissling

943 ukrainische Flüchtlinge waren Stand Ende letzte Woche im Kanton Solothurn angekommen. Dies geht aus dem aktuellen Situationsbericht des Kantons hervor. Einen solchen Bericht wollen die Behörden bis auf weiteres wöchentlich veröffentlichen.

Rund zwei Drittel der Geflüchteten sind Erwachsene, ein Drittel minderjährig. 241 schulpflichtige Kinder sind darunter. Von sämtlichen Geflüchteten sind rund zwei Drittel weiblich, ein Drittel männlich.

Die meisten Geflüchteten sind bei Privaten untergekommen: insgesamt 610. Das können Freunde, Bekannte, Verwandte, aber auch Gastfamilien sein. In Solothurn und in Mümliswil nahmen Private bisher über 50 Flüchtlinge auf – mit Abstand am meisten von allen Gemeinden. Dass Mümliswil obenaus schwingt, liegt vor allem am Engagement des Unternehmers Guido Fluri und seiner gleichnamigen Stiftung.

333 Flüchtlinge kamen ohne Aussicht auf eine private Unterkunft in den Kanton. Sie wurden in den kantonalen Durchgangszentren untergebracht. 81 wurden von dort aus bereits auf die Sozialregionen verteilt. Am meisten – jeweils über zehn – bekamen in Dulliken und Bellach ein Obdach.

Die restlichen 252 Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach wie vor in den Durchgangszentren. Die meisten in der Fridau in Egerkingen. Mit 200 Plätzen ist dieses Center aktuell voll. Platz hat es noch im Bildungsheim Balmberg. Seit dieser Woche stehen zudem auch in der ehemaligen Klinik Allerheiligenberg bei Hägendorf Plätze zur Verfügung.

Aktuell geht das Staatssekretariat für Migration davon aus, dass mindestens noch doppelt so viele Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz und damit auch in den Kanton Solothurn flüchten werden.

Den aktuellen Situationsbericht finden Sie jeweils hier.

Personal für Unterkünfte gesucht Für die Betreuung der Flüchtlinge in den kantonalen Durchgangszentren setzt der Kanton auf die ORS Service AG – die Firma führt schweizweit diverse Asylzentren. Für die drei Zentren habe man aktuell genügend Personal, teilt die ORS mit. Da die Anzahl Flüchtlinge aber weiter zunehmen wird, suche man noch zusätzliches Personal. So sollen Betreuung und geregelter Betrieb auch dann sichergestellt sein, wenn die Kapazitäten erweitert werden. Aktuell sucht der Kanton nämlich Räumlichkeiten, um weitere Durchgangszentren zu eröffnen. Unter anderem sucht die ORS Wochenend- und Nachtbetreuer sowie Lehrpersonen und Leiter für Deutschkurse.