Gehörlose Ukraineflüchtlinge: Gebärdensprache Dolmetscher

Flüchtlinge mit Behinderungen Flüchtlinge mit speziellen Bedürfnissen: Der Bund gibt dem Kanton Solothurn drei Tage Vorlauf Wo und wie Flüchtlinge mit Beeinträchtigungen untergebracht werden, entscheidet sich anhand der Angebote der Gemeinden. Daniela Deck Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Besuch bei der Gruppe gehörloser Ukraine-Flüchtlinge, die in Riedholz in einer Wohngemeinschaft wohnen. Gehörlose und Hörende im Gespräch. Hanspeter Bärtschi

Die Wohngemeinschaften der gehörlosen Ukrainerinnen und Ukrainer sind in Riedholz sowie im Bachtelen, Grenchen, entstanden, weil die Häuser dem Kanton schon bei Kriegsbeginn zur Unterbringung von Flüchtlingsgruppen gemeldet worden waren.

Als dann der Fridau, dem Flüchtlingszentrum in Egerkingen, im Frühling mehrere gehörlose Personen zugeteilt wurden, kam der Kanton auf das Angebot des reformierten Pfarrhauses samt Pfarreisaal in Riedholz respektive des Internatspavillons im Sonderpädagogischen Zentrum in Grenchen zurück. Die beiden Wohngemeinschaften wurden innerhalb weniger Tage nacheinander im Juni eröffnet.

Zwei Fremdsprachen auf einmal lernen

«Die Kommunikation stellt eine grosse Hürde dar», schreibt Alain Hervouêt, Leiter Fachbereich Asyl im Amt für Gesellschaft und Soziales (AGS), auf Anfrage zu diesen Flüchtlingen. Denn die gehörlosen Flüchtlinge müssen gleich zwei Fremdsprachen lernen: die deutsche Sprache und die deutsche Gebärdensprache.

Man arbeite eng mit der Institution «Beratung für Schwerhörige und Gehörlose» zusammen, so Hervouêt weiter. Bei Bedarf könnten Gebärdensprache-Dolmetscher beigezogen werden. Die entsprechende Beurteilung werde vom zuständigen Sozialdienst vorgenommen, der in der Regel auch die Kosten für die Übersetzung trägt.

Aktuell hat das AGS Kenntnis von 27 gehörlosen Ukraine-Flüchtlingen im Kanton Solothurn. Ob es daneben noch einzelne weitere gibt, die privat untergebracht sind, ist gemäss Hervouêt nicht bekannt.

Niemand weiss, wie viele Flüchtlinge mit Behinderungen in der Schweiz leben

Beim Staatssekretariat für Migration SEM ist nicht einmal bekannt, wie viele gehörlose Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz Schutz gefunden haben. Der Grund: Es gebe keine gesetzliche Grundlage, um gesundheitliche Daten zu erfassen, ist beim SEM zu erfahren.

Wenn es dann gilt, Flüchtlinge mit speziellen Bedürfnissen in den Kantonen unterzubringen, muss es schnell gehen. Dazu schreibt das SEM: «Besonders vulnerable Geflüchtete werden den Kantonen drei Tage im Voraus angekündigt. Dabei werden auch die medizinischen Bedürfnisse der vulnerablen Person übermittelt. Dadurch», so ist man beim SEM überzeugt, «verfügt der Kanton über genügend Vorlauf und Information, um adäquate Massnahmen zur Betreuung und Unterbringung vorzubereiten.»

