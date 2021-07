Flowtrail Regierungsrat bewilligt Bikestrecke am Weissenstein – jetzt warten alle gespannt auf die Vogelschützer Alle geben grünes Licht: Der Regierungsrat, der Förster und die Jäger. Jetzt richten die Vogelschützer über den Bau der neuen Bikestrecke am Weissenstein. Am Dienstag wollen sie entscheiden, ob sie gegen die von der Regierung erteilte Baubewilligung Einsprache erheben. Sébastian Lavoyer 13.07.2021, 05.00 Uhr

Geben auch die Vogelschützer grünes Licht, fahren schon bald nicht mehr nur Downhiller den Solothurner Hausberg hinunter, sondern auch Familien mit Kindern. Dann nämlich wird der neue Flowtrail gebaut.

Endlich, ist man geneigt zu sagen. Die Solothurner Regierung erteilt die Baubewilligung für die Mountainbikestrecke auf dem Weissenstein. «Wir sind optimistisch, dass es jetzt vorwärtsgehen könnte», sagt Konrad Stuber, Geschäftsführer der Seilbahn Weissenstein AG, die das Projekt vor mehr als sechs Jahren initiiert hat. Stuber mag nicht in Jubelorgien ausbrechen. Er ist demütig geworden, ob all des Widerstands, welcher der neuen Bikestrecke entgegenschlug.

Vor 13 Jahren hat der Kanton der Übertragung der Ausnahmebewilligung für die noch immer bestehende Downhillstrecke an die Seilbahn Weissenstein AG zugestimmt. Weil man mit der Ende 2014 fertiggestellten 6er-Gondel aber auch leichter Mountainbikes auf den Berg transportieren konnte und Mountainbiken vom Extrem- zum Breitensport wurde, wollte man das Angebot für ein breiteres Publikum öffnen.

Mit einem Flowtrail, der weit weniger steil ist und auch von Familien mit Kindern befahren werden kann. Doch die Ausnahmebewilligung für die Downhillstrecke konnte für den Flowtrail nicht einfach übernommen werden. Denn ein Flowtrail braucht mehr Platz. Er führt in Serpentinen den Berg hinunter, nicht einfach in der Falllinie.

Die ersten zwei Wildruhezonen des Kantons als Kompensation

Ein neuer Nutzungsplan musste her. Und da begann die Odyssee. Obwohl eine Bikestrecke im Vergleich zu einer Gondelbahn «eigentlich Peanuts» sei, wie Stuber sagt. Da am Solothurner Hausberg zahlreiche Interessen aufeinanderprallen, wurde zuerst ein Grundlagenbericht erstellt (2016). Schliesslich beanspruchen nicht nur Biker den Weissenstein für sich. Wanderer, OL-Läuferinnen, Kletterinnen und Jäger tummeln sich da genauso wie Wildtiere und Vögel. Also eröffnete der Kanton eine Diskussionsplattform (Forum Weissenstein; 2017), über die sich die unterschiedlichen Interessensvertreter einbringen konnten.

Man kam zum Schluss, dass der Eingriff ins Schutzgebiet – die erste Jurakette zwischen Grenchenberg und Balmberg ist Teil des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler – kompensiert werden muss. Mit zwei Wildruhezonen.

Eine auf der Südseite des Berges, westlich entlang der Bikestrecke (siehe Karte). Die andere, rund doppelt so gross und fast bis Gänsbrunnen reichend, auf der Nordseite (nicht eingezeichnet).

«Wir waren und sind in Sachen Wildruhezonen im Rückstand. Alle anderen Kantone ringsum kennen solche Schutzzonen schon seit Jahren»,

sagt Thomas Lüthi. Vom Aargau über das Baselbiet und den Jura bis nach Bern. Lüthi hat in den vergangenen Jahren als Vizepräsident von Birdlife Solothurn massgeblich mitgewirkt und Einfluss genommen auf die jetzt bewilligte Strecke. Zum Beispiel, so Lüthi, habe man erwirkt, dass die beiden Projekte, Bikestrecke und Wildruhezonen, zusammengeführt wurden. Birdlife habe die Bikestrecke an sich nie infrage gestellt, betont Lüthi. Aber: «Uns war wichtig, dass die Kompensationsmassnahmen echte Wirkung haben.»

Trotz Mitwirkung erhoben die Vogelschützer aber letztlich Einsprache gegen den vom Kanton Ende 2019 präsentierten Nutzungsplan. «Für uns waren die Wildruhezonen-Vorschriften zu lasch», begründet Lüthi. So seien zum Beispiel die Fahrverbote in diesen Zonen zu wenig verbindlich gewesen.

Auch von Seiten der Jäger gab es Einsprachen. Drei an der Zahl, aber federführend war letztlich Kurt Altermatt, Präsident von Revierjagd Solothurn und damit oberster Jäger im Kanton. Wie für Birdlife waren auch den Jägern die Fahrverbote zu lasch. Ihr Ziel: Die Nutzung des Gebietes auf dem jetzigen Niveau einfrieren. Kein Ausbau der Infrastruktur (nach dem Bau der Bikestrecke), keine weitere Kletterrouten, klare Fahrverbote, also Sperrgebiete für Biker. Mit dem jetzt vom Regierungsrat bewilligten Erschliessungs- und Gestaltungsplan sieht Altermatt diese Forderungen als erfüllt an. Man sei über den zusätzlichen Betrieb auf dem Weissenstein zwar nicht erfreut, aber: «Wir Jäger werden keine weitere Einsprache erheben.»

Viel Zeit für die Einsprache bleibt den Solothurner Vogelschützern nicht mehr

Trotz Bewilligung ist das Projekt noch lange nicht am Ziel. Noch könnte man das Verfahren ans Verwaltungsgericht weiterziehen. Das heisst, jene Parteien, die Einsprache gemacht haben, könnten das. Das sind nebst den Jägern die Vogelschützer. Thomas Lüthi von Birdlife Solothurn sagt: «Ich habe mir persönlich eine Meinung gebildet, aber letztlich entscheidet der Vorstand als Ganzes und nicht ich als Einzelperson.» Bis Dienstagabend wollen auch die Vogelschützer Stellung beziehen.

Denn zum Weiterziehen des Verfahrens bleibt ihnen nicht viel Zeit und sie müssten zudem ein entsprechendes Argumentarium ausarbeiten. Sollte Birdlife ebenfalls verzichten, dürfte sich neben Konrad Stuber und der Seilbahn Weissenstein insbesondere auch Stephan Schader freuen. Er ist Leiter der Abteilung Nutzungsplanung beim Kanton.

Hauptkonfliktpunkt ist längst nicht mehr die Bikestrecke. Denn von den eingegangenen Einsprachen hat letztlich keine einen prinzipiellen Verzicht gefordert. Die Kleinkaliberschützen hatten Bedenken wegen der Streckenführung. Aber die konnte man nach einer gemeinsamen Begehung aus dem Weg räumen, wie Schader erzählt. Darauf zogen sie ihre Einsprache zurück.

Ein Ranger soll dereinst am Weissenstein für Ordnung sorgen

Der Einsprache von Revierförster Thomas Studer wurde nicht stattgegeben, seinem Hauptanliegen wird dennoch Rechnung getragen. Studer bearbeitet einen Teil des betroffenen Waldgebietes und weiss:

«Es ist unheimlich wie hemmungslos quer durch den Wald gefahren wird.»

Mit Corona sei es noch schlimmer geworden. Deshalb forderte er einen Ranger-Dienst, Leute, die nicht Polizei spielen, sondern die Biker sensibilisieren. Einsprache will Studer nicht erheben. Genauso wenig wie die Jäger. Kurt Altermatt sagt: «Auch wir werden ein waches Auge auf die Umsetzung haben, insbesondere die Einhaltung der Auflagen und das Monitoring.» Das soll eine private Firma übernehmen, so Schader vom Kanton. «Ähnlich wie an der renaturierten Emme werden wir auch am Weissenstein punktuelle Kontrollen gewährleisten.» Ein permanenter Ranger-Dienst sei aber schlicht zu teuer.

Sollten auch die Vogelschützer auf eine weitere Einsprache verzichten, könnte im Frühling nächsten Jahres mit dem Bau der Strecke begonnen werden. Das Bewilligungsverfahren hätte auch dann schon länger gedauert als jenes für den Neubau der Gondelbahn. Fertig wäre der Trail wohl im Herbst 2022, schätzt Bahnchef Konrad Stuber. Nach sieben langen Jahren. Bleibt zu hoffen, dass der Trail dann ein bisschen mehr Flow hat.