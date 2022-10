Fitnessstudio «Wir brauchen mehr Leute»: Die Solothurner Fitnesscenter leiden weiterhin unter Corona Obwohl alle Coronarestriktionen aufgehoben sind, leiden Solothurner Fitnessstudios weiterhin unter tiefen Besucherzahlen. Finanzielle Engpässe sind unvermeidbar. Doch die Kurve der abgeschlossenen Abos zeigt nach oben. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Obwohl der Altweibersommer nochmals warme Luft in die Schweiz bringt, «herbstelt» es draussen mittlerweile sichtlich. Wird es kälter, verzichten viele auf die Joggingrunde an der Aare oder das Training auf dem Vitaparcours. Denn viel angenehmer in den Wintermonaten ist der Besuch in einem beheizten Fitnesscenter. Doch die Leute strömen in diesem Herbst bis jetzt nicht in Scharen in die Mucki-Buden.

«Wir haben seit Anfang Pandemie 40 Prozent unserer Mitglieder verloren», sagt Marcel Pesse, Besitzer des Athena-Fitnessparks mit Standorten in der Solothurner Weststadt und in Recherswil. Diese Zahl ist beinahe identisch zu jener, die eine Umfrage des Schweizer Fitness- und Gesundheitscenter Verbands (SFGV) ergeben hat.

Marcel Pesse, Besitzer des «Athena». Oliver Menge

So haben die Fitnesscenter gemäss dem Verband seit dem Ausbruch des Coronavirus schweizweit durchschnittlich mehr als 30 Prozent ihrer Mitglieder verloren. «Das können wir nicht einfach von heute auf morgen wieder aufholen», gibt Pesse zu bedenken.

Der Athena Fitnesspark in der Solothurner Weststadt. Oliver Menge / 2020

Härtefallgelder reichen nicht

Das Schwinden der Kunden sei logischerweise mit sehr hohen Kosten für sein Fitnesscenter verbunden. «Wir haben versucht, überall, wo es möglich war, einzusparen, um die fehlenden Einnahmen abzufedern. Das Personal konnten wir allerdings behalten», sagt Pesse. Dass das Athena weiterhin existiert, sei aber nicht selbstverständlich:

«Für uns ist es ein Zeichen, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Nur durch unsere soliden Finanzen konnten wir die Coronazeit überleben.»

So wisse er von Fitnesscentern, die ihre Tore schliessen mussten. Denn auch die Finanzhilfen des Bundes hätten bei weitem nicht zur Deckung der Kosten gereicht. Das wird durch Berechnungen des SFGV bestätigt. Diese zeigen, dass die Schweizer Fitnesscenter durch Zeitgutschriften insgesamt 556 Millionen Franken aus ihren eigenen Reserven selber beisteuern mussten.

Ein Teil der Geräte im Athena musste während Corona gesperrt werden, weil die Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. Oliver Menge / 2020

«Wir brauchen einfach mehr Leute»

«Wichtig ist, dass es diesen Herbst nicht wieder zu Schliessungen oder Einschränkungen kommt», sagt Pesse. Denn zum Rückgang der gelösten Abos würden nun auch noch die gestiegenen Energiekosten kommen. «Wir brauchen einfach mehr Leute», so Pesse zum eigentlich einfachen Rezept, um gegen die steigenden Kosten anzukommen. Zwar könne er wieder einen langsamen Zuwachs beobachten, aber es halte sich in einem bescheidenen Rahmen.

Den Hauptgrund für den schleichenden Zuwachs in den Centern sieht Claude Ammann, Präsident des SFGV, in den Kampagnen des Bundes und der Berichterstattung der Medien:

«Die Leute haben noch immer Angst, weil Medien und Politik immer gesagt haben, dass die Ansteckung in den Innenräumen passiert.»

Claude Ammann, Präsident des Verbands der Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter, sieht einen Grund für den bescheidenen Zuwachs in den Kampagnen des Bundes: «Die Leute haben Angst.» Hanspeter Bärtschi

Es gebe jedoch Studien, die das Gegenteil beweisen würden. Pesse pflichtet dem bei und argumentiert, dass Leute mit Krankheitssymptomen gar nicht in ein Fitnessstudio gehen würden, weswegen man gar keine an Covid erkrankten Personen in den Studios habe.

Krise sorgt für Gesundung der Branche

Um die Menschen auch aktiv wieder zum Kauf eines Abos zu bewegen, arbeiteten Fitnesscenter mit Werbeaktionen auf Social Media, so Pesse. Zudem habe man Flyer verschickt, in der Hoffnung, die eine oder andere wieder zum Kommen zu bewegen.

Pesse zeigt sich zuversichtlich, dass bessere Zeiten anstehen: «Die Branche wird sich erholen.» Zudem habe die Krise dazu geführt, dass das Metier wieder «gesunden» konnte. Denn in den letzten Jahren seien Fitnessstudios wie Pilze aus dem Boden geschossen. Einige davon auf finanziell sehr fragilen Fundamenten. Das seien genau jene, welche die schwierige Zeit nicht überlebt hätten.

