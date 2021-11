Zertifikatsschwindel: Fitnesscenter wurde behördlich geschlossen

Fitnessschwindler Umgehung der Zertifikatspflicht: Amt für Wirtschaft und Arbeit schliesst fehlbares Fitnesscenter Vorerst darf im «Schwindel-Betrieb mit Social-Media-Angestellten» nicht mehr trainiert werden. Bei der fünften Kontrolle durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit wurden die Leute an den Trainingsgeräten weggewiesen und das Licht gelöscht. Daniela Deck Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Vorerst steht das Laufband nun still. Carole Lauener

Seit Dienstagabend, 23. November, darf in dem Fitnessbetrieb Lifestyle Fitness in Grenchen nicht mehr trainiert werden. «Wir haben das Center geschlossen», bestätigt Daniel Morel, Leiter Arbeitsbedingungen beim kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Damit haben sich Gerüchte aus der Fitnessbranche über die Firmenschliessung bewahrheitet.

Besagtes Center hat vor einem Monat Schlagzeilen gemacht. Und zwar mit einer «kreativen» Umgehung der Zertifikatspflicht, die seit dem 13. September gilt: Ungeimpfte und ungetestete Abonnenten konnten sich über einen schriftlichen Vertrag als so genannte Social-Media-Influencerinnen zu Gunsten des Fitnesscenters anstellen lassen. Lohn gab es nach Aussage des Betreibers nicht für diesen Job. Als ehrenamtliche Angestellte sollte es diesen Mitgliedern ermöglicht werden, weiterhin ohne Zertifikat trainieren zu können.

«Wir haben diesen Betrieb insgesamt fünfmal kontrolliert, davon zweimal, nachdem er medial zum Thema geworden ist. Dabei haben wir gröbere Missstände festgestellt, die uns keine andere Wahl gelassen haben, als dort das Licht zu löschen», sagt Morel. Er sei sich bewusst, dass die Schliessung eines solchen Betriebs eine einschneidende Massnahme darstelle. Doch Morel ist überzeugt: «Das ist verhältnismässig.»

Die Umsetzung der Massnahme war drastisch. Im Anschluss an die (bisher) letzte Betriebskontrolle wurden nach Aussage von Morel abends um 20.50 Uhr die anwesenden Mitglieder aus dem Fitnesscenter gewiesen.

Verstösse gegen die Pandemieverordnung im Fokus

Nun stellt das AWA eine Anzeige gegen den Fitnessbetreiber zusammen. Die Anzeige wird gemäss Morel «zeitnah bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Dem Betreiber werden Verstösse gegen die ‹Covid-19 Verordnung besondere Lage› vorgeworfen.»

Wann und ob das Fitnesscenter wieder öffnen wird, ist derzeit unklar. Der Betreiber, der sich am Mittwochnachmittag im unbeleuchteten Fitnessraum mit seinem Team zur Krisenbesprechung traf, wollte sich nicht zur Schliessung äussern. Er betonte aber, «dass wir noch diese Woche wieder öffnen werden».

«Dieses Begehren nach einer raschen Wiedereröffnung ist bei uns eingegangen», sagt Morel. «Doch ganz so schnell wird das vermutlich nicht gehen.»

Voraussetzung für die Wiedereröffnung ist, dass das Fitnesscenter die Zertifikatspflicht künftig umsetzt. Carole Lauener

Kundschaft von Tag zu Tag vertröstet

Auf dem Instagram-Kanal des Fitnesscenters waren erst von «Bemühungen, bis Donnerstag eine Lösung zu finden» die Rede. Später (im Lauf des Mittwochs gepostet) liess sich dort – sehr optimistisch vom Zeitplan her – nachlesen: «Laut Behörde werden wir freitags wieder öffnen dürfen.» Verbunden war der Post mit einer Entschuldigung für die Umstände.

Ein Zettel an der Eingangstür der Liegenschaft, welcher am Mittwochmorgen auf die vorübergehende Schliessung des Fitnesscenters hinwies, war am Mittag desselben Tages entfernt worden.

