Interview Wer hat von der Coronakrise profitiert? «Keine Frage, die grossen Fitnessketten, also Coop und Migros», sagt der oberste Fitnesscoach der Schweiz Claude Ammann ist der oberste Fitnesscoach der Schweiz und betreibt sein eigenes Fitness- und Gesundheitscenter in Zuchwil. Im Interview spricht er über Extra-Pfunde nach den Festtagen, die Folgen von Corona, die Profiteure der Krise und das langsame Aufrappeln danach. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 05.01.2023, 12.00 Uhr

Claude Ammann ist Präsident des Verbandes der Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter und damit so etwas wie der oberste Fitnesscoach der Schweiz. Hier posiert er in seinem eigenen Betrieb in Zuchwil, dem Fitness- und Gesundheitscenter Physio in Fit. Hanspeter Bärtschi

Die Zeit des Schlemmens ist vorbei, die zusätzlichen Kilos sind bei vielen geblieben. Was aber tun, damit das neue Jahr unter den Extra-Pfunden nicht zur Last wird? Wir haben bei Claude Ammann nachgefragt. Vom «Blick» ist er schon zum Schweizer Fitnesspapst ernannt worden. Ihm ist es lieber, wenn man bei der offiziellen Funktionsbezeichnung bleibt: Ammann ist Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verbandes. Zugleich betreibt er in Zuchwil das Physio in Fit.

Herr Ammann, wie viele Kilos haben Sie über die Festtage zugelegt?

Claude Ammann: (lacht) Ich habe eher abgenommen. Bei uns sind über die Festtage etliche Leute krankheitsbedingt ausgefallen. Also musste der Chef mitanpacken.

Wegen der Grippewelle?

Ja, genau. Wir alle haben während fast zweier Jahre Masken getragen. Das hat auch dazu geführt, dass unsere Immunsysteme nicht wirklich gut trainiert wurden. Es kann nicht wirklich erstaunen, dass es dann nicht viel braucht, bis es einen verbläst.

Nicht alle waren so gefordert wie Sie. Was empfehlen Sie Leuten, die während der Festtage zugenommen haben?

Zunehmen ist keine Weihnachtsproblematik. Da ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) klar und deutlich: Übergewicht ist eine nicht-übertragbare Zivilisationskrankheit. Ganz allgemein sitzen wir zu viel und bewegen uns zu wenig. Es geht also darum, sich prinzipiell zum Lebensstil Gedanken zu machen. Wenn das um den Jahreswechsel geschieht, ist das okay, aber eigentlich müsste es uns das ganze Jahr hindurch beschäftigen.

Und was empfehlen Sie?

Auch da halte ich mich an die WHO: Eine halbe Stunde Bewegung jeden Tag. Dazu drei Kraft- und zwei Ausdauertrainingseinheiten pro Woche. Kinder sollten öfter weg von der Schulbank und Senioren sollten gezielt Kraft trainieren.

Krafttraining im Fitnesscenter Fitnexx in Oensingen (2015). Hansruedi Aeschbacher

Gute Vorsätze fürs neue Jahr haben Tradition. Spüren Sie jeweils Anfang Jahr einen Run in die Fitnesscenter?

Das war früher viel ausgeprägter, da war der Januar immer ein absoluter Topmonat. Dieses Jahr waren auch der November und insbesondere der Dezember sehr starke Monate. Noch im Herbst waren die Besucherzahlen in der Fitnessbranche auf 70 Prozent im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren. Die Leute haben zugewartet, vermutlich weil sie Angst hatten vor neuerlichen Schliessungen.

Und als die nicht kamen, ...

... strömten sie in Scharen zurück ins Fitness. Insbesondere auch, weil es ohne Einschränkungen geht.

Wo stehen Sie im Vergleich zu 2019?

Wir haben einen Riesensprung gemacht. Der Dezember war überdurchschnittlich. Während wir noch im Herbst bei knapp 70 Prozent der Auslastung von vor Corona waren, sind wir jetzt als Branche bei ungefähr 90 Prozent.

Und Ihr eigener Betrieb?

Uns fehlen vielleicht noch 5 Prozent. Aber die Steigerung war dringend nötig. Ein guter Winter macht zwei Katastrophenjahre noch lange nicht vergessen. Viele von uns können jetzt damit anfangen, die Coronakredite zurückzuzahlen.

Wie stark hat sich die Fitnessbranche verschuldet?

Es gab kaum einen kleineren Betrieb, der ohne Coronakredite auskam. Aber Zahlen zur ganzen Branche haben wir leider keine. Ich kann höchstens vom eigenen Betrieb sprechen.

Bitte erzählen Sie.

Wir hatten keine Ahnung, was kommt. Deswegen haben wir damals einen Kredit über 10'000 Franken beantragt und bewilligt bekommen. Auch weil ich während der Monate, in denen wir schliessen mussten, meinen Leuten nicht bloss 80, sondern 100 Prozent des Lohnes bezahlen wollte. Der Kredit war eine Vorsichtsmassnahme.

Claude Ammann in seinem Fitnesscenter «Physio in Fit» in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Und wo stehen Sie heute?

Das Geld ist zurückbezahlt. Aber mein Betrieb ist auch speziell, wir sind breiter aufgestellt als der Durchschnitt unserer Mitglieder. Zu unserem Betrieb gehören neben dem Fitness auch ein Physiotherapiecenter und eine Arztpraxis. Letztere zwei waren auch während Corona durchgehend geöffnet. Aber Physiotherapie bieten nur 40 Prozent unserer Mitglieder an, eine Arztpraxis haben nur 4 Prozent.

Die meisten Fitnesscenter sind weniger diversifiziert und haben stärker unter Corona gelitten.

Mit Sicherheit. Corona war eine Zäsur für die Branche. 12 Prozent der Betriebe sind eingegangen oder wurden übernommen. Fast alle haben sich verschuldet, denn bei den Mieten gab es vielerorts keine Kompromisse. Die meisten mussten die ganze Miete zahlen. Ich denke, es braucht noch drei bis fünf Jahre, bis sich die Branche komplett erholt hat.

In jeder Krise gibt's Gewinner. Wer hat profitiert?

Keine Frage: die Grossketten, also vor allem Migros und Coop. Die haben im Vergleich zu uns Kleinen fast unendliche finanzielle Ressourcen. Und sie konnten in der Krise das Personal ganz einfach in den Detailhandel abziehen, wo es Leute brauchte. Die hatten andere Möglichkeiten zu reagieren.

Die Grossketten sind in einem eigenen Verband organisiert. Warum?

Weil sie oft andere Interessen haben. Die IG Fitness, der Verband der Grossketten, war zum Beispiel viel weniger aktiv, als es um die Öffnung ging, während wir uns sehr stark engagiert und spezielle Schutzkonzepte erarbeitet haben. Sie hatten schlicht weniger wirtschaftlichen Druck als wir. Bei den KMU-Fitnessbetrieben ging es ums nackte Überleben.

Wie ist es zur Spaltung gekommen?

Das ist jetzt sicher 10 bis 15 Jahre her. Damals zeigte sich erstmals, dass wir andere Interessen verfolgen. Aber das ist okay, die Ketten sprechen eher ein jüngeres Publikum an, wir eher ein älteres. Die Leute, die zu uns kommen, brauchen in der Regel mehr Betreuung und damit besser geschultes Personal.

Überspitzt gesagt: Bei den Grossen geht es um Muckis, bei den Kleinen um Gesundheit?

Das könnte man so sagen. Ich habe mich enorm aufgeregt über die «Raus aus dem Winterspeck»-Kampagne der Migros im Frühjahr. Das war Bodyshaming und schadet der Branche.

Bei den Fitnesscentern in der Schweiz läuft es gut, jedoch nicht bei allen. Andrea Tina Stalder

Noch einmal: Bei Ihnen im Fitnesscenter geht es nicht ums Sixpack?

Entschieden nein. Es geht um Gesundheit. Aber die ist nicht einfach Gott gegeben. Man muss sie erarbeiten. Die Bevölkerung wächst nicht nur, sie wird auch älter – und damit schwächer. Aber es gibt ein Gegenmittel: gezieltes Krafttraining. Je älter jemand ist, desto wichtiger ist es, dass er von gut ausgebildetem Personal begleitet wird.

Aber sind nicht gerade die älteren Leute zögerlicher mit der Rückkehr ins Fitness?

Vulnerable Menschen haben sicher länger gewartet mit der Wiederaufnahme des Trainings. Es gibt auch solche, die heute noch mit Maske oder Handschuhen ins Training kommen. Das ist auch okay, wenn sich jemand so sicherer fühlt. Hauptsache ist, dass sie wieder trainieren.

Vor allem für die Fitnesscenter ist das die Hauptsache.

Nein, für die älteren Menschen. Eine Trainingslücke von fast zwei Jahren ist im hohen Alter viel schwerer wieder zu schliessen als mit 20.

Viele dieser Menschen sind doch während Corona einfach mehr rausgegangen, gingen spazieren, waren an der frischen Luft. Haben Sie keine Angst, dass die nicht zurückkommen?

Nein, gar nicht. Ich sehe das eher als Ergänzung. Es ist doch toll, wenn die Leute auch wieder mehr rausgehen. Aber viele unserer Kunden kommen zu uns, weil sie orthopädische Probleme haben. Rückenschmerzen, einen Tennisarm – da braucht es geschulte Betreuungspersonen, die richtigen Geräte. Da geht es nicht um Ästhetik, sondern um Gesundheit.

Ein Giftpfeil in Richtung der Grossketten?

Nein, es hat Platz für alle. Schauen Sie, rund die Hälfte der Kundinnen und Kunden sind über 40 Jahre alt. Da sind andere Dinge im Vordergrund als bei den 25-Jährigen. Und wer etwas Gutes für seinen Rücken tun will, der braucht fachmännische Unterstützung, da genügt es nicht, ein Youtube-Video zu schauen.

