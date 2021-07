Firmenporträt Der «Flammengott» und seine Chefin: Ein Besuch bei der Härterei Gerster in Egerkingen Keine andere Härterei vereint so viel Know-how an einem Ort wie die Härterei Gerster in Egerkingen. Der Familienbetrieb wird in dritter Generation von Martina Gerster geführt. Dabei hat anfänglich so gar nichts darauf hingedeutet, dass sie dereinst Vorsitzende der Geschäftsleitung werden könnte. Sébastian Lavoyer 19.07.2021, 05.00 Uhr

Martina Gerster posiert vor der Flammhärteanlage, die von «Flammengott» Patrick Rütti bedient wird. Bruno Kissling

Draussen giesst es in Strömen, doch Patrick Rütti perlt der Schweiss auf der Stirn. Hier in Halle 2 ist sein Revier, steht er an der Flammhärteanlage, ist er in seinem Element. Rütti ist einer der Spezialisten, die für die Härterei Gerster die oft tonnenschweren Metallbauteile an diesem Gerät, einer Eigenentwicklung des Egerkinger Familienunternehmens, bearbeiten. Teile für den Schwermaschinenbau, die Schifffahrt, Seilbahnen.

Martina Gerster, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Härterei Gerster AG aus Egerkingen, (Mitte) flankiert von Peter Fluri, Abteilungsleiter Randschichthärten, und Susanne Günnel, Leiterin Qualitätssicherung. Bruno Kissling

Rütti nennen sie «Flammengott», wie Susanne Günnel, Leiterin Qualitätssicherung, schmunzelnd sagt. Wenn es ernst wird, bei oft Zehntausenden von Franken teuren, mehrere Tonnen schweren Metallteilen, dann ist er am Hebel. Martina Gerster, das merkt man beim Rundgang durch das Unternehmen sofort, legt grossen Wert auf die Expertise ihrer Mitarbeitenden. Sie betont, dass sie nicht Geschäftsführerin sei, sondern Vorsitzende der Geschäftsleitung. Der Rundgang durch das Unternehmen ist keine Einfraushow, wir werden von zwei Leuten aus ihrem Kader, Günnel und Peter Fluri, Abteilungsleiter Randschichthärten, begleitet. Gerster kennt all ihre Mitarbeitenden, logisch. Und sie sagt:

«Wir haben ein tolles Team. Die Verantwortung ist auf uns alle verteilt, ohne sie ginge es nicht.»

Dass sie dereinst das Geschäft von ihrem Vater übernehmen würde, darauf hat vorerst nichts hingedeutet. «Ich war sehr vielseitig interessiert, darum habe ich das Lehrerseminar absolviert», erzählt sie. Biologie, Geografie, Physik – gerade auch die Naturwissenschaften haben es ihr angetan. Zudem weiss sie, dass sie nach dem Semi auch studieren könnte. Ja, die breite Ausbildung und die Weiterbildungsmöglichkeiten, sie geben letztlich den Ausschlag für die Lehrerausbildung. Danach unterrichtet sie, 5. Klasse, Stadt Bern.

Als Kind fuhr Martina Gerster mit ihrer Schwester auf Rollschuhen durch die Hallen

In den Vakuumöfen werden hochlegierte und korrosionsbeständige Stähle gehärtet. Zum Beispiel werden hier Nadeln für die Augenchirurgie bearbeitet. Bruno Kissling

«Ich habe sehr gerne Schule gegeben, aber wollte dann doch noch etwas anderes», erinnert sich Gerster. Und da war ja das Unternehmen ihres Vaters. Als Kind war es eine Art Vergnügungspark für sie und ihre Schwester. Am Empfang gab es oft Täfeli für die Mädchen, in den grossen, damals noch teilweise leeren Hallen tobten sie sich auf ihren Rollschuhen aus. Zugleich spürten sie es daheim am Familientisch, wenn den Vater Sorgen plagten, litten mit.

«Ich hatte nie Druck, aber irgendwann begann es mich mehr und mehr zu interessieren, was da eigentlich alles passiert», erzählt die heute 40-Jährige. Nach vier Jahren Unterricht beginnt sie ein BWL-Studium, Schwerpunkt Marketing und Kommunikation. Während sie berufsbegleitend ihren MBA macht, nimmt sie mit 28 Jahren Einsitz im Verwaltungsrat der Härterei ihres Vaters.

Der Blick von oben auf die Gebäude der Härterei Gerster an den Bahngeleisen in Egerkingen. Härterei Gerster AG

Das Interesse am Unternehmertum wächst, die Gespräche mit dem Vater vertiefen sich. Und irgendwann kommt dann – auch wegen gesundheitlicher Probleme des Vaters – doch die Frage: Was geschieht mit dem Unternehmen? Behalten oder verkaufen? Das Interesse ist da, aber noch fehlt etwas. Sie will zuerst mehr vom Business wissen, macht deshalb an der Ruhr-Universität Bochum ein Grundlagen-Studium der Stahlkunde. Noch während sie an ihrem MBA arbeitet und später für die Ammann Group in Langenthal an deren Niederlassung in England neun Monate Projekte leitet.

Ihr Vater war ein Patron, jetzt funktioniert alles mit deutlich flacheren Hierarchien

Es war ihr wichtig, sich zuerst ausserhalb des gemachten Nestes beweisen zu können, mehr zu lernen über das Härten, die Metallkunde, Führung. Mit Männern zusammenzuarbeiten, denn die Härterei ist noch immer stark männlich geprägt. Das Unternehmen wird vorübergehend nicht von einem Familienmitglied geleitet, ehe Martina Gerster 2015 ins Familienunternehmen zurückkehrt. Sie war bei Ammann in der Zwischenzeit zur Marketingkommunikationsleiterin aufgestiegen und fühlte sich bereit. Sie sagt:

«Die Leute hier in Egerkingen haben mich schon immer gekannt. Ich glaube, sie hatten ein Grundvertrauen in mich.»

Einiges hat sich geändert seither. Ihr Vater war ein Patron, führte das Unternehmen gemeinsam mit weiteren sehr starken Persönlichkeiten. Die Hierarchien sind flacher geworden, das Team steht über dem Individuum. Auch bei den Abläufen hat sich einiges geändert. «Ich habe zuerst einmal ein Controlling aufgebaut. Mein Vater brauchte das nicht, er hatte das im Gespür und konnte anhand der Lastwagen, die kamen und gingen, sagen, wo und ungefähr wie viel Geld wir verdienen», erzählt Gerster. Das funktioniere heute nicht mehr, so könne man kein Unternehmen steuern. Die Bewunderung für ihren Vater schwingt in ihren Worten jedoch klar mit.

Ein Industriebetrieb, der keine eigenen Produkte herstellt

Am Kerngeschäft hat sich indes nicht viel verändert. Und obwohl die Härterei Gerster ein Industriebetrieb ist, stellt sie kein Produkt her. «Das Härten ist ein Veredelungsschritt, eine Dienstleistung, die macht, dass die metallischen Teile länger halten, wenn sie dann im Einsatz, respektive verbaut sind. Sie gehören nicht uns, sondern unseren Kunden», erklärt Gerster. In der Grobbetrachtung kommen 60 Prozent davon aus dem Maschinenbau, je 15 Prozent aus dem Automobilsektor sowie aus der Luft- und Raumfahrt und zu guter Letzt 10 Prozent aus der Medtech-Branche. In Egerkingen härten sie bis zu 10 Tonnen schwere Hubkurven für den Schwermaschinenbau genauso wie Kleinstteile aus Edelstahl für die Uhrenindustrie.

Auf einer in Egerkingen entwickelten Anlage härtet Daniel Gardelliano, Anlageführer Ofenanlagen, Kleinstteile, die nur wenige Milligramm schwer sind und in der Uhrenindustrie gebraucht werden. Bruno Kissling

90 Prozent aller Teile, die sie bearbeiten, kriegt man später nicht einmal zu Gesicht, sagt Gerster. Sie sind irgendwo drin verbaut. Aber ihr ist es wichtig, dass ihre Mitarbeitenden wissen, was für Teile sie bearbeiten. «Ich sage ihnen immer, sie sollen ihre Vorgesetzten fragen, wenn sie es nicht wissen. Es ist doch spannend, wenn man weiss, dass man gerade einen Beitrag für einen Bagger geleistet hat. Oder für eine Operationsinstrumente. Dann weiss man, wofür man arbeitet», begründet sie. Sinnhaftigkeit ist ihr wichtig.

Immer öfter sind die Spezialisten von Gerster auch in anderen Härtereien im Einsatz

Im Kerngeschäft ist das Unternehmen in den letzten Jahren nicht mehr gewachsen. Die Komplexität ist so schon hoch genug. Rund 110 Mitarbeitende, 100 Anlagen, auf denen Teile veredelt werden. Etliche davon sind Eigenentwicklungen. Stangenware ist seltener geworden, die Margen sind in diesem Bereich geschrumpft. Interessanter sind Spezialaufträge. Aufträge, die Expertise verlangen. «Kein anderer Wärmebehandler kann eine so breite Palette an einem einzigen Standort anbieten wie wir», sagt Gerster.

Immer öfter führen die Spezialisten von Gerster Wartungsarbeiten an Öfen auch für andere Härtereien durch. Härterei Gerster AG

Das ist es denn auch, was sie für die Zukunft zuversichtlich stimmt. Das Wissen ihrer Mitarbeitenden, die Expertise. Trotz eines aufgrund von Corona schwierigen vergangenen Jahres, in dem der Umsatz um rund 20 Prozent zurückging. Es erstaunt also wenig, dass sie, wann immer möglich, auf die Wichtigkeit, die Stärken ihrer Leute hinweist. «Jedes Verfahren braucht einen Spezialisten. Wir werden oft angefragt, wenn es um Innovation geht, Tests oder Versuche», erzählt sie. Immer häufiger kann sie ihre Leute auch zu anderen Betriebshärtereien schicken. Um deren Öfen zu kalibrieren, um bei einer besonders heiklen Charge einen Gerster-Experten vor Ort zu haben. Zum Beispiel einen wie Patrick Rütti. Einen Flammengott.