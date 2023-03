«Schwarzer Tag»: Solothurner Wirtschaft nach CS-Aus in Sorge

Finanzplatz Solothurn Solothurner Wirtschaftsvertreter beobachten die Verwerfungen auf dem Bankenplatz mit Sorge: «Für die Finanzwelt war es ein schwarzer Tag» Tausende Firmen im Kanton Solothurn haben ein Konto bei der Credit Suisse. Sie alle sind auf einen funktionierenden Finanzplatz angewiesen. Vom Ende der Credit Suisse könnten regionale Banken profitieren. Christof Ramser Jetzt kommentieren 20.03.2023, 16.07 Uhr

Die CS-Filiale in Solothurn: Die Bankomaten im denkmalgeschützten Bau waren am Montag gut frequentiert. Bild: Wolfgang Wagmann

Täuscht der Eindruck, oder ist Bargeld an diesem Montagvormittag stärker gefragt als sonst? Die beiden Bankomaten vor der Filiale der Credit Suisse an der Wengistrasse in Solothurn werden jedenfalls stark in Anspruch genommen. Ein Mann hat soeben 500 Franken abgehoben. «Nein, nein, das hat nichts mit der Übernahme durch die UBS zu tun», sagt er und lacht. Das mache er regelmässig. Und wolle es auch künftig tun. «Ich bleibe CS-Kunde.» Kleinsparer seien von dieser Krise ohnehin nicht betroffen, ist er überzeugt.

Anders ist das Befinden bei Daniel Probst. Der Direktor der Solothurner Handelskammer zeigt sich auch zwölf Stunden nach der denkwürdigen Pressekonferenz des Bundesrats und der Spitzen des Finanzplatzes noch schockiert. «Für die Finanzwelt war es ein schwarzer Tag», sagt Probst.

Handelskammer-Direktor Daniel Probst. Bild: Bruno Kissling

Von allen schlechten Lösungen sei die Grossfusion mit der UBS unter Bundesgarantie und mit Liquiditätshilfen von über 200 Milliarden Franken noch die beste. Die Auswirkungen eines Konkurses auf Volks- und Privatwirtschaft wären viel gravierender gewesen. Es gehe nun darum, Sicherheit zu schaffen. Angesichts der Abwärtsspirale der CS sei dies wohl die einzige Möglichkeit, wieder Vertrauen herzustellen. «Und das ist in der Bankenwelt das A und O.»

Über 500 Mitgliedsfirmen vertritt die Handelskammer. Sie alle seien auf einen funktionierenden Finanzplatz angewiesen, sagt Probst, notabene jene, die ihre Geschäftstätigkeit international ausrichten. Und das sind im exportorientierten Kanton Solothurn mit den global tätigen Konzernen und KMU nicht wenige. «Wer im Ausland investiert, braucht dafür eine Bank, die weltweit vernetzt ist.» Dass die CS als Anbieterin nun verschwinde, sei zu bedauern. «Wettbewerb ist für die Kunden immer besser. Nicht zuletzt, weil nun die Kosten steigen könnten.»

«In Solothurn stets einen guten Job gemacht»

Aus der automatischen Schiebetür des vor bald 100 Jahren von Otto Rudolf Salvisberg als Volksbank errichteten CS-Sitzes in Solothurn tritt ein älterer Mann am Stock. Es ist ein ehemaliger Direktor des Kreditinstituts. «Damals, als es noch gut war.»

Wobei, vor Ort in Solothurn hätten die Angestellten stets einen guten Job gemacht, sagt seine Begleiterin. Doch was unter dem internationalen Management in den jüngsten Jahren passiert sei, sei traurig. Ob sie ihre Einlagen nun abziehen, müsse man nun abwarten. Mehr will der betagte Mann nicht sagen und drängt auf den Bus.

CS-Regionalchef Martin Arregger. Bild: Hanspeter Bärtschi

Wie es mit den 17’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Credit Suisse in der Schweiz weitergeht, ist derzeit völlig offen. In den drei Filialen im Kanton an den Standorten Grenchen, Olten und Solothurn arbeiten gemäss eigenen Angaben etwa 60 Angestellte.

Viele von ihnen seien seit Jahrzehnten für die Bank tätig, sagte Regionenleiter Martin Arregger kürzlich im Interview mit dieser Zeitung. «Die Loyalität der Mitarbeitenden ist sehr gross.» Der Leiter des Solothurner Management-Teams beispielsweise, Rolf Hofstetter, ist seit 47 Jahren bei der Credit Suisse. Treue und Teamspirit, so Arregger, seien auch in herausfordernden Zeiten wichtig.

«Dass Stellen wegfallen, ist irgendwo logisch»

Dass bei einer kompletten Übernahme der CS Stellen wegfallen dürften, sei «irgendwo logisch», sagt Andreas Gasche, Geschäftsführer des kantonal-solothurnischen Gewerbeverbands (KGV). Er sei zudem nicht sicher, ob sämtliche seiner Mitglieder den Wechsel zur UBS mitmachen.

Andreas Gasche führt den kantonalen Gewerbeverband. Bild: Hanspeter Bärtschi

Angesichts der Tatsache, dass die CS in der schweizerischen Unternehmenslandschaft einen Marktanteil von 40 Prozent hat, dürften unter den 12’000 KMU im Kanton Solothurn – davon sind 3000 dem KGV angeschlossen – Tausende dort ein Konto haben. Gasche geht davon aus, dass vom Vertrauensverlust bei den Grossbanken regionale Banken gestärkt werden könnten. Er betont jedoch die sehr guten Kontakte und den Austausch mit den Mitarbeitern in den lokalen Niederlassungen.

Das bestätigt Handelskammer-Direktor Daniel Probst: «Die CS hat auf dem Platz Solothurn einen guten Ruf, etwa wenn es um Nachfolgeregelungen von Firmen oder allgemein um das Finanzierungsgeschäft geht.» Er könne den Unternehmen nur raten, das Gespräch mit den lokalen Kundenberatern zu suchen. Es brauche nun aber auch von der Politik eine Reaktion und grosse Anstrengungen, um den Vertrauensverlust wieder aufzufangen.