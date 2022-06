Solothurn: Die positive Staatsrechnung weckt Begehrlichkeiten

Trotz Coronakrise Die positive Solothurner Staatsrechnung verblüfft – und weckt Begehrlichkeiten Eine Lohnerhöhung für Staatsangestellte sei «mehr als angezeigt», heisst es bei der Linken im Kantonsrat. Doch es gibt auch warnende Stimmen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 29.06.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Solothurner Staatskasse ist gut gefüllt, sie nahm 2021 deutlich mehr Geld ein, als sie ausgeben musste. Fotolia

Die Verblüffung war allenthalben gross. Wie ist es möglich, dass eine öffentliche Rechnung in Zeiten der Pandemie, in denen der Staat Milliardenhilfen für Wirtschaft, Kultur oder Sport scheinbar mit vollen Händen verteilte, so viel besser abschliesst als budgetiert?