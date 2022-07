Solothurner Gemeinden wollen Abfederung von Steuerausfällen

Finanzausgleich Solothurner Gemeinden verhandeln über «Zusatzpaket» zur Abfederung von Steuerausfällen Vor der Steuerabstimmung im Mai war den Gemeinden eine Abfederung der Ausfälle in Aussicht gestellt worden. In den Parametern für den Finanzausgleich im nächsten Jahr ist aber keine vorgesehen. Man verhandle nach den Ferien über ein Zusatzpaket, heisst es beim Einwohnergemeindeverband. Urs Moser Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Abstimmung über die Steuersenkungsinitiative und den Gegenvorschlag war heiss umstritten, nun gibt es Nachwehen. Kenneth Nars

Es reichte dann zwar nicht mehr, um eine Mehrheit der Gemeindevertreter umzustimmen und es wäre ja auch um ein Haar schiefgegangen, aber: Kurz vor der Abstimmung über die Steuersenkungs-Initiative und dem (dann hauchdünn angenommenen) Gegenvorschlag hatte die Regierung den Gemeinden in Aussicht gestellt, ihre Steuerausfälle über den Finanz- und Lastenausgleich abzufedern.

Daraus wird nun aber scheinbar vorderhand nichts, und trotzdem ist man beim Verband der Einwohnergemeinden zufrieden.

«Im Jahr 2023 soll im Rahmen der Überprüfung und Ausgestaltung des soziodemografischen und geografisch-topografischen Finanzausgleichtopfs aus dem Finanzausgleichsfonds eine zusätzliche Alimentierung stattfinden.» So war es an der Generalversammlung des Verbands der Einwohnergemeinden VSEG im März wörtlich kommuniziert worden.

Ab 2024 sei dann eine Abfederung über die Schülerpauschalen oder andere Ausgleichsgefässe zu prüfen. Natürlich konnte die Regierung nichts über die Köpfe des Parlaments hinweg wirklich verbindlich versprechen, aber so eine Zusage nimmt man dennoch beim Wort.

Unter dem Strich fliesst sogar weniger Geld

In der kurz vor Ferienbeginn verabschiedeten Botschaft zur Festlegung der Steuerungsgrössen für den Finanz- und Lastenausgleich im nächsten Jahr findet sich nun aber nichts davon, das Thema wird nicht einmal erwähnt.

Die Beiträge aus dem soziodemografischen (richtet sich nach der Ausländerquote und der Zahl der EL-Bezüger) und dem geografisch-topografischen Lastenausgleich (Beiträge gibt’s bei überdurchschnittlicher Fläche und Strassenlänge pro Einwohner) waren zwar schon für das laufende Jahr um je eine Million erhöht worden. Dies aber unabhängig von der bevorstehenden Steuerabstimmung, nun sollen diese Töpfe 2023 mit 10 und 11,5 Millionen gleich dotiert bleiben wie im laufenden Jahr.

Und: Insgesamt sollen mit 73,8 Millionen sogar 3,7 Millionen weniger Ausgleichszahlungen fliessen als im laufenden Jahr. Einerseits sinken die Härtefallbeiträge zur Abfederung der Ausfälle aus der Unternehmenssteuerreform (Staf-Vorlage). Anderseits ist aufgrund der Steuerentlastung für die Unternehmen mit der Staf-Vorlage auch die durchschnittliche Steuerkraft (Staatssteueraufkommen pro Kopf der Bevölkerung) etwas gesunken. Deshalb müssen die ressourcenstarken Gemeinden nun 2023 gut eine Million weniger in den Finanzausgleichtopf einzahlen als im laufenden Jahr: 26,6 statt 27,7 Millionen.

Der Entscheid liegt beim Parlament

Von einer Abfederung der Ausfälle aus dem Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Initiative war in der Vorlage, über die am 15. Mai abgestimmt wurde (im Gegensatz zur Staf-Vorlage von 2020), allerdings auch keine Rede. Die VSEG-Spitze hatte erst nachträglich noch einmal mit Finanzdirektor Peter Hodel und Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss verhandelt. Diese hofften (vergeblich), mit einem Entgegenkommen zu einer Ja-Parole des Verbands zum Gegenvorschlag zu kommen.

Festgelegt werden die Steuerungsgrössen für den Finanzausgleich jährlich vom Kantonsrat, wobei das Geschäft in der Finanz- und Lastenausgleichskommission vorgespurt wird, in der je vier Vertreter des Kantons (Regierungsrätin Brigit Wyss von Amtes wegen als Präsidentin) und des Einwohnergemeindeverbands sitzen.

Nach den Sommerferien wird verhandelt

Was ist also passiert, haben sich die Gemeindevertreter dort über den Tisch ziehen lassen? Das wäre doch ungewöhnlich, und VSEG-Geschäftsführer Thomas Blum verneint es denn auch mit Nachdruck. So wie es dem Parlament vorgelegt wird, habe man das Geschäft auch mit den Regierungsräten Wyss und Hodel und in der Finanz- und Lastenausgleichskommission abgesprochen.

«Die vom Regierungsrat kurz vor der Abstimmung zur Steuervorlage in Aussicht gestellten, möglichen Ausgleichszahlungen werden nach den Sommerferien mit der Regierung als zusätzliches Paket verhandelt», sagt Blum. Das System des Finanz- und Lastenausgleichs sei dabei nur eines der möglichen Instrumente.

Der VSEG-Geschäftsführer hält fest: «Es ist also niemand im Rahmen von nicht stattgefundenen Verhandlungen unterlegen.»

Eine Idee, die in der Diskussion auch schon aufs Tapet gebracht wurde, ist, die Gemeinden an den Gewinnausschüttungen der Nationalbank zu beteiligen. Dafür gibt es derzeit allerdings keine Rechtsgrundlage. Und der Kanton liess schon durchblicken, dass man keineswegs gewillt ist, eine solche zu schaffen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen