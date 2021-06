Finanzausgleich: Kanton Solothurn rutscht auf dem Index weiter ab

Finanzausgleich Solothurn rutscht auf dem Ressourcenindex immer tiefer und bekommt 407 Millionen aus dem Ausgleichstopf Positiv ausgedrückt profitiert Solothurn stark vom Finanzausgleich unter den Kantonen. Negativ ausgedrückt ist der Kanton stark von diesem Ausgleich abhängig, um seine Aufgaben überhaupt wahrnehmen zu können. Urs Moser 17.06.2021, 05.00 Uhr

Ohne die Beiträge aus dem Finanzausgleich sähe es für den Solothurner Staatshaushalt bitter aus (Symbolbild). KEYSTONE

Die eidgenössische Finanzverwaltung hat die Zahlen für den Finanzausgleich unter den Kantonen im nächsten Jahr ermittelt. Der Kanton Solothurn soll noch einmal fast 10 Millionen mehr bekommen als für das laufende Jahr budgetiert: 406,8 Millionen Franken. Der Geldsegen ist natürlich hoch willkommen für den Staatshaushalt, aber richtig freuen kann man sich darüber trotzdem nicht. Denn er widerspiegelt, wie strukturschwach der Kanton nach wie vor ist.

Die knapp 407 Millionen entsprechen fast der Hälfte des Betrags, die der Kanton selber aus Steuern einnimmt. Ohne die Unterstützung aus dem Finanzausgleich wäre er schlicht nicht in der Lage, seine Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen. Nun ist man damit freilich in guter Gesellschaft: Es gibt nur sieben ressourcenstarke Kantone, die in den Finanzausgleichtopf einzahlen, alle anderen erhalten Ausgleichszahlungen. Der Grad der Abhängigkeit ist in Solothurn aber schon sehr hoch und damit unbefriedigend. Mit fast 1500 Franken pro Kopf der Bevölkerung wird er nächstes Jahr gemäss den provisorischen Finanzausgleichzahlen subventioniert werden, nur fünf Kantone erhalten noch höhere Pro-Kopf-Beiträge.

Der Ressourcenindex sinkt und sinkt

Das gab in den letzten Jahren denn auch immer wieder in den Finanzdebatten des Kantonsrats Anlass zu Kritik. Auch für den Regierungsrat ist es ein erklärtes Ziel, hier Gegensteuer zu geben.

«Wir bemühen uns, mit einer umfassenden Standortstrategie den strukturellen Schwächen entgegenzuwirken. Dies ist einer der Schwerpunkte dieser Legislatur.»

Das schrieb der Regierungsrat 2019 in der Beantwortung einer Interpellation des damaligen FDP-Kantonsrats Christian Scheuermeyer, der nach einer «Strategie zur Reduktion der Abhängigkeit vom nationalen Finanzausgleich» fragte.

Nähme man den sogenannten Ressourcenindex zum alleinigen Massstab, wäre der Erfolg mit null Komma null zu beziffern. Der Index liegt nach den Berechnungen des Bundes für den Kanton Solothurn nun bei einem Wert von 71,4 und damit noch einmal 0,3 Punkte unter dem Vorjahr. Zum Vergleich: In den strukturstarken Geberkantonen reicht der Ressourcenindex von 102,4 (Obwalden) bis zu schon fast schwindelerregenden 255,4 in der Steueroase Zug, 100 ist schweizerischer Durchschnitt. Der Ressourcenindex gibt Auskunft über das Steuersubstrat, also die vom Kanton zu besteuernden Einkommen und Vermögen seiner Einwohner und Gewinne der ansässigen Unternehmen. Der tiefe Solothurner Wert zeigt auf einen Blick: Hier wohnen nicht die Leute mit den ganz dicken Lohntüten, hier sitzen nicht die Firmen mit den fetten Gewinnen.

Gerade noch vor dem Jura und dem Wallis

Nun macht die Regierung zwar geltend, dass der Kanton sein Potenzial in letzter Zeit schon verbessert habe, bloss hätten eben die hausgemachten Bemühungen nur einen geringen Einfluss auf die Entwicklung des Ressourcenindexes. Namentlich die ressourcenstarken Kantone wie Zug oder Schwyz seien in den letzten Jahren in einem viel bedeutenderen Ausmass gewachsen. Das wirke sich auf den Ressourcenindex und damit die Beiträge aus dem Finanzausgleich viel stärker aus als die eigene Entwicklung.

Das wird sicher stimmen. Nur ist es so, dass Solothurn in den letzten Jahren nicht bloss keinen Schritt vorwärtsgemacht hat, sondern inzwischen kaum noch tiefer sinken kann. Einen noch tieferen Ressourcenindex haben aktuell nur noch das Wallis und der Kanton Jura. Polemisch ausgedrückt könnte man sagen: Innerhalb der Schweiz ist Solothurn eher Dritte Welt als prosperierender «Industriekanton im Grünen», wie man sich hier gerne selber lobt.

Die Abhängigkeit vom Finanzausgleich beziehungsweise der tiefe Ressourcenindex dürften auch in den kommenden Steuerdebatten wieder viel zu reden geben. Dass vor allem rechtsbürgerliche Finanzpolitiker den Finger immer wieder auf diesen Punkt legen, ist naheliegend. Denn grundsätzlich sind die Finanzausgleichbeiträge zwar an keine Auflagen zu deren Verwendung gebunden. Aber es liegt dennoch auf der Hand, dass in einem ausgesprochen ressourcenschwachen Kanton auch nur sehr beschränkter Spielraum besteht, um die hohe Belastung des schwachen Steuersubstrats zu senken.