Finanzausgleich Die Abfederung der Steuerausfälle wirbelt die Zahlen im Kanton Solothurn durcheinander Olten musste auch schon mehr als sechs Millionen zum Finanzausgleich unter den Solothurner Gemeinden beisteuern. Wegen der Abfederung der Ausfälle aus der Unternehmenssteuerreform durch den Kanton ist es im nächsten Jahr weniger als eine Million. Urs Moser 09.07.2021, 05.00 Uhr

Schweizer Banknoten. KEYSTONE

Die eklatante Strukturschwäche des Kantons ist ein viel beklagtes Malaise, auch diese Woche in der Debatte zur Staatsrechnung wieder. Nächstes Jahr wird der Kanton Solothurn über 400 Millionen aus dem Finanzausgleich erhalten, ohne diesen Beitrag wäre er gar nicht in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Innerhalb des Kantons sieht die Lage erfreulicher aus, wie die Zahlen zum Finanzausgleich unter den Gemeinden zeigen. Als nach wie vor robust, ja gar «stark», wird die Finanzlage der Gemeinden in der Botschaft an den Kantonsrat beurteilt, der nach der Sommerpause die Steuerungsgrössen zum Finanz- und Lastenausgleich unter den Gemeinden im nächsten Jahr festzulegen haben wird.

Die «Reichen» müssen etwas weniger zahlen

Die durchschnittliche Steuerbelastung in den Gemeinden (Steuerfuss) zeigt nach wie vor sinkende, die durchschnittliche Steuerkraft (Staatssteueraufkommen pro Einwohner) steigende Tendenz. Die ressourcenstarken Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft werden damit 2022 insgesamt 1,8 Millionen Franken weniger in den Ausgleichstopf abliefern müssen als im laufenden Jahr, knapp 28 Millionen.

Das System des Finanz- und Lastenausgleichs steht auf drei, mit der temporären Abgeltung der Ausfalle aus der Unternehmenssteuerreform durch den Kanton neu auf vier Beinen: Der sogenannte Disparitätenausgleich glättet die Unterschiede bei der Steuerkraft. Beiträge aus dem geografisch-topografischen Ausgleich erhalten Gemeinden mit überdurchschnittlicher Fläche und überdurchschnittlich zu unterhaltender Strassenlänge pro Einwohner. Der soziodemografische Lastenausgleich richtet sich nach der Ausländerquote und der Quote von Ergänzungsleistungsbezügern. Dazu kommt der erwähnte sogenannte arbeitsmarktliche Lastenausgleich zur Abfederung der Unternehmenssteuerreform. Dafür will der Regierungsrat nächstes Jahr (inklusive einem besonderen Härtefallausgleich) 27 Millionen einsetzen.

Die Be- und Entlastung der Gemeinden gemessen am Staatssteueraufkommen, let

Mit dem arbeitsmarktlichen Lastenausgleich werden während acht Jahren die prognostizierten Steuerausfälle aus der Staf-Vorlage (Unternehmenssteuerreform und AHV-Finanzierung) bei den Einwohnergemeinden weitgehend abgegolten. Dabei hat der arbeitsmarktliche Lastenausgleich die Hälfte der Steuerausfälle – für das Jahr 2022 sind dies 42,4 Millionen – auszugleichen. Massgebend sind die Indikatoren «Vollzeitäquivalente in bestimmten Wirtschaftszweigen» und «Anzahl steuerpflichtige juristische Personen pro Einwohner».

An den Schrauben des Systems wird nicht gedreht

Unter dem Strich werden nächstes Jahr 22 Gemeinden (aktuell 24) in das System einzahlen müssen, 87 (85) erhalten einen Beitrag. Dabei steigt (je nach Betrachtungsweise) Unterramsern vom Empfänger zum Zahler auf, Lüterkofen-Ichertswil, Oberbuchsiten und Gempen werden von Zahlern zu Empfängern.

Abgesehen vom arbeitsmarktlichen Lastenausgleich ändert sich auch im kommenden Jahr an der Systematik des im System zentralen Disparitätenausgleichs nichts. Die sogenannte Abschöpfungsquote soll gemäss Antrag der Regierung bei 37 Prozent belassen werden. Das heisst: Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft (Index über 100) müssen 37 Prozent des «überschüssigen» Staatssteueraufkommens pro Einwohner in den Ausgleichstopf abliefern. Neu sind das 39 Gemeinden (Vorjahr 37), 70 Gemeinden (72) haben einen unterdurchschnittlichen Steuerkraftindex und erhalten Beiträge aus dem Finanzausgleich. Die Grafik oben zeigt, welche Gemeinden netto in welchem Umfang im Verhältnis zu ihrem Staatssteueraufkommen be- oder entlastet werden.

Die Abschöpfungsquote war erstmals für 2020 von 40 auf 37 Prozent gesenkt worden, wie dies der erste Wirksamkeitsbericht zum 2016 eingeführten neuen Finanz- und Lastenausgleich empfohlen hatte und auch von den Gebergemeinden verlangt worden war.

Massive Auswirkungen der Steuerreform

Obwohl nicht vorgesehen ist, an den Schrauben des Systems zu drehen, werden die Zahlen durch die Abgeltung der Ausfälle aus der Unternehmenssteuerreform gehörig durcheinander gewirbelt. Sehr augenfällig zeigt sich das am Beispiel der Stadt Olten. Als grösste und auch ressourcenstarke Gemeinde musste sie einst über 6 Millionen in den Finanzausgleichstopf einzahlen. Wohl weist Olten nach wie vor einen klar überdurchschnittlichen Steuerkraftindex (128) aus, ist aber auch besonders von den Ausfällen aus der Unternehmenssteuerreform betroffen und dies soll dafür nächstes Jahr vom Kanton mit 4 Millionen abgegolten werden.

Unter dem Strich verbleibt für die Dreitannenstadt damit ein Beitrag in den Finanz- und Lastenausgleich von «nur» noch gut 800'000 Franken. In Solothurn sieht es mit einem noch deutlich höheren Steuerkraftindex (136) ähnlich aus: Für den Disparitätenausgleich wird der Hauptstadt eine Abgabe von 6,7 Millionen verrechnet, unter dem Strich verbleibt ein Beitrag von 2,3 Millionen. Ganz anders präsentiert sich die Situation für die Uhrenstadt: Als seit jeher eher strukturschwach und grosse Bezügerin im Finanzausgleich-System, weist die Botschaft zur Festlegung der Steuerungsgrössen im Finanz- und Lastenausgleich für Grenchen einen Beitragsanspruch im Disparitätenausgleich von knapp 700'000 Franken aus. Weil Grenchen aber auch ein bedeutender Industriestandort ist, wird mit der Abgeltung der Steuerausfälle aus der Unternehmenssteuerreform ein Zustupf in die Stadtkasse von 6,1 Millionen daraus.

Die Rede ist hier immer von den absoluten Zahlen, betrachtet man die Abgaben und Beiträge pro Kopf der Bevölkerung, klaffen die Unterschiede verstärkt durch die Abfederung der Folgen der Unternehmenssteuerreform noch weit eklatanter auseinander. Die Schwarzbuben-Gemeinde Hofstetten-Flüh mit knapp 3200 Einwohnern zum Beispiel darf sich über einen hohen Steuerkraftindex von 138,9 freuen und erhält gar nichts aus dem arbeitsmarktlichen Lastenausgleich.

Macht abzüglich eines kleinen Beitrags aus dem soziodemografischen Lastenausgleich eine Abgabe von über 1,3 Millionen, also gut eineinhalb mal mehr als die Abgabe der rund 19'000 Einwohner zählenden Stadt Olten. Das sind pro Kopf 426 Franken, Olten liefert pro Einwohner noch 44 Franken ab. Besonders krass fällt die Betrachtung natürlich für die «Krösus-Gemeinde» Feldbrunnen (Steuerkraftindex 235) aus: Mit weniger als 83'000 Franken arbeitsmarktlichem Lastenausgleich muss sie knapp 1,4 Millionen oder satte 1400 Franken pro Einwohner in den Ausgleichstopf abliefern.

Olten bei Zentrumslasten leicht im Vorteil

In den letzten Jahren immer wieder zu Diskussionen Anlass gab die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel für die Zentrumslastenabgeltung der drei Städte. Man hat sich darauf geeinigt, die dafür vorgesehene Million um einen Sockelbeitrag von 50'000 Franken für alle drei Städte aufzustocken. Das soll im nächsten Jahr so beibehalten werden, beantragt der Regierungsrat dem Parlament.

Bei der rechnerischen Verteilung der verbleibenden Million gemäss dem Anteil auswärtiger Besucher in den Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen kommt es gegenüber dem laufenden Jahr zu kleinen Verschiebungen: Solothurn soll 54,46 Prozent (Vorjahr 55,08 Prozent), Grenchen 9,12 Prozent (8,99) und Olten 36,42 Prozent (35,93) erhalten. Macht summa summarum 626'000 Franken für Solothurn, 10'5000 Franken für Grenchen und 419'000 Franken für Olten.