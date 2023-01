Filmtage enden mit Verleihung des Prix de Soleure

Filmtage-Schluss Ein wenig Glamour und der bestdotierte Filmpreis der Schweiz: Solothurner Filmtage enden mit der Verleihung des Prix de Soleure Die schweizerisch-kanadische Doppelbürgerin Sophie Jarvis erhält den Prix de Soleure für ihrne Film «Until Branches Bend». Susanna Hofer Jetzt kommentieren 25.01.2023, 21.42 Uhr

Sophie Jarvis wurde mit dem Prix de Soleure ausgezeichnet. Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Gekonnt moderiert von Monika Schärer fühlte sich der Abschiedsabend im Solothurner Landhaus fast ein bisschen glamourös an: Gesichtet wurden auf jeden Fall auch Glitzertops. «Die Leute sind hungrig nach Filmen», befand Schärer. Ivo Kummer, Filmchef beim Bundesamt für Kultur und zuvor langjähriger Direktor der Filmtage, wird nächstes Jahr pensioniert – und nicht mehr offiziell dabei sein. Er sagte zu Thomas Geiser, Präsident der Filmtage, der ebenfalls abtritt:

«Verlassen wir die Bühne, lass uns ins Flaschendepot gehen.»

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold erinnerte sich an eine Filmtage-Vorführung zu Jugendzeiten, die man wegen einer Bombendrohung verlassen musste; nicht alle seien begeistert gewesen von dieser «subversiven» Veranstaltung. Und Karikaturist Chappatte, der in einer Jury sass, sagte lakonisch:

«Die Solothurner Filmtage sind in der ganzen Welt bekannt, sogar in der Schweiz.»

Es wurde naturgemäss viel gratuliert, die Auswahl begründet, Küsschen und Umarmungen verteilt, Blumen verschenkt, gedankt, applaudiert.

Ein fiktives Universum, das lebendig wird

Der «Prix de Soleure»-Gewinner – die Königskategorie, wie Schärer sagte – «Until Branches Bend» stand mit sechs anderen Filmen im Wettbewerb. Sophie Jarvis führte Regie und schrieb das Drehbuch, produziert wurde der Film in der Schweiz. «Ausgeprägter Humanismus» war ein wichtiges Auswahlkriterium für die Jury, ebenso eine innovative und filmisch eindrucksvolle Herangehensweise.

Die Jury sagte in der Laudatio, das Werk erschaffe eine vollendete Welt, in die wir als Zuschauende eintauchen könnten. Die Geschichte spielt in einem engen Tal und jede Figur, jedes Gebäude und jedes Detail trage dazu bei, dass dieses fiktive Universum lebendig werde.

Gelungene Premiere: Es waren die ersten Filmtage unter der Leitung von Monica Rosenberg und Niccolò Castelli. Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Der Film handelt von einer jungen Frau, die bei ihrer Arbeit in einer Konservenfabrik ein Insekt entdeckt, das zur Bedrohung für die Umwelt werden könnte. Sophie Jarvis lebt in Vancouver und ist eine schweizerisch-kanadische Autorin und Regisseurin. Es ist ihr erster Langspielfilm. Der «Prix de Soleure» ist mit 60'000 Franken der am höchsten dotierte Filmpreis der Schweiz. Die Jury bildeten der Karikaturist Patrick Chappatte, die niederländische Regisseurin Ineke Smits und die Zürcher Kolumnistin Nina Kunz.

«Verblüffend und berührend»

Bereits im dritten Jahr etabliert hat sich der Filmpreis «Opera Prima», der für Erstlingswerke im Langfilmbereich vergeben wird, dieses Jahr an «Foudre» von Carmen Jaquier. Die Jury setzte sich zusammen aus Joanne Giger, Drehbuchautorin, Camille Bui, Filmkritikerin, sowie Markus Duffner, Leiter von LocarnoPro. Das Preisgeld beträgt 20'000 Franken und wird von den Kulturfonds der Urheberrechtsgesellschaften Suissimage und SSA gestiftet.

Ein wenig Glamourfaktor in Solothurn: Filmtage-Präsident Thomas Geiser mit Stadtpräsidentin Stefanie Ingold und deren Partner Patrick Burri. Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Die Jury entschied sich für diesen Film, da er von einem unglaublichen Hauch von Freiheit durchdrungen werde; ein Spielfilm, der verblüffe und berühre. Sein Gefühl für Bildkompositionen und die im Dienste der Erzählung stehenden Landschaften versetze einem in eine andere Zeit.

Ein Asylbewerber, der für andere kämpft

In der Kategorie «Prix du Public» geht das Preisgeld von 20'000 Franken nach der Abstimmung durch das Publikum an den Film «Amine – Held auf Bewährung», ein Porträt des wohl bekanntesten Asylbewerbers der Schweiz. Amine Diare Conde, selbst am Existenzminimum, hilft Menschen, die noch weniger haben als er. In der wenigen Zeit, die dem Initianten von «Essen für alle» bleibt, kämpft er für sein Bleiberecht.

Letztmals in offizieller Mission dabei: Ivo Kummer, früherer Filmtage-Direktor und heute beim Bundesamt für Kultur. Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Regie für diesen Film führte Dani Heusser. Er war lange Jahre bei SRF und ist freischaffender Filmemacher. Der Preis wird vom Hauptsponsor Swiss Life zusammen mit den Solothurner Filmtagen gestiftet.

