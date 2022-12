Feuerteufel Warum der mutmassliche Brandstifter aus dem Wasseramt selbst elektronische Fussfesseln wollte – und wie ihm die Ermittler auf die Schliche kamen Der mutmassliche Brandstifter aus dem Wasseramt wird mit elektronischen Fussfesseln überwacht, das hat das Haftgericht bewilligt. Was bisher nicht bekannt war: Der Beschuldigte selbst soll sich für diese Massnahme ausgesprochen haben. Zudem ist nun auch bekannt, wie der Mann überführt wurde. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 08.12.2022, 14.18 Uhr

Am 21. Mai drang Rauch aus der Schule in Kriegstetten. Offenbar hat eine Überwachungskamera den mutmasslichen Brandstifter gefilmt. Kantonspolizei Solothurn

Der Mann, der für die Brandserie im Wasseramt verantwortlich sein soll, ist aktuell auf freiem Fuss. Das Obergericht hat ihn bis zu seinem Gerichtstermin aus der Untersuchungshaft entlassen. Eine Beschwerde der Solothurner Staatsanwaltschaft hat das Bundesgericht daraufhin teilweise gutgeheissen: Den Mann im Gefängnis zu belassen, sei tatsächlich nicht angemessen, allerdings hätte das Obergericht Ersatzmassnahmen anordnen müssen, konkret etwa elektronische Fussfesseln.

So viel war bereits bekannt. Was noch nicht bekannt war: Der Beschuldigte selbst sei einer GPS-Überwachung durch elektronische Fussfesseln «sehr zugetan» gewesen, weil er damit im Fall eines weiteren Brandes seine Unschuld beweisen könne. Das ist dem Bundesgerichtsentscheid zu entnehmen, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Indem das Obergericht keine solche Ersatzmassnahme angeordnet hatte, sei Bundesrecht verletzt worden, so das Bundesgericht.

Prompt kam es zu einem weiteren Brand in der Region: Ein Spycher in Oekingen wurde zerstört. Und prompt fiel der Verdacht, zumindest in der Bevölkerung, wieder auf den Beschuldigten. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an, wer oder was dieses Feuer verursacht hat, ist nach wie vor unklar.

Entscheid über Fussfesseln gefällt

Klar ist dafür mittlerweile: Der Mann wird künftig mit elektronischen Fussfesseln überwacht. Diesen Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Haftgericht, das für solche Fragen zuständig ist, unterdessen bewilligt.

Dem öffentlichen Bundesgerichtsentscheid ist zudem noch eine weitere bemerkenswerte, aber bisher unbekannte Information zu entnehmen: wie der Mann überhaupt erst überführt wurde und damit die Brandserie gestoppt werden konnte.

Zuletzt brannte es am 21. Mai in der Schule in Kriegstetten. Offenbar hat eine Überwachungskamera den Mann gefilmt, wie er das Schulhaus betreten und kurz vor Brandausbruch wieder verlassen hatte. Zudem habe der Mann einen Schlüssel für das Schulhaus gehabt. Wenig später wurde er festgenommen.

Es soll weitere Anzeichen dafür geben, die belegen, dass der Beschuldigte gewisse Brände tatsächlich gelegt hat. Diese werden allerdings nicht näher ausgeführt. Das Obergericht schreibt im Zusammenhang mit den Bränden der Schreinerei und der Lagerhalle in Obergerlafingen, die beide am 15. Mai zerstört wurden, aber von einer «erdrückenden Beweislage».

Die Brände im Wasseramt:

