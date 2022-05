Feuerteufel in der Region Solothurn Ist ein junger Mann mit Problemen der Brandstifter im Wasseramt? Experten und ein Blick in die Vergangenheit lassen dies vermuten Acht Mal brannte es seit Anfang April im Wasseramt. Wer könnte dies getan haben? Und wieso? Zwei Experten ordnen ein. Zudem ein Blick auf vergangene Brandstiftungs-Serien – dieser zeigt einige frappante Parallelen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.05.2022, 13.00 Uhr

Der bisher letzte Brand: Eine Waldhütte in Halten. Kantonspolizei Solothurn

Wer tut so etwas? Und wieso? Wegen der Brandserie im Wasseramt stellt sich aktuell wohl die ganze Region diese Fragen.

Definitiv beantwortet werden kann sie erst, wenn der vermutete Brandstifter gefasst wird. Aber es gibt Hinweise. Aufgrund der Art der bisherigen Brände. Aber auch aufgrund anderer Brandstiftungs-Serien in der Vergangenheit.

Die bisherigen Brände seit Anfang April:

Rein statistisch wahrscheinlich ist der Täter ein junger Mann. Das sagte der forensische Psychiater Thomas Knecht zu «SRF». Ein junger Mann mit einem Problem, der Brand sei eine Art Gegengewicht und ein Ventil für inneren Frust.

Es könne zudem durchaus sein, dass derjenige aus der Region stammt, so Knecht weiter. Die Brände dienen dazu, etwas bestimmtes zu erleben. Der Brandstifter will die Feuer also offenbar auch sehen.

Einschätzungen, die Rechtspsychologe Hans-Werner Reinfried teilt. Auch er geht davon aus, dass der Täter aus der Region stammt, sagte er zum Onlineportal «Argovia Today». Grosse Einsamkeit oder extreme Wut auf die Gesellschaft könnten laut ihm mögliche Auslöser für die Taten sein. Möglicherweise seien sie auch ein Hilferuf.

Eine Gefahr sieht Reinfried in der Unberechenbarkeit des Täters. Auch wenn bisher nur leere Waldhütten, Clubhäuser oder Ställe angezündet worden waren – ohne Gefahr für Menschen – sei es nicht auszuschliessen, dass plötzlich auch bewohnte Häuser angezündet würden.

Gänzlich ausschliessen könne man dies zwar nicht, sagt Knecht. Laut ihm wäre das aber untypisch. Wer solche Brände lege, sei kein Massenmörder. Die Brände würden eher darauf hindeuten, dass der Täter abwäge: Zwischen dem Erleben eines Lustgefühls auf der einen und nicht zu viel Schaden anzurichten auf der anderen Seite.

In den vergangenen Jahren kam es in der Schweiz zu verschiedenen Brandstiftungs-Serien. Einige davon konnten aufgeklärt werden. Tatsächlich zeigen sich bei gewissen Fällen starke Parallelen: Die Täter sind männlich, eher jung, haben entweder psychische Probleme oder aber Probleme mit Drogen oder Alkohol.

2019: Der verliebte Jugendliche und der betrunkene Arbeitslose

Gleich zwei Serien-Brandstifter erlebte die Gemeinde Merenschwand AG 2019. Dreimal brannte es im August: Eine Kistenfabrik, eine Waldhütte und eine Hecke wurden angezündet. Verletzt wurde niemand.

Die Waldhütte in Merenschwand wurde im August 2019 Raub der Flammen. Zvg

Für die Brände verantwortlich war junges Pärchen. Er 22, sie 17. Die treibende Kraft sei die junge Frau gewesen, sagte er vor Gericht aus. Sie habe mehrfach mit Suizid gedroht, wenn sie ihren Willen nicht bekomme, soll sie ihm gesagt haben. So habe sie ihn dazu gebracht, die Brände zu legen. Nach dem dritten Mal habe ihn das schlechte Gewissen gepackt. Zusammen seien sie zurückgegangen, um sich den Brand anzuschauen. «Ich wollte, dass sie uns verhaften», sagte der junge Mann. Das wurden sie dann auch.

Dass er nicht die treibende Kraft war und sich in seiner Verliebtheit beeinflussen liess, glaubten ihm die Richter. Statt ins Gefängnis musste er zu einer ambulanten Massnahme antraben – um seine psychische Störung zu behandeln und um vom Cannabis loszukommen.

Nur wenige Monate später, im Dezember, kam es zur nächsten Brandserie im Dorf. Zuerst in einer Scheune, auch das angrenzende Wohnhaus brannte daraufhin nieder, ein Ehepaar konnte sich aber von selbst retten. Innerhalb weniger Tage kam es daraufhin zu weiteren Bränden im Dorf: Eine Sitzbank und ein Stall, in einer Garage, Holzschopf und schliesslich einer Tiefgarage.

Die brennende Sitzbank im Dezember 2019 in Merenschwand. Kantonspolizei Aargau

Ein 37-jähriger Schweizer rief die Feuerwehr wegen des Brandes im Schopf. Und derselbe informierte auch die Polizei über den Brand in der Tiefgarage – er gab dem Polizisten sogar den Kellerschlüssel, da er selbst in der Wohnung darüber wohnte. Daraufhin wurde er verhaftet.

Nur den ersten Brand in der Scheune wollte er nicht gelegt haben – in diesem Anklagepunkt wurde er später auch freigesprochen. Alle andere Brände gab er zu. Er sei unter Druck gestanden, frustriert gewesen, weil er seinen Job verloren habe, habe Alkoholprobleme gehabt. Ein Hilfeschrei seien die Brandstiftungen gewesen.

Zu vier Jahren Gefängnis wurde der Mann verurteilt. Die Strafe wurde aber für eine stationäre Therapie aufgeschoben, um seine Alkoholsucht zu behandeln.

2017: Der psychisch angeschlagene Jugendliche

Im Sommer 2017, während rund einem Monat, brannte es in der Region Broye FR/VD an insgesamt zwölf Orten. Mehrheitlich in Ställen und auf Landwirtschaftsbetrieben. Über 90 Pferde und Kühe verendeten in den Flammen. Auch in Wohnhäusern wurde Feuer gelegt. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten aber alle entweder selbst das brennende Haus verlassen oder aber von der Feuerwehr gerettet werden. Insgesamt entstanden Schäden von über sechs Millionen Franken.

Ein Stall des Instituts Equestre National Avenches brannte in der Nacht auf den 15. Juli 2017 nieder – 24 Pferde und Ponys kamen um. Keystone

Die Polizei konnte nach wenigen Wochen einen 22-jährigen Mann verhaften. Sie fand seine DNA auf den Benzinkanistern im Keller des Gebäudes, in welchem er zuletzt Feuer gelegt hatte. Vor Gericht hatte der Mann die allermeisten Taten abgestritten. Aufgrund der Beweise befand ihn das Gericht aber für schuldig – insbesondere die Bewegungsdaten auf seinem Handy überführten ihn.

Bereits in seiner Kindheit soll der Brandstifter aufgefallen sein: Mit neun soll er eine Mülltonne angezündet haben, weitere Delikte folgten. Der Mann könne nicht mit Druck umgehen, hiess es im Gutachten der Psychiaterin. Kleine Konflikte würden sofort zu Schwierigkeiten führen. Und wenn ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringe, dann komme es zur Tat. Der Mann wurde zu zehn Jahren Gefängnis sowie einer stationärer Therapie verurteilt.

2012-2014: Der pyromanische Feuerwehrmann

Über 20 Mal brannte es zwischen 2012 und 2014 in der Gegend rund um Reconvilier BE. Verletzt wurde niemand – angezündet worden waren mehrheitlich Scheunen oder leerstehende Gebäude. Trotzdem stellten einige der Brände eine echte Gefahr für die Allgemeinheit dar, hielt das Gericht später fest. Zudem wurde ein ganzes Dorf in Angst und Schrecken versetzt.

November 2013: Ein Hangar in Reconvilier brannte bis auf die Grundmauern nieder. Keystone

Wie sich herausstellte, waren die Feuer von einem 27-jährigen Feuerwehrmann gelegt worden. Er verwendete jeweils Brennpaste, die er anzündete. Und bei den anschliessenden Löschaktionen stand er selbst in Aktion. Nach seiner letzten Löschaktion, bei einer Skilifthütte in Tavannes, wurde er verhaftet.

Vor Gericht gab er alles zu. Er habe Beziehungsprobleme gehabt, über die er nicht habe reden können. Nur im Kreis der Feuerwehrkollegen habe er sich wohlgefühlt. Auch habe er, wenn er Feuer legte, alle schlechten Erinnerungen vergessen können. Der Mann habe eine krankhafte Neigung, Dinge in Brand zu stecken, hiess es im medizinischen Gutachten über ihn.

Der Mann wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt und musste eine ambulante Therapie machen.

2007: Der gelangweilte Feuerwehrmann

Zwischen Mitte November und Mitte Dezember 2007 brannte es in Meilen gleich fünf Mal. Scheunen, ein Segelboot oder ein Lastwagen wurden zerstört. Insgesamt entstand ein Schaden von 350’000 Franken. Menschen wurden aber keine ernsthaft verletzt.

Beim letzten Brand, eine Scheune, alarmierte ein 22-jähriger Lastwagenchauffeur und Mitglied der freiwilligen Feuerwehr die Feuerwehr gleich selbst und half mit, das Feuer zu bekämpfen. Zwei Tage später wurde der Mann verhaftet – er hatte all die Feuer gelegt.

Während der Untersuchungen wurde der Mann freigelassen. Prompt schlug er wieder zu und fackelte ein Rebhäuschen ab. Er schaute dem Feuer zu und liess sich von der Polizei noch vor Ort verhaften.

Er habe aus Langeweile und Frust gehandelt, sagte er aus. Wegen eines Unfalls sei er arbeitsunfähig gewesen, was ihm «nicht behagt» habe. Ärger mit den Ärzten, der Freundin und Kollegen kamen dazu. Die Brandstiftungen seien wie Befreiungen aus frustrierenden Erfahrungen gewesen. Nach dem Feuer habe er sich jeweils «erlöst» gefühlt. Der Richter sagte während der Verhandlung: «Etwas salopp formuliert: Sie wollten Ihre Sorgen und Probleme verbrennen.»

Das Gutachten attestierte dem Mann eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. Er wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und eine ambulante Massnahme wurde angeordnet.

