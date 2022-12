#7 8. Mai

Waldhütte des Natur- und Vogelschutzvereins Halten komplett zerstört

In Halten wurde in der Nacht auf Sonntag, 8. Mai die Waldhütte des Natur- und Vogelschutzvereins durch einen Brand komplett zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es ist bereits das vierte Mal, dass es in dieser Region in einer Nacht von Samstag auf Sonntag gebrannt hat.