Brandserie Wasseramt: Elektronische Fussfesseln beantragt

Feuerteufel Brand in Oekingen weiter ungeklärt – Staatsanwaltschaft beantragt für den mutmasslichen Brandstifter aus dem Wasseramt elektronische Fussfesseln Ein mutmasslicher Brandstifter soll im Frühling im Wasseramt verschiedene Brände gelegt haben. Nach dessen zwischenzeitlicher Verhaftung kam er wieder frei. Nun will ihn die Staatsanwaltschaft mit elektronischen Fussfesseln überwachen. Ob der Mann für den jüngsten Brand in Oekingen verantwortlich ist, ist unklar. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 05.12.2022, 15.06 Uhr

In Oekingen brannte am Sonntagmorgen ein Spycher sowie ein Auto. Kantonspolizei Solothurn

In der Nacht auf Sonntag brannte in Oekingen ein Spycher. Verletzt wurde niemand – trotzdem dürfte der eine oder die andere leer geschluckt haben. Wieder ein Brand im Wasseramt, wieder in einer Nacht am Wochenende, wieder ein leerstehendes Holzgebäude: Man ist sehr stark an die Brandserie im Wasseramt von diesem Frühling erinnert.

Dazu kommt: Der Mann, der damals über zehn Brände in der Region gelegt haben soll, ist auf freiem Fuss. Gibt es einen Zusammenhang? Weder bestätigt noch dementiert dies die Staatsanwaltschaft: Die Ermittlungen seien im Gange, sie werden in sämtliche Richtungen geführt (also auch Brandstiftung). Nähere Auskünfte seien derzeit keine möglich.

So sieht die Brandruine am Tag danach aus. José R. Martinez

Dafür gibt es andere Neuigkeiten in diesem Fall. Die Staatsanwaltschaft hat beim Haftgericht beantragt, den Beschuldigten mit elektronischen Fussfesseln überwachen zu lassen. Zur Erinnerung: Nachdem die Polizei einen Verdächtigen festnahm, kam der Mann in Untersuchungshaft. Weil die Ermittlungen andauerten, beantragte die Staatsanwaltschaft, diese zu verlängern. Das wurde bewilligt.

Das Obergericht entliess den Beschuldigten aus der Haft

Dagegen wehrte sich der Beschuldigte, und zwar erfolgreich. Die Beschwerdekammer des Obergerichts entliess den Mann aus dem Gefängnis. Sie hielt zwar selbst fest, dass es für mindestens elf Brände einen «dringenden Tatverdacht» gebe.

Es gebe aber keinen Grund, den Mann bis zu seiner Gerichtsverhandlung in Haft zu belassen. Denn, so das Obergericht, eine Wiederholungsgefahr sei nicht gegeben. Bei dieser Einschätzung stützte sich das Gericht auf ein psychiatrisches Gutachten, welches mittlerweile vorlag.

Damit kam der Beschuldigte bis auf weiteres frei. Die Staatsanwaltschaft ihrerseits hat den Entscheid beim Bundesgericht angefochten. Und nun teilweise recht bekommen. Während das Obergericht befand, es gebe keine Wiederholungsgefahr, urteilte nun das Bundesgericht, es gebe eine niederschwellige Wiederholungsgefahr.

Diese sei so klein, dass sich keine Untersuchungshaft rechtfertigen würde. Aufgrund der «erheblichen Sicherheitsrelevanz der Brandstiftungen» seien aber Ersatzmassnahmen angebracht. Konkret eine elektronische Fussfessel, mittels welcher eine GPS-Standort-Überwachung des Beschuldigten möglich wäre. Diese Massnahme hat die Staatsanwaltschaft nun beim Haftgericht beantragt. Ein Entscheid wird in den nächsten Tagen erwartet.

Mehrere Brände im Frühling

Im April und Mai hielt ein mutmasslicher Brandstifter die ganze Region in Atem. Zwölf Mal brannte es in Kriegstetten und den umliegenden Dörfern. Fast immer in einer Nacht am Wochenende, fast immer waren es leerstehende Holzgebäude.

Nachdem die Polizei schliesslich einen 33-jährigen Mann festgenommen hatte, kam es zu keinen weiteren Bränden mehr. Wann die Verhandlung vor dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt stattfinden wird, ist noch offen.

