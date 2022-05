Brandserie in Solothurn: Steckt ein Feuerwehrmann dahinter?

Feuer Brandserie in Solothurn: Handelt es sich beim Täter ausgerechnet um einen Feuerwehrmann? Seit Anfang April kam es im Wasseramt fast jedes Wochenende zu einem Brand. Die Behörden haben letzte Woche mitgeteilt, dass sie mittlerweile eine tatverdächtige Person verhaften konnten. Dabei soll es sich um einen Feuerwehrmann handeln. 30.05.2022, 16.40 Uhr

In Halten brannte Anfang Mai die Waldhütte des Natur- und Vogelschutzvereins. Auch dieser Brand gehört zu einer schier unglaublichen Serie. Kantonspolizei SO

Im Solothurner Wasseramt kam es seit Anfang April fast jedes Wochenende zu einem Brand. Am Freitag gab die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn bekannt, dass der mutmasslichen Brandstifter in Untersuchungshaft sitzt. Dabei handelt es sich um einen 33-jährigen Schweizer.

Rückte der Verdächtige zum Löschen seiner eigenen Brände aus?

Pikant: Der Tatverdächtige soll eine Kaderposition in der Feuerwehr im Wasseramt haben. Das schreibt der «Blick» am Montag. Wohnt der Feuerteufel also ausgerechnet in der Region, in der mutmasslich 13 Mal Feuer gelegt wurde? Weiter mutmasst «Blick», dass der Verdächtige als Mitglied der Pikett-Truppe bei den Löscharbeiten der von ihm selbst gelegten Bränden mit dabei war.

Bisher wollten sich weder Gemeinden, Polizei, noch die Feuerwehr zu dem Tatverdächtigen äussern. Der 33-jährige Verhaftete war bisher nicht aufgefallen. Gegenüber dem Ringier-Blatt äusserte sich eine Nachbarin: «Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er der gesuchte Feuerteufel sein soll. Er ist doch so ein toller Mensch!»

Die Nachbarin hatte Kontakt zur Mutter des Verhafteten. Diese habe sich im Gespräch wenig zuversichtlich gezeigt: Ihr Sohn werde wohl länger nicht mehr zurückkehren.

Der Tatverdächtige soll einen direkten oder indirekten Bezug zu den Orten gehabt haben, wo die Brände ausbrachen. Über ein mögliches Motiv für die Brandserie ist jedoch noch nichts bekannt.

Nicht ungewöhnlich, dass Feuerwehrmann selbst Feuer legt

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Feuerwehrmann einen Brand legt. So legte ein freiwilliger Feuerwehrmann aus der Region Reconvilier BE 15 Brände zwischen den Jahren 2012 und 2014. Bei den Löscharbeiten war der Täter immer mit dabei.

Hier brannte es seit Anfang April im Wasseramt:

