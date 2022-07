Festnahme Polizei erwischt mutmasslichen Einbrecher in Küttigkofen Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Küttigkofen konnte die Polizei den mutmasslichen Täter anhalten. Dieser wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. 11.07.2022, 11.26 Uhr

Der Tatverdächtige wurde in flagranti erwischt. Kapo Solothurn

Am Montagmorgen, 11. Juli 2022, ging auf der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn die Meldung ein, dass in einem Einfamilienhaus in Küttigkofen ein Einbruch im Gang sei. Unverzüglich rückten Patrouillen der Polizeikorps Solothurn und Bern zum Ort aus.