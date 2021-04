Festival «Wir hätten originelle Ideen für draussen gehabt»: 43. Solothurner Literaturtage komplett digital Die 43. Solothurner Literaturtage werden vollumfänglich als Online-Literaturfest durchgeführt. In den drei Tagen sind rund 100 digitale Veranstaltungen geplant, zum Hören, Sehen und Mitmachen. Fränzi Zwahlen-Saner 15.04.2021, 05.00 Uhr

Dani Landolf, seit August 2020 Leiter der Solothurner Literaturtage, führt das Literaturfestival 2021 vollumfängliches als Online-Festival durch. Hanspeter Bärtschi

Dani Landolf ist seit 1.August 2020 neuer Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage. Bereits bei den letzten Literaturtagen, die kurzfristig aufgrund von Corona zu online-Literaturtagen wurden, war er schon mit dabei und konnte der damaligen Geschäftsführerin Reina Gehrig über die Schultern schauen. Nun verantwortet er zusammen mit seinem Team das Programm für die Werkschau der Schweizer Literatur, welche traditionsgemäss am Auffahrts-Wochenende stattfindet. «Wir planten lange zweigleisig,» sagte Landolf an der Online-Medienpräsentation und meinte damit, die Organisation der Literaturtage.

Man hoffte lange, man könne diese teilweise physisch und teilweise online durchführen. «Doch die Literaturtage werden vom Kanton Solothurn als Grossveranstaltung eingestuft. Und auch wenn die Kinos oder Theater wieder mit einer gewissen Anzahl Personen öffnen können, wird das für die Literaturtage nicht möglich sein, da alle Eintritte zusammengezählt werden», so Landolf.

So habe man entschieden, das Literaturfestival vollständig als Online-Festival durchzuführen. «Es ist schade, denn wir hätten originelle Ideen für draussen gehabt - um Autoren und Büchern vor Ort zu begegnen. Doch wir verschieben diese auf ein anderes Jahr.» Als kleines Hintertürchen bleibt: es gibt einige wenige Veranstaltungen, zu denen Publikum mit Tickets in beschränkter Anzahl zugelassen sind. Auf der Homepage ist mehr darüber zu erfahren.

Wie ein Literatur-Fernsehen und ein Literatur-Radio

In den drei Tagen sind rund 100 Veranstaltungen geplant, informierte Landolf weiter. Es gibt die drei Kanäle: Hören, Sehen und Mitmachen, diese können via Homepage «Literatur.ch» mitverfolgt werden. Im Detail: Im Audio-Livestream «Hören» finden moderierte Lesungen und Literaturgespräche statt. Im Video-Stream «Sehen» wird am Freitag, Samstag und Sonntag ein durchgehendes Live-Programm mit Podiumsdiskussionen, Gesprächen sowie Spoken Word Performances und Konzerten übertragen.

Unter dem Label «Mitmachen» gibt es ein abwechslungsreiches Angebot an partizipativen Veranstaltungen, in welchen man mit den Autorinnen und Autoren über ihre Bücher diskutieren, unveröffentlichte Texte besprechen oder Übersetzer bei Ihrer Arbeit über die Schultern blicken kann. Ergänzt wird dieses interaktive Programm durch spielerische Formate. «Das Mitmach-Format war bereits im letzten Jahr ziemlich erfolgreich», so Landolf.

«Auch wenn das Publikum nicht in die Säle nach Solothurn kommen kann, sind doch die meisten Autorinnen und Autoren – vorausgesetzt die Quarantäne-Massnahmen lassen dies zu – in Solothurn vor Ort»,

erklärte der Geschäftsleiter weiter. «Im Landhaussaal und im Stadttheater Solothurn werden die Bühnen jedenfalls installiert und für die Übertragungen eingerichtet.» Technisch seien diese Literaturtage natürlich anspruchsvoll, doch Landolf ist zuversichtlich: «Wir sind gegenüber dem letzten Jahr in diesem Bereich einen Schritt weiter gekommen und ich bin überzeugt, dass gewisse Online-Formate auch in Zukunft an den Literaturtagen bestehen bleiben.»

Neue Formate mit neuen Schwerpunkten

«Die differenzierte Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragen ist ein zentrales Anliegen der Solothurner Literaturtage», hebt Landolf weiter hervor. «So diskutieren jeden Tag um 16 Uhr Autorinnen und Autoren mit Expertinnen und Experten aus Gesellschaft und Politik aktuelle Themen.»

Den Auftakt macht beispielsweise das Podium «Demokratie unter Druck – die Macht des Populismus», ein Gespräch mit den Autoren Jonas Lüscher und Marina Stepanova sowie dem Politologen Nenad Stojanović, moderiert von Elisabeth Bronfen. Neu ist auch die Reihe «Kunst trifft Politik», in der sich jeweils ein Autor und ein Politiker zum Gespräch treffen: Es unterhalten sich die Autorin Zora del Buono und die Nationalrätin der Grünen, Regula Rytz sowie die Autorin Annette Hug und Gerhard Pfister, Präsident der Partei «Die Mitte».

Trotz der schwierigen Situation rund ums Reisen werden auch internationale Gäste aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Irland, Bosnien-Herzegowina, Ägypten, Russland, Kamerun und weiteren Ländern erwartet.

Drei Preisverleihungen aus Solothurn

Bereits am Mittwochabend, 12. Mai findet um 19 Uhr zum Vor-Auftakt die erste Preisverleihung statt. Die Verleihung des Schweizerischen Literaturpreises wird live aus dem Stadttheater übertragen. Zum zweiten Mal wird am Samstag der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis verliehen und zum letzten Mal findet die Preisverleihung - in dieser Form - des Solothurner Literaturpreises am Sonntag 16. Mai statt.

Die Website der Solothurner Literaturtage wurde dem Online-Angebot angepasst und farbig gestaltet. Dort sind alle Veranstaltungen aufgelistet und man kann direkt Tickets oder Tageskarten kaufen. Für die Audio- und Videostreams («Hören» und «Sehen») sind Dauerkarten oder Einzel-Tageskarten erhältlich. Für Veranstaltungen mit dem Label «Mitmachen» ist die Platzzahl beschränkt und der Zugang mit dem Erwerb eines Einzeltickets möglich.

Solothurner Literaturtage 14.-16. Mai. www.literatur.ch.