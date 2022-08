Feldbrunnen-St.Niklaus Sie ist die Gebieterin über den barocken Schlossgarten: «Es ist für mich wie eine Sucht» Im barocken Nutzgarten auf Schloss Waldegg wachsen seltene Sorten wie die «Immertragende aus Feldbrunnen». Gepflegt werden sie von Carole Kündig. Den Erdduft hat die Gärtnerin seit Kindsbeinen in der Nase. Christof Ramser Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Carole Kündig freut sich, wenn sich Besucherinnen und Besucher von ihrem Nutzgarten inspirieren lassen. «Das tut einfach gut.» Carole Lauener

Nur drei Worte brauchen die beiden Frauen, Mittvierzigerinnen in Funktionshirts und Trekkingschuhen, um ihre Eindrücke zu beschreiben: «Einfach mega schön.» Soeben wandelten sie durch den barocken Nutzgarten, nun spazieren sie den Weg hinauf zum Museum im Schloss Waldegg.

Oben an der Mauer, neben der Michaelskapelle, steht Carole Kündig und schaut hinunter auf ihr Reich. Eingerahmt von einem Gürtel aus Wildstauden wachsen hier 165 Gemüsearten. Darunter viele von Pro Specie Rara – alte Sorten, die vom Aussterben bedroht sind. Zum Beispiel die Ostfriesische Palme, ein Federkohl, die Grasse de Morges, ein Lattich oder die Immertragende aus Feldbrunnen, eine alte Himbeersorte, die tatsächlich in Feldbrunnen entstanden oder gefunden wurde.

Es kreucht und fleucht im Nutzgarten auf der Waldegg. Carole Lauener

Dazu kommt ein zu dieser Jahreszeit herrlich bunter Sommerflor. Entlang der besonnten, hohen Gartenmauer, an der die Eidechsen und Rosenranken kleben, reihen sich Obstbäume, von denen manche Früchte tragen: Birnen, Süsskirschen, Reineclauden, Feigen, Sauerkirschen, Äpfel, Aprikosen. «Und dort, die Pfirsiche, die sind bald reif», sagt Carole Kündig und zeigt auf das hinterste Bäumchen.

Sie gärtnert in dritter Generation

Seit über zehn Jahren bestellt die gelernte Stauden- und Kleingehölzgärtnerin den Nutzgarten auf der Waldegg in Feldbrunnen. Anders als in den streng symmetrischen, buchsgesäumten Beeten auf der repräsentativen Seite des Schlosses darf sich hier die Natur mehr entfalten. Unkrautvertilger kam nur ganz zu Beginn zum Einsatz, als die Wiese westlich des einstigen Patriziersitzes 2010 nach historischem Vorbild umgestaltet wurde.

Wobei dafür nur eine Tuschzeichnung zur Verfügung stand, keine Gemälde wie vor dem Schloss. Um anzupflanzen, was schon 1850 hier wuchs – oder gewachsen haben könnte – nahmen Kündig und der damalige Konservator André Schluchter Dokumente aus dem Garten von Schloss Prangins zur Grundlage, dessen Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen.

Jetzt zirkuliert Carole Kündig zwischen den Beeten, die sie so naturnah wie möglich gestaltet. Hat sie eine Lieblingsecke? Sie schüttelt bloss den Kopf und sagt: «Alles.»

165 teils seltene Gemüsesorten wachsen im Garten. Carole Lauener

Der Garten sei für sie eine Sucht. Eine, die sie quasi seit ihrem ersten Atemzug inhaliert. Aufgewachsen ist sie in Rütihof bei Baden, wo schon ihre Eltern und Grosseltern einen Garten sowie den Friedhof unterhielten. «Seit ich denken kann, kenne ich das Klima im Gewächshaus und habe den Erdduft in der Nase.»

Im Garten habe sie «den Frieden» – und nicht zuletzt eine Ernährungsgrundlage.

«Angesichts der weltpolitischen Lage ist es mir hier am wohlsten. Es ist die schönste Arbeit, die ich mir vorstellen kann.»

Die «phänomenale» Bouillon von der Waldegg

Vom freien Job als Gärtnerin auf der Waldegg hörte sie von ihrem Mann, der Obergärtner im landwirtschaftlichen Bildungszentrum Wallierhof war. In ihrer Familie dreht sich fast alles um den Garten, viele der selbst gezogenen Erzeugnisse kommen zu Hause auf den Tisch. So auch die «phänomenale» Bouillon, die Kündig aus Kräutern, Rüebli, Lauch und weiteren Zutaten selber herstellt.

Ihre beiden erwachsenen Kinder sind allerdings nicht in ihre Fussstapfen getreten und haben andere Berufswege eingeschlagen.

Eine Kaffeepause macht Carole Kündig im Garten in der Regel nicht. Für die Fotografin macht sie eine Ausnahme. Carole Lauener

Zwischen April und Juni ist Carole Kündig jeden Morgen anwesend. Die Arbeit im Nutzgarten stemmt sie alleine, wobei ihr eine vollautomatische Bewässerungsanlage diese inzwischen erleichtert. Jetzt, im August, ist sie noch dreimal pro Woche da. Aber auch im Winterhalbjahr gibt es viel zu tun: Pflanzungen planen, Samen bestellen und aussäen, Gehölze schneiden, Sämlinge pikieren.

Den vielen Naturinteressierten, die sich auf den Etiketten über die alten Sorten informieren wollen, gibt die 52-Jährige ihr Wissen gerne weiter.

«Der Garten soll sichtbar sein, und wenn sich die Leute bedanken und das Gelernte zu Hause anwenden, dann tut das einfach gut.»

Und manchmal ärgert sie sich, wenn Besuchende mitten durch die Beete trampeln. Doch trotz grünen Daumens lerne sie täglich dazu. Dabei vergleicht sie die Erfahrungen aus dem heimischen Garten, den sie bei sich zu Hause unterhält, mit jenen in Feldbrunnen, vor allem was die «Schutz- und Trutzverhältnisse» angeht. So stellte sie jüngst fest, dass die Kombination von Rotkohl und Randen, anders als gedacht, überhaupt nicht funktioniert.

Die Gemüse sind mit informativen Etiketten versehen. Carole Lauener

Zum Schluss des Rundgangs erwähnt die Gärtnerin dann doch noch eine Stelle, die ihr besonders am Herzen liegt: der eingangs erwähnte Wildstaudengürtel. Dieser zieht Nützlinge an wie die Schwebefliege, deren Larve die Blattläuse frisst. Hier, im barocken Nutzgarten auf der Waldegg, hat für Carole Kündig alles seinen Sinn.

