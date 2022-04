Multikulturell: Biberister Familie feiert Ostern und Pessach

Feiertage Dieses Musikerehepaar aus Biberist feiert gemeinsam Ostern und Pessach Cordelia Hagmann und Jonathan Keren leben interreligiös, ihre Kinder wachsen mit der jüdischen und christlichen Kultur auf. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Die Geigerin Cordelia Hagmann und ihr Mann Jonathan Keren, ein israelischer Musiker, feiern sowohl die jüdischen als auch die christlichen Feste. Hanspeter Bärtschi

Am Karfreitag erinnern Christen an das Leiden und Sterben von Jesus Christus, an Ostern feiern sie seine Auferstehung. Ebenfalls am Freitag hat auch Pessach begonnen, das bis am 23. April dauernde Fest der ungesäuerten Brote, mit dem die Juden dem Auszug aus Ägypten gedenken. Gegessen wird Mazze, das traditionelle Pessach-Brot.

Ein Körbchen mit Mazzen und eines mit Ostereiern steht auch auf dem Frühstückstisch von Cordelia Hagmann und Jonathan Keren. Ihre Kinder wachsen mit der jüdischen und christlichen Kultur auf. Vater Jonathan spricht mit ihnen Hebräisch, Mutter Cordelia redet mit dem Nachwuchs Deutsch.

Zärtlichkeiten tauscht das Paar in Englisch, ihrer «Love»-Sprache aus. Schliesslich haben sie sich in den USA kennen gelernt und sind in einer «christlich-jüdischen Begegnung» auf dem Standesamt ins interreligiöse Zusammenleben gestartet. Jonathan Keren:

«Danach wurde mit der Familie in Israel gefeiert. Wir heirateten unter der Chuppa, dem traditionellen Traubaldachin. Am Ende zertraten wir ein Glas und die Gäste riefen ‹Masel Tov›, wünschten uns Glück.»

Auch christliche Elemente wurden ins Fest einbezogen. Cordelia Hagmann ergänzt:

«Auf den Segen wollte ich nicht verzichten und als Liebesversprechen spielten wir gemeinsam den langsamen Satz aus dem Doppelkonzert von Bach.»

Mit 23 hatte sie sich an der Indiana University Bloomington immatrikuliert, konzentrierte sich auf das Studium und die Musik. Hier lernte sie viele Berühmtheiten kennen, auch Menahem Pressler, der 1939 von Deutschland nach Palästina floh.

Sie konzertierte mit Kanye West und Barbra Streisand

Der Gründer des Beaux Arts Trios lehrte Cordelia zwei Jahre lang die Kunst des Klaviertriospielens. Sie erinnert an einen seiner häufigsten Aussprüche: «Man braucht im Leben auch Glück.»

Und Fortuna beschenkte auch sie, als sie von Bloomington nach New York zog: Sie konzertierte 2005 mit Kanye West am populären Live 8-Konzert Philadelphia und begegnete der grossen Liebe, wobei Amor sich vorerst geduldete.

An der renommierten Juilliard School traf sie im Computerraum auf Jonathan Keren, der Komposition studierte und viele Instrumente beherrschte. «Ich dachte, der schaut interessant aus», lacht Cordelia. Jonathan hingegen bemerkte schon damals, dass sie genau sein Typ war.

Erst ein Jahr später sahen sie sich wieder, als Cordelia in die Studentenbude einer Cellistin eingeladen war, wo ein Mitbewohner kochte. «Jonathan wusste genau, wer ich war und er kocht noch immer», witzelt sie. Die Schweizerin und der Israeli blieben zusammen. Konvertieren war für beide kein Thema. Auch nicht, als Tochter Yaara 2010 in New York geboren wurde. ««Meine Schwiegereltern akzeptieren mich so wie ich bin.»

Eiertütschen in Biberist, Pessach in Tel Aviv

Nach fünf Jahren Amerika zog das junge Paar nach Israel, wo Cordelia eine künstlerisch befruchtende Zeit erlebte: Sie spielte unter anderen beim Israel Philharmonic Orchestra und unternahm Tourneen mit dem Jazz Trio von Bassist Avishai Cohen, mit dem sie in Konzerthallen wie der Albert Hall und Victoria Hall in vierzehn Ländern auftrat.

Ein weiterer Höhepunkt waren die beiden Shows von Weltstar Barbra Streisand, wo sie im Orchester mitspielte. Jonathan arbeitete als gesuchter Komponist und Arrangeur, passte während der Auslandreisen seiner Frau auf ihr kleines Mädchen auf.

Die Idylle endete 2014, als der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zum Gaza-Krieg eskalierte. Cordelia Hagmann:

«Ich bin heute mit dem Herzen in der Ukraine. Ich weiss, wie es sich anfühlt, wenn Raketen einschlagen. Der Beschuss auf Israel reichte bis in Gebiete nördlich von Tel Aviv.»

Cordelia erwartete gerade ihren Sohn Emanuel. «Als der Bombenalarm losging, sass ich schwanger in einem Café. Es blieben 90 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen.»

Die politische Situation weckte trotz Karrierehoch den Wunsch, in die Schweiz zurückzukehren. «Ich lag im Bett und stellte mir vor, wie sich eine Mutter in Gaza fühlen muss. Wie verkraftet ein Mensch, dass Extremisten auf beiden Seiten keinen dauerhaften Frieden zulassen. Eine derartige Zukunft wollte ich meinen Kindern nicht zumuten. Zumal Jonathan bereit war, mir in meine Heimat zu folgen.»

Der musikalische Allrounder ist weltweit vernetzt und es spielt ihm keine Rolle, wo er wohnt. Das Paar mietete ein Haus in Biberist und wurde gleich aktiv: Cordelia am Konservatorium Bern und Jonathan bei der Geneva Camerata in Genf. Beide sind dank internationalen Engagements oft mit dem Flugzeug unterwegs. Ostermontag, wenn das Eiertütschen vorbei ist, fliegt die ganze Familie nach Tel Aviv, um mit den Verwandten Pessach zu feiern.

Neue Single, neues Album, neue Cordelia-Show

Passend zu Ostern und Pessach überrascht Cordelia Hagmann mit der Single «Hallelujah», der Cover-Version von Leonard Cohens Welthit. Zuvor lancierte die Violinistin das Album «Cordelia», welches von Bach bis Sting einen bunten Stilmix vereint und in Tonstudios in Bern und Tel Aviv entstanden ist. Ihre Agenda ist gut gebucht. Am 21. August wird sie mit ihrer neuen Show «Cordelia» am Limited Edition Festival auf dem Attisholz-Areal auftreten (www.cordeliaviolin.com).

Musikalität und Talent gehören zur Familien-DNA: Vater Oscar I. Hagmann ist ein bekannter Pianist und langjähriger Arzt in Oberdorf, Mutter Marianne Green ist Cello- und Klavierlehrerin und lebt in ihrer Heimat USA.

Cordelia Hagmann tritt oft im Duo mit der Gitarristin Virginia Arancio und der Camerata Bern auf, unterrichtet am Konservatorium Bern, wirkt als Konzertmeisterin des New England Symphonic Ensembles, das regelmässig in der Carnegie Hall auftritt und spielt bei SONYC, String Orchestra of New York City.

Als Solistin debütierte sie vierzehnjährig beim Stadtorchester Solothurn, später trat sie mit bekannten Orchestern wie der Temple Symphony in Texas auf. Zum Album «Cordelia» schreibt sie: «Besonderer Dank gilt meiner Liebe Jonathan Keren, der nicht nur das Arrangement für Alfonsina schrieb und bei Bach die Bratsche spielt, sondern mich immer unterstützt und mich seit mehr als 16 Jahren inspiriert.»

