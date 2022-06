Feierabendverkehr A5 bei Biberist: Heftige Auffahrkollision mit vier Fahrzeugen und drei Verletzten Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn A5 vor dem Spitalhoftunnel bei Biberist wurden am Donnerstagabend drei Personen verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Neuenburg war rund eine Stunde gesperrt. 03.06.2022, 11.49 Uhr

Kapo Solothurn

Am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr knallte es. In Biberist kam es auf der Autobahn A5 in Richtung Neuenburg vor dem Spitalhoftunnel zu einer heftigen Auffahrkollision. Insgesamt vier Fahrzeuge waren betroffen, teilt die Kapo Solothurn am Freitag mit.