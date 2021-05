Fehlende Bewilligung - Es drohen Bussen und Anzeigen: Kapo Solothurn mahnt vor Corona-Demo zum Teilnahmeverzicht

Trotz fehlender Bewilligung: Die Kapo Solothurn geht davon aus, dass es am kommenden Samstag in Solothurn zu einer Anti-Corona-Kundgebung kommen wird. Die Polizei steht mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um die illegale Kundgebung zu verhindern. Sie ruft dazu auf, nicht an der Demo teilzunehmen.

25.05.2021, 16.56 Uhr