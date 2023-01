FDP Kanton Solothurn: Zwölferticket für Nationalratswahlen

FDP nominiert Zwölferpäckli mit fünf Frauen: Die Solothurner FDP tritt mit zwei Listen für den Nationalrat an Die Delegiertenversammlung der FDP fasst die Neinparole zu den Gemeindefusionsbeiträgen und befürwortet contre Coeur die Abgeltung der coronabedingten Ertragsausfälle der Spitäler. Daniela Deck Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Die FDP nominiert für die Nationalratswahlen (v.l.): Martin Rufer, Manuela Misteli-Sieber, Adriana Marti-Gubler, Christian Thalmann, Johanna Bartholdi, Simon Michel, Markus Spielmann, Barbara Leibundgut, Daniel Probst, Thomas Fürst, Markus Dietschi und Franziska Hochstrasser. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Schweren Herzens fasste die Delegiertenversammlung der FDP Kanton Solothurn die Ja-Parole für die kantonale Referendumsabstimmung im Frühling über die Ertragsausfälle und Mehrkosten der Solothurner Spitäler AG (soH). Nach der Präsentation durch Kantonsrätin Barbara Leibundgut (Bettlach) gab das Votum von soH-Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri den Ausschlag. Er argumentierte, dass bestellte Leistungen auch bezahlt werden müssen. Das Ergebnis mit 89 Ja- zu 31 Neinstimmen bei 21 Enthaltungen zeigte das Unbehagen.

Mindestens so umstritten war am Mittwochabend im «Rössli» in Oensingen das Referendum zur Ausweitung des Staatsbeitrags für Gemeindezusammenschlüsse. Verena Meyer-Burkhard, Gemeindepräsidentin der Fusionsgemeinde Buchegg, vermochte die Delegierten nicht zu überzeugen. Die Nein-Parole wurde mit 80 zu 63 Stimmen gefasst.

Nationalrat: Wahlkampf mittels zweier Listen

Die Hausmacht der Kandidierenden nutzen: Mit dieser Strategie steigt die FDP mit zwei vollen Sechserlisten - Ost und West - ins Rennen um Kurt Fluris Nationalratssitz. Geschäftsleitungsmitglied Felix Hug argumentierte: «Jede und jeder wirft daheim einen Schatten und macht erfolgreichen Wahlkampf.»

Fünf Frauen und sieben Männer sollen den Sitz nicht nur verteidigen, sondern einen zweiten hinzugewinnen. Schliesslich sei die FDP vor zwei Jahren im Kantonsrat die stärkste Kraft gewesen, so Präsident Stefan Nünlist. Er und Vizepräsidentin Sabrina Weisskopf-Kronenberg fühlten den Kandidaten und Kandidatinnen mit zweiminütigen Schlaglichtthemen auf den Zahn.

Das sind die Ost-Kandidaten und -Kandidatinnen

Johanna Bartholdi, 1951: Die diplomierte Hotelière hat sich als Gemeindepräsidentin von Egerkingen sowie als Kantonsrätin mit pointierten Aussagen einen Namen gemacht und steigt mit dem Anspruch ins Rennen, den Seniorinnen und Senioren eine Stimme zu verleihen.

Thomas Fürst, Olten, 1984: Der Anwalt und Kantonsrat ist Geschäftsführer des Verbandes deutschschweizerischer Unternehmen der Uhren- und Mikrotechnik, Geschäftsführer des Hauseigentümer- sowie Präsident des kantonalen Anwaltsverbandes.

Adriana Marti-Gubler, 1987: Die Gemeindepräsidentin von Kienberg ist die Jüngste im Reigen. Berufliche Erfahrung sammelte sie etwa bei der kantonalen Wirtschaftsförderung.

Daniel Probst, Olten, 1973: Der Volks- und Betriebswirtschafter ist Direktor der Solothurner Handelskammer und Kantonsrat.

Markus Spielmann, Starrkirch-Wil, 1975: Der Anwalt und Notar ist Präsident des Hauseigentümerverbands. Im Kantonsrat amtet er als Fraktionschef der FDP.

Christian Thalmann, Breitenbach, 1973: Der Eidg. Buchhalter ist Kantonsrat und Vizegemeindepräsident. Er hat sich im Kantonsrat einen Namen als Finanzpolitiker gemacht.

Das sind die West-Kandidaten und -Kandidatinnen

Markus Dietschi, Selzach, 1975: Der Unternehmer, Landwirt und Kantonsrat war früher BDP-Kantonalpräsident und wechselte dann zur FDP.

Franziska Hochstrasser, Gerlafingen, 1978: Die Parteisekretärin der Kantonalpartei ist gelernte Landwirtin und Ingenieur-Agronomin. Sie ist zudem Feuerwehrinstruktorin.

Barbara Leibundgut, 1963: Die Gemeindepräsidentin von Bettlach und Kantonsrätin hat wirtschaftliche Erfahrung aus dem Familienuhrenunternehmen.

Simon Michel, Solothurn, 1977: Der Unternehmer und Kantonsrat ist bekannt als CEO und Mitinhaber der Firma Ypsomed.

Manuela Misteli-Sieber, Biberist, 1971: Die selbstständige Architektin ist auch Vizegemeindepräsidentin von Biberist.

Martin Rufer, Lüsslingen, 1977: Der Kantonsrat ist Agronom ETH und inzwischen Direktor des Schweizer Bauernverbandes.

Remo Ankli soll Sitz im Stöckli erobern

Remo Ankli will in den Ständerat (Archiv). Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Chance nutzen, die sich durch den Rücktritt von Roberto Zanetti im Ständerat bietet. Dazu tritt Remo Ankli, mit 13 Jahren amtsältester Regierungsrat, an. Der Theologe und Historiker aus Beinwil sagt: «Ich kenne den Kanton Solothurn in all seinen Facetten mit Stärken und Schwächen.» Die Partei nominierte ihn am Mittwochabend mit stehendem Applaus.

