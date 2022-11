Kanton Solothurn: Beim Wagenbau versteht die MFK keinen Spass

Fasnacht Keine Narrenfreiheit: Beim Wagenbau versteht die Motorfahrzeugkontrolle keinen Spass Fasnächtler haben bei ihren Konstruktionen für die Umzüge jede Menge Auflagen einzuhalten, ein Überblick. Urs Moser Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Für so imposante Konstruktionen gibt es strenge Regeln. Tom Ulrich

Erst steht einmal Weihnachten vor der Tür, aber wer ein echter Fasnächtler ist, dessen Gedanken sind jetzt schon beim 16. Februar: Dann ist Schmutziger Donnerstag. Auch in der kantonalen Verwaltung denkt man voraus. Auf der Website des Kantons ist deshalb bereits ein Merkblatt der Motorfahrzeugkontrolle zum Wagenbau für die Fasnachtsumzüge aufgeschaltet. Man staunt, an was die Naren alles denken müssen und dass sie es fertigbringen, bei all den Auflagen jedes Jahr wieder so prächtige und fantasievolle Umzüge zu gestalten.