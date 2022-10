Solothurn verwehrt Afghanen Familiennachzug wegen 187 Franken

Familiennachzug Solothurner Gericht entscheidet: Weil ein Afghane 187 Franken zu wenig verdient, darf er seine Familie nicht in die Schweiz holen Miakhel Nak flüchtete 2015 aus Afghanistan in die Schweiz. Er ist integriert, hat einen Vollzeitjob, ist nie straffällig geworden. Trotzdem darf er seine Familie nicht herholen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Miakhel Nak arbeitet seit drei Jahren für das Gebäudetechnik-Unternehmen Meier Tobler. Bild: José R. Martinez

Miakhel Nak kommt für das Gespräch frühmorgens nach Solothurn. Anschliessend fährt er direkt weiter zur Arbeit. Als er sich verabschiedet, sagt er: «Wenn Sie etwas wissen, einen Job für am Samstag oder Sonntag, bitte melden Sie sich.»

Ein kleines Pensum würde ihm schon genügen. 187 Franken im Monat muss er, der unter der Woche bereits Vollzeit arbeitet, zusätzlich verdienen. Damit er seine Familie zu sich nach Welschenrohr holen darf. Auf dem Temporärbüro war er deswegen schon mehrfach. Bisher erfolglos.

2015 liess der heute 37-Jährige seine Familie in Afghanistan zurück, um in Europa Arbeit zu finden. Sobald dies gelingen würde, wollte er seine Familie nachholen. Ersteres gelang – auch wenn er es dadurch verpasste, seine Kinder aufwachsen zu sehen.

Vorläufig aufgenommen – mittlerweile mit Aufenthaltsbewilligung

Via die Türkei, Bulgarien und Österreich gelangte Nak in die Schweiz. Sein Asylgesuch wurde 2018 zwar abgelehnt, da die Ausschaffung nach Afghanistan aber nicht zumutbar war, wurde er vorläufig aufgenommen. Seit 2021 hat er eine Aufenthaltsbewilligung. Nachdem er sich in den Anfangsjahren mit Teilzeitjobs über Wasser gehalten hatte, arbeitet er seit 2019 Vollzeit. Als Logistiker beim Gebäudetechnik-Unternehmen Meier Tobler.

Miakhel Nak kam über die Türkei, Bulgarien und Österreich in die Schweiz. José R. Martinez

Doch seine Familie darf er nicht herholen. Das haben das Solothurner Migrationsamt und, nachdem er sich gegen den Entscheid gewehrt hatte, nun auch das Solothurner Verwaltungsgericht unter der Leitung von Präsidentin Karin Scherrer Reber entschieden. Der Grund: Er verdient zu wenig. Der Familiennachzug von Flüchtlingen wird nur erlaubt, wenn die Familie nicht von der Sozialhilfe abhängig sein wird.

Also begannen die Behörden, ganz genau zu rechnen. Gemäss SKOS-Richtlinien (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) betragen die allgemeinen Lebenskosten einer neunköpfigen Familie 3222 Franken. Dazu kommen Krankenkassenprämien sowie Selbstbehalt (abzüglich Prämienverbilligung), zudem Mietkosten der 5,5-Zimmer-Wohnung, in die er zügeln musste, damit sein Gesuch überhaupt geprüft wurde. Ergibt alles in allem geschätzte Ausgaben von 5519.80 Franken.

Nak verdient, inklusive 13. Monatslohn, netto 4333 Franken. Dazu kämen Kinderzulagen für fünf seiner Kinder, auf die er Anspruch hätte (die zwei ältesten sind bereits über 16), in der Höhe von 1000 Franken. Ergibt netto 5333 Franken. Das sind 186.80 Franken zu wenig. Der Familiennachzug wird abgelehnt.

Alleine in einer zu grossen Wohnung Damit das Solothurner Migrationsamt Miakhel Nak's Gesuch um Familiennachzug überhaupt erst im Detail prüfte, musste er eine bedarfsgerechte Wohnung für eine neunköpfige Familie vorweisen können. Er schaffte es, in Welschenrohr eine 5,5-Zimmer-Wohnung für 1230 Franken zu mieten. Dort lebt er seither alleine. Sein Gesuch wurde, wie er inzwischen weiss, abgelehnt. Das Geld für die Miete hätte er anders brauchen können: Um seine Frau und sieben Kinder im Ausland besser über die Runden zu bringen.

Die Behörden hätten auch anders entscheiden können

Der Entscheid der Behörden war ein Ermessensentscheid. Sie hätten auch ein allfälliges künftiges Einkommen der Frau oder Kinder mitberücksichtigen können.

Genau so argumentierte Nak vor Gericht: Seine Frau hätte, sobald die Kinder etwas grösser sind, Teilzeit als Putzfrau arbeiten können. Sein ältester Sohn, der bereits heute als freischaffender Softwareentwickler arbeite und gut Englisch spreche, hätte Arbeit finden können. Die älteste Tochter wolle eine Ausbildung als Fachfrau Betreuung beginnen.

Wenn nur jemand der dreien eine Stelle finden würde, würde dies bereits ausreichen, um die fehlenden 187 Franken auszugleichen. Doch in allen drei Fällen kamen das Migrationsamt und später auch das Verwaltungsgericht zum Schluss: Die Angehörigen können kein Deutsch, die Integration würde sich als schwierig erweisen, die Chancen, dass sie Arbeit (oder eine Lehrstelle) finden, seien zu gering.

Die Familie von Miakhel Nak lebt mittlerweile in Pakistan. José R. Martinez

Da reiche es auch nicht aus, dass Nak selbst integriert sei, eine Festanstellung gefunden habe und sich weder strafrechtlich noch sonst etwas habe zu Schulden kommen lassen.

«Es erscheint fraglich, wie er in der Schweiz mit seinem Einkommen eine neunköpfige Familie durchbringen will», schreibt das Verwaltungsgericht. Und den Antrag, nur einen Teil seiner Familie herzubringen, habe Nak nicht gestellt.

«So wird eine Existenz zerstört»

«Diese Argumentation scheint mir vorgeschoben», sagt Anwältin Stephanie Selig. Sie hatte Nak vor Verwaltungsgericht vertreten. Dass die Mutter wohl Schwierigkeiten haben werde, eine Arbeit zu finden, könne sie noch nachvollziehen. «Aber einfach zu behaupten, 17-Jährige würden wegen der Sprachbarriere keine Ausbildungsstelle finden, arbeitslos bleiben und nichts zum Familieneinkommen beisteuern können: Das ist dann doch sehr unwahrscheinlich.»

Sie findet deutliche Worte für das Urteil:

«Das ist ein politischer Entscheid.»

Der Mann habe versucht, alles richtig zu machen und wolle nur seine Familie bei sich haben. Wegen 187 Franken würden die Richtlinien auf Biegen und Brechen so ausgelegt, dass dies nicht möglich sein soll. «So wird eine Existenz zerstört.» Welche Möglichkeit es gebe, die Familie doch noch zu vereinen, prüfe sie momentan.

Wäre ein Leben in Pakistan zumutbar?

Abschliessend schreibt das Verwaltungsgericht: Das Zusammenführen der Familie stelle sicherlich ein grosses privates Interesse dar. Unzumutbar wäre wohl ein Zusammenleben in Afghanistan. «Aufgrund der Akten sind keine unüberwindbaren Hindernisse für ein Leben in Pakistan ersichtlich.» Dorthin ist Nak's Familie mittlerweile geflohen.

Nak schüttelt den Kopf. Er hatte bereits erzählt, wie er seine schwangere Frau und Kinder zurückgelassen hatte, in der Hoffnung, ihnen auf einem anderen Kontinent ein besseres Leben aufbauen zu können. In ruhigem Tonfall hatte er erzählt, wie er schwach wurde und zu zittern begann, als seine Anwältin ihm sagte, dass er wohl kaum eine Chance haben werde, das Urteil vor Bundesgericht anzufechten.

Und in ruhigem Tonfall sagt er nun: «Nein, es ist nicht okay, in Pakistan zu bleiben.» Seit die Taliban in Afghanistan an der Macht seien, seien die Bedingungen für Afghanen in Pakistan prekär. Seine Familie lebe von dem Geld, das er ihnen schickt, zusammengepfercht in einer Wohnung. Dokumente haben sie keine, darum würden die Kinder auch nicht die Schule besuchen dürfen, mit der Polizei gebe es Probleme. «Ich muss etwas machen», sagt er.

«Ich lasse meine Familie nicht dort.»

