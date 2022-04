Fallwild: 2021 starben 1000 Wildtiere auf Solothurner Strassen

Fallwild Solothurner Jagdaufseher bilden sich weiter, auch um Unfälle mit Wildtieren zu verringern 1000 Wildtiere kamen 2021 im Kanton Solothurn auf der Strasse oder bei Kollisionen mit der Bahn ums Leben. Einfache Verhaltensregeln helfen, Unfälle mit Reh, Wildschwein und Hirsch zu verringern. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Anton Pürro (rechts) und Kurt Schwab vom Jagdverein Auerhahn Grenchen beim Ersetzen von Lichtreflektoren an der Strasse nach Romont. Peter Brotschi

943 tote Wildtiere auf der Strasse und 65 bei Kollisionen mit der Bahn: So viele freilebende Tiere starben im vergangenen Jahr auf den solothurnischen Verkehrswegen. Hinzu kommt noch die Dunkelziffer des Fallwilds, welches während der Nachsuche mit dem Schweisshund nicht gefunden werden konnte.

Über 1000 Mal mussten die freiwilligen Jagdaufseherinnen und –aufseher im Kanton Solothurn im Jahr 2021 also ausrücken, um Fallwild zu bergen oder nach ihm zu suchen, falls das Tier nach der Kollision mit einem Auto oder mit dem Zug in Wald oder Feld verschwunden war. Nicht selten muss dabei auch zur Waffe gegriffen werden, um die verletzten Tiere fachgerecht von ihren Qualen zu erlösen.

Ein Hirsch schlägt mit der Wucht von 5 Tonnen auf

«Bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h bedeutet der Aufprall eines Rehbocks, dass ein Gewicht von 800 Kilogramm an das Auto schlägt», sagt Reto Niederberger von der Kantonspolizei Solothurn. Bei einem Wildschwein seien es 3,5 Tonnen und bei einem Rothirsch, der immer häufiger in den Solothurner Wäldern auftauche, nicht weniger als fünf Tonnen.

Rund 1000 Wildtiere fielen 2021 im Kanton Solothurn dem Strassenverkehr und der Bahn zum Opfer. Kantonspolizei Solothurn /

Niederberger referierte vor den Jagdaufseherinnen und Aufsehern, die vom kantonalen Amt für Jagd und Fischerei zu einer Weiterbildung in den Wallierhof aufgeboten worden waren. Der Mitarbeiter der mobilen Polizei in Oensingen und Jäger erinnerte die Jagdaufseher an die kantonale Jagdverordnung, in der festgehalten ist, dass sie für das Erlegen, Bergen und Entsorgen von verletzten und toten, jagdbaren wie geschützten Wildtieren zuständig sind.

Aufgeboten werden sie jeweils von der Einsatzzentrale der Kantonspolizei, wobei sie sich möglichst schnell zur Unfallstelle begeben sollten. Ziel ist es, dass die vom Unfall betroffenen Tiere nicht lange zu leiden haben. Falls der Jagdaufseher nicht selbst ausrücken kann, muss er innerhalb des Jagdvereins für Ersatz sorgen.

Wer einen Unfall nicht meldet, begeht Fahrerflucht

Schon die Zahl der im Verkehr getöteten Wildtiere im Kanton Solothurn ist mit rund 1000 eindrücklich. In der Schweiz sind es mehrere 10'000. Allein beim Reh sind es jährlich über 8000 tote Tiere. Mit einem neuen Infoflyer informieren JagdSchweiz und der schweizerische Fahrlehrer-Verband gemeinsam über die Kollisionsgefahren, die nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Lenkerinnen und Lenker schlimme Folgen haben können.

Der Flyer empfiehlt einige einfache Verhaltensregeln auf der Strasse, um Unfälle mit Tieren massiv zu reduzieren. Das Wichtigste: Aufmerksam sein, besonders den rechten Strassenrand im Auge behalten, und eine angepasste Geschwindigkeit fahren. Grösste Vorsicht ist morgens, beim Eindunkeln und nachts geboten. Wenn es die Situation erlaubt nicht zu weit rechts fahren, sondern eher gegen den Mittelstreifen zu.

Werden Tiere erblickt, ist das Tempo zu drosseln und die Scheinwerfer sind auf Abblendlicht zu reduzieren. Aufmerksamkeit bedeutet auch, dass man das Gelände stets einschätzt: Besondere Vorsicht gilt an unübersichtlichen Stellen wie Wald, Hecken und hohen Getreidefeldern. Wenn sich Tiere auf der Strasse befinden, sollte man Hupen, Abblendlicht und Warnblinker einschalten, falls möglich anhalten.

Rechte und Pflichten der Jagdaufsicht «Nach längerer Zeit wurden die Jagdaufseherinnen und -aufseher des Kantons Solothurn zu einer ganztägigen Weiterbildung verpflichtet. Dazu Jagd- und Fischereiverwalterin Silvia Nietlispach: Ein Ziel der Weiterbildung war es, die Jagdaufsicht im Kanton Solothurn über die aktuellen Rechte und Pflichten der Jagdaufsichtsorgane und der Jagdreviere zu informieren. Weiter konnten der Austausch zwischen den Jagdaufsichtsorganen und der Jagdverwaltung gefördert wie auch komplexe Fallbeispiele aus der Praxis vorgestellt und miteinander diskutiert werden. Es gab Inputs von der Jagdverwaltung und externen Referenten (Kantonspolizei Solothurn, Wildhut Kanton Glarus) zu verschiedenen Themen wie Jagdrecht, Wildunfälle, Fangschuss, Kommunikation mit Nicht-Jägern, bleifreie Munition und Schalldämpfer. Aktuell werden die 140 Jagdaufsichtspositionen von 134 Jagdaufsehern und Jagdaufseherinnen ausgeführt, wobei 6 von ihnen für zwei Reviere gleichzeitig im Einsatz sind. Von diesen 134 Jagdaufsichtspersonen sind 6 Frauen. Pro Jagdrevier gibt es jeweils einen Jagdaufseher sowie eine Stellvertretung.»

Was ist zu tun, wenn es bei aller Vorsicht doch zu einem Unfall mit einem Wildtier gekommen ist? Gemäss Gesetz ist unverzüglich die Polizei über die Telefonnummer 117 zu benachrichtigen. Wer die Meldung unterlässt, begeht Fahrerflucht und macht sich strafbar. Die Unfallstelle ist mit dem Pannendreieck abzusichern.

Auf keinen Fall sollte man sich dem Wildtier nähern: Nicht selbst versuchen, dem Tier zu helfen. Es hat Angst und wird bei einer Annäherung noch mehr gestresst. Dann abwarten, bis ein Jagdaufseher oder Jäger vor Ort ist. Der Anstand verbietet es, dass Foto- oder Videoaufnahmen gemacht werden. Das Smartphone sollte also nur als Telefon benutzt werden.

Lenkerinnen und Lenker trifft keine Schuld

Bei allem Ungemach eines Unfalls mit einem Wildtier ist zu beachten, dass die Lenkerinnen und Lenker keine juristische Schuld trifft. Für die Kollision wird niemand bestraft. Aber eben: Der Unfall muss gemeldet werden. Auch werden die Sachschäden am Fahrzeug vergütet, wenn eine Teil- oder Vollkaskoversicherung abgeschlossen ist.

Im Kanton Solothurn ist dem Jagdverein, in dessen Revier der Unfall passierte, für den Einsatz des Jagdaufsehers oder des Jägers eine Entschädigung von 200 Franken zu entrichten. Aber auch dieser Betrag wird von der Versicherung zurückbezahlt.

Die Jagdvereine engagieren sich im Revier, für das sie verantwortlich sind, in der Prävention. An kritischen Stellen werden beispielsweise entlang der Strassen Lichtreflektoren aufgestellt. Sie sollen die Wildtiere davon abhalten, die Strasse zu überqueren, wenn sich ein Fahrzeug nähert. Die Lichtreflektoren werden jedes Jahr kontrolliert und bei Bedarf ersetzt.

