Fall Nathalie Kritik an der Kindsmutter geäussert: Nun kommt der Konter an die Anklage Damit musste der Oberstaatsanwalt des Kantons Solothurn rechnen: Die Anzeigeerstatter im Fall Nathalie lassen die Kritik an der Kindsmutter nicht unerwidert. Balz Bruder 19.02.2021, 05.00 Uhr

Die Solothurner Staatsanwaltschaft steht unter Beobachtung.

Hanspeter Baertschi



Die Kritik, die der Solothurner Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck an der Mutter der 9-jährigen Nathalie übte, die mutmasslich von ihrem Vater missbraucht worden ist, war heftig. Die Kindsmutter gefährde nicht nur das Wohl ihrer Tochter, sondern auch das Verfahren. Jene Auseinandersetzung darüber also, was an den an die Adresse des Kindsvaters erhobenen Vorwürfen ist und was nicht.