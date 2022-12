Fall «Jonathan»: Bundesgericht gibt Einblick

Fall «Jonathan» Mutmassliche Kindesentführung im Kanton Solothurn und der verhaftete deutsche Reichsbürger: Bundesgerichtsurteil erlaubt etwas mehr Einblick Im Herbst 2021 wurde ein Kind aus dem Schwarzbubenland mutmasslich von der eigenen Mutter nach Deutschland entführt. Nun zeigt ein Bundesgerichtsurteil, wie dieser Fall mit einem verhafteten Reichsbürger in Deutschland, abstrusen Verschwörungstheorien und einmal mehr dem Fall Nathalie zusammenhängt. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 14.12.2022, 12.21 Uhr

Das Bundesgericht in Lausanne beschäftigte sich mit dem Fall «Jonathan». Laurent Gillieron

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Bundesgericht mit den Fällen «Nathalie» und «Jonathan» auseinandersetzt. Und wohl auch nicht das letzte Mal. Das Urteil, das nun vorliegt, ist nur ein Zwischenentscheid, der festlegt, wie es mit den Ermittlungen weiter geht. Da dieser Entscheid aber öffentlich ist und ausführlich begründet wird, sind so etwa mehr Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen.

Im Grundsatz handelt es sich in den Fällen «Nathalie» und «Jonathan» um zwei befreundete Mütter, die derselben, grässlichen Verschwörungstheorie anheim gefallen sind. Dass es nämlich einen Zirkel mächtiger Männer in der Schweiz gebe. Diese würden im Geheimen Kinder entführen, missbrauchen, bei satanistischen Ritualen sogar opfern.

Im Fall «Nathalie» beschuldigte die Mutter ihren Expartner, zu diesem Zirkel zu gehören und die gemeinsame Tochter zu missbrauchen. Nach zweijährigen Ermittlungen kam die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass sich der Mann nichts strafrechtlich Relevantes habe zu Schulden kommen lassen. Von nun an wurde auch die Staatsanwaltschaft beschuldigt, Teil dieser Verschwörung zu sein.

Als darum «Jonathans» Mutter gegenüber dem Vater ihres Kindes dieselben Anschuldigungen machte, brachte sie «Jonathan» kurzerhand nach Deutschland in «Sicherheit». Wie vergangene Woche bekannt wurde nach Bayern, zum pensionierten Offizier Maximilian Eder. Eder hat an verschiedenen Veranstaltungen öffentlich davor gewarnt, dass es eine solche kinderschändende Elite gebe. Vergangene Woche wurde Eder im Zusammenhang mit der Reichsbürger-Razzia festgenommen. Er soll einer der führenden Köpfe sein, die einen gewaltsamen Umsturz der Bundesrepublik Deutschland geplant haben sollen.

Nach etwas mehr als einem Monat wurde «Jonathan» von den Behörden gefunden und zu seinem Vater zurückgebracht. Mit dieser mutmasslichen Kindesentführung beschäftigte sich nun das Bundesgericht.

Der Verdacht fiel auf «Nathalies» Mutter

Denn während den Ermittlungen fiel der Verdacht der Strafverfolgungsbehörden auch auf «Nathalies» Mutter. Sie soll ihrer Freundin geholfen haben, «Jonathan» nach Deutschland zu bringen. Im November 2021 machte die Staatsanwaltschaft deshalb eine Hausdurchsuchung bei ihr und beschlagnahmte mehrere Unterlagen und elektronische Datenträger.

Daraufhin wehrte sich die Frau dagegen, dass diese Unterlagen ausgewertet werden dürfen. Das zuständige Haftgericht entschied jedoch, dass die Staatsanwaltschaft zumindest gewisse Unterlagen und Datenträger auswerten darf. Dieses Urteil zog die Frau vor Bundesgericht.

Doch auch dort blitzt sie nun mit ihren Einwänden ab. Das Haftgericht habe sich ausreichend mit ihren Einwänden beschäftigt, habe nicht willkürlich entschieden, und es habe einen ausreichenden Tatverdacht gegen die Frau gegeben. Letzteres ist eine zwingende Voraussetzung für die Entsiegelung. Dieser Punkt dürfte der entscheidende gewesen sein.

Denn «Nathalies» Mutter hat offenbar nicht bestritten, «Jonathan» und dessen Mutter nach Deutschland begleitet zu haben. Auch nicht, dass sie mit Maximilian Eder Kontakt hatte. Laut Bundesgericht hat sie aber ausgesagt, nichts davon gewusst zu haben, dass der Aufenthalt von «Jonathan» in Deutschland unrechtmässig war.

Wusste sie von der Entführung?

Doch das glauben ihr die Strafverfolgungsbehörden offenbar nicht. Denn sie konnten nachweisen, dass auf einem Handy, dass sich in ihrem Besitz befunden haben soll, zwei Zeitungsartikel aufgerufen wurden, welche die Entführung von «Jonathan» thematisierten. «Nathalies» Mutter argumentierte zwar, das Handy sei an diesem Tag nicht von ihr benutzt worden. Allerdings wurden just an jenem Tag zwei Nachrichten auf besagtem Handy empfangen, die direkt an «Nathalies» Mutter adressiert waren.

Das alles umfassend zu beurteilen sei Sache des Strafgerichts, urteilt nun das Bundesgericht. Es habe aber einen «hinreichenden Tatverdacht» gegeben, genügend Anhaltspunkte, dass die Frau gewusst haben könnte, dass «Jonathans» Aufenthalt in Deutschland unrechtmässig war. Und das ist alles, was es braucht, damit eine Entsiegelung der Unterlagen und Datenträger zulässig ist.

Die Beschwerde wird in allen Punkten abgewiesen. Die Staatsanwaltschaft darf die Datenträger und Unterlagen nun verwerten. Aktuell laufen gegen beide Mütter wie auch gegen Eder Strafuntersuchungen wegen Freiheitsberaubung (respektive Entzug von Minderjährigen) und Entführung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

