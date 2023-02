Auflagen für Diabetiker: Gericht pfeift MFK Solothurn zurück.

Fahrtauglichkeit Diabetiker wehrt sich erfolgreich gegen harte Auflagen der Solothurner Motorfahrzeugkontrolle Bei Ausweisentzügen oder der Ausweiserteilung unter Auflagen werden manchmal auch falsche Massstäbe angesetzt. Im Fall eines Diabetikers rügt das Gericht die Motorfahrzeugkontrolle, den Sachverhalt «in keinster Weise» ausreichend geklärt zu haben. Urs Moser Jetzt kommentieren 09.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manchmal sind die Administrativbehörden beim Ausweisentzug auch zu voreilig. Nicole Nars-Zimmer

Gesundheitliche Handicaps können natürlich auch die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen. Deshalb kann es durchaus angezeigt sein, einen Führerausweis im Interesse der Verkehrssicherheit aus gesundheitlichen Gründen zu entziehen oder aber mit Auflagen zu verbinden. Diabetes zum Beispiel kann die Fahreignung beeinträchtigen oder sogar ausschliessen.

Im konkreten Fall eines Diabetikers ging die Solothurner Motorfahrzeugkontrolle MFK aber zu weit. Der Mann hat sich mit Erfolg dagegen gewehrt, dass man ihm ohne vertiefte Abklärungen unverhältnismässige Auflagen machen wollte.

Nach einer Fahreignungsuntersuchung bejahte die MFK zwar die Fahreignung, aber eben mit strengen Auflagen. Wenn er seinen Fahrausweis behalten will, hätte sich der Mann gemäss Verfügung der MFK nicht bloss zu regelmässigen Kontrollen beim Hausarzt begeben und die Regeln für insulinbehandelte Autofahrer gemäss Merkblatt der Gesellschaft für Rechtsmedizin strikt einhalten müssen.

Von ihm wurde auch verlangt, dass er jährlich – erstmals kommenden Mai – einen Bericht eines Spezialarztes für Diabetologie einreicht, sich in regelmässige Kontrollen bei einem Spezialarzt für Ophthalmologie (Augenheilkunde) begibt und auch jährlich – ebenfalls erstmals im Mai – einen Bericht eines Spezialarztes für Ophthalmologie einreicht, der ihm die Fahreignung attestiert. Alles auf seine Kosten.

Abklärungen der MFK genügten «in keinster Weise»

Das sei unverhältnismässig, meinte der Autofahrer. Er sei kein Gegner von altersabhängigen Gesundheitstests, aber es müsse doch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Recht, Gerechtigkeit und Vernunft geben. Also reichte er Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Die Ärzte hätten seinen Diabetes gut «eingestellt», er nehme die entsprechenden Medikamente regelmässig ein und verzeichne keine zuckertypischen Krankheitssymptome, machte er geltend.

Und siehe da: So wie die MFK den Mann behandelte, geht es wirklich nicht, hat das Verwaltungsgericht nun befunden. Auflagen zur Fahrberechtigung seien «im Rahmen der Verhältnismässigkeit» zulässig, wenn sie der Verkehrssicherheit dienen und mit dem Wesen der Fahrerlaubnis in Einklang stehen, führt das Gericht in seinem Urteil aus. Erforderlich sei dabei, dass sich die Fahreignung nur mit dieser Massnahme aufrechterhalten lässt. Und dieser rechtlich relevante Sachverhalt sei im vorliegenden Fall «in keinster Weise» genügend abgeklärt, rüffelt das Gericht die Administrativbehörde.

Der Fall ist so schlicht nicht zu beurteilen

Wie dem Urteil zu entnehmen ist, wurde die Verfügung zu den Auflagen offenbar erlassen, obwohl nicht einmal bekannt war, an welcher Form der Diabetes der Beschwerdeführer leidet, ob er in regelmässiger Behandlung ist und welche Medikamente er einnimmt.

Oft mögen Auflagen zur Fahrerlaubnis notwendig sein, um Gefahren im Strassenverkehr zu begegnen. Dabei gilt aber der Grundsatz, dass der damit verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte verhältnismässig und im Interesse der Verkehrssicherheit auch wirklich gerechtfertigt sein muss. Das zu beurteilen, sei hier aufgrund der Aktenlage gar nicht möglich, rügt das Gericht die Motorfahrzeugkontrolle. Der Fall wird für weitere Abklärungen an sie zurückgewiesen.

«Mit Sicherheit muss ein eigentliches Zeugnis des behandelnden Arztes zur Diabetes-Erkrankung eingeholt werden, um zuverlässige Angaben zum Risiko einer Unterzuckerung während des Autofahrens zu erhalten», so die Belehrung der Richter.

Jede dritte Beschwerde gutgeheissen

Könnte der Fall symptomatisch sein? Zumindest war letztes Jahr immerhin jede dritte von 30 Beschwerden gegen Administrativmassnahmen der MFK erfolgreich.

Zum Beispiel bekommt der Autofahrer, der auf der Gempenstrasse auf die Gegenfahrbahn geriet und mit der Leiteinrichtung kollidierte, seinen Fahrausweis bereits nach einem Monat zurück. Er erhielt einen Strafbefehl wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln, die MFK erkannte im Administrativverfahren aber eine schwere Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz und verfügte einen dreimonatigen Ausweisentzug. Geht so nicht, befand das Gericht.

Oder der Mann, der in Lohn-Ammannsegg ins Wiesland fuhr, als ihm kurz schwindlig wurde: Die Hausärztin stellte keine Auffälligkeiten fest und die Staatsanwaltschaft stellte die Strafuntersuchung wegen Führen eines Motorfahrzeugs in fahrunfähigem Zustand ein. Die MFK verfügte dennoch den vorsorglichen Ausweisentzug und eine verkehrsmedizinische Untersuchung in Zürich. Und wurde vom Gericht zurückgepfiffen: Keine konkreten Anhaltspunkte für Zweifel an der Fahreignung, welche die Anordnung einer entsprechenden Untersuchung rechtfertigen würden. Und somit erst recht kein Grund für einen vorsorglichen Ausweisentzug.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen