Fahrerflucht Jugendlicher Autolenker entzieht sich auf Raststätte Deitingen Polizeikontrolle und flüchtet bis nach Bern Am Samstagabend entzog sich ein Autolenker einer Polizeikontrolle im Kanton Solothurn und flüchtete über die Autobahn A1 in Richtung Bern. Erst nach einem Unfall konnte das Auto gestoppt werden. Der Lenker hatte keinen gültigen Ausweis, das Auto war gestohlen. 14.02.2021, 19.30 Uhr

Wilde Verfolgungsjagd am Samstagabend: Als die Solothurner Polizei auf der Raststätte Deitingen ein Auto kontrollieren wollte, brauste der Lenker in Richtung Zürich davon. Bei der Autobahnausfahrt Wangen an der Aare wechselte er die Fahrtrichtung.