Zuchwil: Mann entreisst einer Frau beim Kino Canva die Handtasche

Fahndung Mann entreisst einer Frau beim Kino Canva die Handtasche und flüchtet: Polizei sucht Zeugen Beim Kino Canva im Zuchwil wurde einer Frau am Dienstagabend ihre Handtasche gestohlen. Trotz Gegenwehr konnte der Täter entwischen. Beim Vorfall wurde niemand verletzt. 12.10.2022, 13.14 Uhr

Diebstahl in Zuchwil: Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen. zvg

Dienstag, 11. Oktober beim Kino Canva an der Luzernstrasse in Zuchwil: Einer Frau wird gegen 19.50 Uhr die Handtasche entrissen. Zwar wehrte sich die Frau, dennoch gelang es dem Täter die Tasche an sich zu nehmen. Es wurde niemand verletzt.