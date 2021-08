«Fachkraft» Lehrkräftemangel: Ohne Ausbildung pädagogische Spezialaufgaben übernehmen? Ja, das geht Im Kanton Solothurn sei der Lehrkräftemanegel noch nicht so akut wie anderswo, heisst es. Er ist zumindest akut genug, dass man in Grenchen die spezielle Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten einer «Fachkraft» überlassen wollte, die mit der pädagogischen Ausbildung noch nicht einmal begonnen hat. Urs Moser 13.08.2021, 05.00 Uhr

Kunst am Bau wird im Grenchner Haldenschulhaus grossgeschrieben, der Kunstgriff zur Überbrückung des Lehrkräftemangels ging etwas daneben. Hanspeter Bärtschi

Der Kanton Solothurn hat eine Kampagne lanciert, um ehemalige Lehrerinnen und Lehrer zum Wiedereinstieg zu motivieren und Quereinsteiger für den Lehrberuf zu begeistern. Bei der Präsentation dieser Kampagne am Dienstag wurde aber auch ein bisschen Entwarnung gegeben. Ein krasser Lehrkräftemangel herrsche im Kanton Solothurn – anders als etwa im Aargau – (noch) nicht. Und die Neueintritte an den pädagogischen Hochschulen ­zeigen steigende Tendenz, was für die Zukunft hoffen lässt.

Wie gravierend sich der Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich aber auch an hiesigen Schulen schon bemerkbar machen kann, zeigt ein Beispiel aus Grenchen, das dort zu Diskussionen unter der Lehrerschaft führt.

Das Volksschulamt sagt: Eine Notlösung, aber zulässig

Die schulische Heilpädagogik ist an sich ein Fall für qualifizierte Spezialistinnen und Spezialisten. Heilpädagoginnen absolvieren – anders als Primarlehrerinnen – kein Bachelor- sondern ein Masterstudium, sie sind dementsprechend auch in einer höheren Lohnklasse eingereiht. Im Grenchner Schulhaus Halden sollte am Montag nun aber eine «Fachkraft» die sechs Lektionen für die spezielle Förderung der Kinder mit Lernschwächen in der ersten Klasse übernehmen, die weder über eine heilpädagogische Ausbildung noch das Primarlehrerinnen-Diplom verfügt, ja bis dato nicht einmal eine pädagogische Hochschule von innen gesehen hat. «Sollte» steht korrekterweise in der Vergangenheitsform, aber dazu später.

Der Fachbereich der betreffenden Person war bisher das Gastgewerbe. Bis zur Primarlehrerin wird es noch ein Weilchen dauern, die Frau absolviert erst den Vorkurs für die Berufsmaturität, um dann an einer pädagogischen Hochschule studieren zu können. Heilpädagogin mit Wirtepatent statt Lehrerdiplom? Was sich als schlechter Scherz anhören mag, ist bitterer Ernst.

Man habe von dem Fall Kenntnis, bestätigt Elisabeth Christen-Ambühl vom kantonalen Volksschulamt auf Anfrage. Sie leitet dort die Abteilung Qualitätssicherung und sagt: Eine Lösung wie diese in Grenchen sei eine «absolute Notlösung» und müsse auch die grosse Ausnahme bleiben. Sie sei aber rechtlich wie aufgrund der Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrags zulässig.

Man sei diesbezüglich mit der Schulleitung in Grenchen in Kontakt gestanden. Es handle sich um eine befristete Anstellung und es sei vereinbart, dass eine enge Begleitung der für die spezielle Förderung eingesetzten Person durch die Schulleitung und die Klassenlehrperson erfolgen muss.

Der Lehrerpräsident sagt: Geht auch als Notlösung gar nicht

Nun kommt es immer wieder vor, dass Studierende der pädagogischen Hochschulen bereits als Aushilfen eingesetzt werden oder zum Beispiel Primarlehrkräfte ohne entsprechende Fachausbildung auch Musikunterricht erteilen. Solche Einsätze ohne adäquaten Abschluss seien «eine heikle Gratwanderung», aber manchmal nicht zu umgehen, anerkennt auch Mathias Stricker, Präsident des Verbands der Solothurner Lehrerinnen und Lehrer. Aber jemanden ohne jegliche pädagogische Ausbildung in der speziellen Förderung von Kindern mit Lernschwächen anstellen? «Das geht nun wirklich gar nicht», steht für Stricker fest.

Und wenn doch, wie aufgrund der Auskunft des Volksschulamts angenommen werden muss? Dann bestehe nicht nur Klärungsbedarf im konkreten Fall, sondern wohl auch Handlungsbedarf auf der gesetzgeberischen Ebene, so der Bettlacher SP-Kantonsrat. Es gehe hier um das Wohl der Kinder, die Qualität des Bildungssystems und – auch wenn die Aushilfskraft in Grenchen natürlich nicht bezahlt wird wie eine «richtige» Heilpädagogin – letztlich auch um die legitimen Ansprüche der Steuerzahler an die Schulen.

Einsatz abgeblasen, Problem ungelöst

Das alles war der Stand bis Mittwochnachmittag. Dann der Anruf von Grenchens Gesamtschulleiter Hubert Bläsi: Er teilte mit, dass die angepeilte Lösung nicht zustande kommt, die besagte Person trete die Stelle nicht an. Ob die Nachfragen dieser Zeitung und die Angst vor einem öffentlichen Aufruhr der Grund für die Absage waren, wollte er dabei dahingestellt lassen. Offenbar war der Vertrag für den Einsatz ab Montag noch nicht unterzeichnet.

Auf jeden Fall hat man in Grenchen nun so oder so ein Problem. Ob es möglich sein wird, die Lektionen für die spezielle Förderung in der ersten Klasse im Schulhaus Halden in letzter Minute neu zu vergeben, etwa indem eine Lehrperson ihr Pensum aufstockt, steht in den Sternen. Das war auch der Grund, warum sich Hubert Bläsi zuvor hinter den Anstellungsentscheid von Halden-Schulleiter Matthias Maibach gestellt hatte: Eine Notlösung ja, aber alle Optionen seien schlechter als den Kindern nicht die Unterrichtseinheiten zukommen zu lassen, die ihnen zustehen. Die ins Auge gefasste Lehrerin in spe sei in Grenchen schon als Stellvertretung eingesetzt worden und habe dabei einen guten Eindruck gemacht, so Hubert Bläsi.