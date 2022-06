Solothurner Initiative zur Bekämpfung des Fachkräftemangels

Fachkräftemangel Viele Stellen in technischen Berufen sind unbesetzt: Die Solothurner Plattform «SoTech Network» will Gegensteuer geben Der Fachkräftemangel steht weit oben auf dem Sorgenbarometer der Solothurner Wirtschaft. Eine neue Initiative soll mithelfen, dem entgegenzuwirken und so den Wirtschaftsraum Solothurn zu stärken. Urs Moser Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Ziel der Plattform «SoTech Network»: Mehr junge Frauen für MINT-Berufe gewinnen. Rupert Oberhäuser

Der Fachkräftemangel akzentuiert sich immer stärker. Hauptsächlich in den sogenannten Mint-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), aber nicht nur.

Als letzten Monat erstmals der Sorgenbarometer der Solothurner Wirtschaft erschien, standen wegen des Ukraine-Kriegs die Energie- und Rohstoffpreise ganz oben. Gleich dahinter auf Platz drei kam aber der Fachkräftemangel. Bemühungen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben somit hohe Priorität. Auf Bundesebene wie auch im Kanton.

Initiative fokussiert voll auf MINT-Berufe

«SoTech Network» heisst so eine Initiative. Es handelt sich um ein Projekt, das vom Kanton im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des Bundes gefördert wird und am Dienstag lanciert wurde.

Bei «SoTech Network», das ganz auf die Mint-Berufe fokussiert, handelt es sich nicht bloss um eine digitale Jobbörse. Die gibt es auch, aber noch viel mehr. Es geht um die Vernetzung aller «Player»: Stellensuchende oder an einem Job­wechsel Interessierte und Wiedereinsteigerinnen, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Unternehmen.

Auf sotechnetwork.ch finden sie Stellenangebote, Weiterbildungsmöglichkeiten, können in einem digitalen Laufbahnberater in ihrem persönlichen Profil Fähigkeiten erfassen, verwalten und weiterentwickeln. Unternehmen können die bei ihnen offenen Stellen mit einem Mint-Fachkräftepool abgleichen.

Und als weiteres Angebot für KMU gibt es das «Skillfill-Tool», das es erleichtert, Kompetenzen, Stärken und Schwächen im Betrieb zu überblicken und zum Beispiel Weiterbildungen zu planen und berufliche Perspektiven für die Mitarbeitenden zu entwickeln.

Das Besondere: Alles ist eben auf einer Plattform miteinander vernetzt. Für Einzelpersonen ist der Zugang kostenfrei, Unternehmen haben eine Abo-Gebühr zu bezahlen, so soll der Betrieb der Plattform finanziert werden.

Für die Entwicklung des Projekts hatten Handelskammer, die Standortförderung Espace Solothurn und Sovision 2020 einen Trägerverein gegründet. Die Initiative erhielt im Rahmen des Programms Neue Regionalpolitik von Bund und Kanton eine Anschubfinanzierung von 200'000 Franken zugesprochen, weitere 130'000 Franken wurden durch die Trägerorganisationen und 23 weitere Partner aus Wirtschaft, Bildung und Verbänden finanziert.

Regierungsrätin lobt den innovativen Ansatz

Am Dienstag war es nun so weit. Peter Riedweg (Präsident Trägerverein), André Naef (Geschäftsführer) und Christian Hunziker (Handelskammer) konnten ihr «Kind» an einem Lancierungsevent in Egerkingen präsentieren. Dass man auch beim Kanton grosse Stücke auf das Projekt hält, unterstrich Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss mit ihrer Anwesenheit.

Solothurner Regierungsrätin Brigit Wyss. Carole Lauener

«Einer der Förderschwerpunkte der Neuen Regionalpolitik zielt darauf ab, Fachkräfte zu qualifizieren. Das Projekt ‹SoTech Network› hat dazu einen innovativen Ansatz gewählt», meinte sie in ihrem Grusswort.

Wie wichtig es ist, dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen (und damit, dass «SoTech Network» zum Fliegen kommt), unterstrich Christian Hunziker mit ein paar Zahlen: Ein Szenario des Bundes rechnet für den Kanton Solothurn bis 2040 mit 81'000 Austritten aus dem Berufsleben und nur mit 53'000 Neueintritten. Heute sind im Kanton 3000 Stellen allein in Mint-Berufen offen.

