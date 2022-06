Fachkräftemangel: Kritik der Solothurner Wirtschaft an Sek P

Fachkräftemangel Kritik aus der Solothurner Wirtschaft: Der Kanton befeuert durch die Schule den Fachkräftemangel Weil die Entscheidung in Richtung Kantonsschule schon in der sechsten Klasse fällt, sehen sich besonders die technischen Berufe um gute Fachkräfte geprellt. Daniela Deck Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

In der Sek P gibt es keine Lehrberufe zum Anfassen wie hier an der Berufsmesse IBLive (Industrieberufe Live). Hanspeter Bärtschi

Künftige Akademikerinnen und Akademiker stellen die Weichen früh im Kanton Solothurn. Zu früh, finden die Solothurner Wirtschaftsverbände. Elf Jahre nach der Sek-I-Reform fordern sie Korrekturen: eine bessere Durchlässigkeit der Sek P zur Berufslehre und die Beseitigung des Solothurner Sonderfalls.

Der Sonderfall besteht darin, dass die Sek P nur zwei Jahre dauert statt, wie landesweit üblich, drei Jahre. Damit wird nicht wie bei den übrigen Solothurner Sekundarstufen E und B die Zeit bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit abgedeckt.

Am Ende der Sek P kann, wer nicht plangemäss ins Gymnasium übertritt, folglich nicht direkt eine Lehre antreten. Erstens fehlt das obligatorische 9. Schuljahr und zweitens gibt diese Sekundarstufe den Schülern nur wenig Handwerkzeug für erfolgreiche Bewerbungen mit, von Berufswahlkenntnissen ganz zu schweigen. Treten die Schüler in die Sek E über, haben sie einen Teil des Berufswahlunterrichts bereits verpasst.

In den sieben Sek-P-Schulkreisen am Jurasüdfuss gehen die Zahlen der Schüler, die auf eine Berufslehre umsatteln, auseinander. Das zeigt die Statistik des Volksschulamts für die Abgänger des Schuljahres 2019/2020: Am höchsten ist die Rate in Neuendorf mit 17 Prozent, am niedrigsten in Derendingen mit 2,1 Prozent.

Anforderungen an die Lernenden haben zugenommen

Für Sek-P-Schülerinnen und -Schüler, die feststellen, dass sie auf der akademischen Schiene im falschen Zug sitzen, kann das Vorspuren Richtung Kanti üble Folgen haben: Lerneifer und Zukunftswünsche kommen unter die Räder. Lehrmeister sehen sich dann mit talentierten Jugendlichen konfrontiert, deren Motivation zusammengebrochen ist.

Ein Teufelskreis: Kluge und begabte Jugendliche verlieren die Freude am Lernen und im schlimmsten Fall ihren Wert auf dem Lehrstellenmarkt, wo sie dringend gebraucht werden. Dabei sind gerade die Mint-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) auf schulisch starken Nachwuchs angewiesen. Denn die Anforderungen an die Lernfähigkeit haben in diesen vierjährigen Lehren stark zugenommen.

«tunSolothurn» gibt Primarschülerinnen und -schülern einen Einblick in technische Berufe. Hanspeter Bärtschi

Dass Kinder mit der Sek P falsch einspuren, kann unterschiedliche Gründe haben: ehrgeizige Eltern, für deren Sprössling nur ein Doktortitel gut genug scheint, Missverständnisse rund um die Berufslehre und deren Durchlässigkeit zur akademischen Laufbahn. Oder mangelndes Wissen zu interessanten Berufsbildern, was bei Elf- und Zwölfjährigen nicht wirklich überrascht.

Alles steht und fällt mit der Motivation der Schülerinnen und Schüler

Andreas Gasche, Geschäftsführer kantonaler Gewerbeverband. zvg

Andreas Gasche, Geschäftsführer des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbands, bringt das so auf den Punkt: «Hat die Resignation erst eingesetzt, hängen die Jugendlichen beim Schulstoff ab und dann sind sie für die Lehrbetriebe nicht mehr erste Wahl.» Grundsätzlich findet er «diese Sek P ein unglückliches Konstrukt». Zur Verbesserung der Lage fordert Gasche eine Ausweitung der Sek P auf drei Jahre, kombiniert mit einem «Berufswahlunterricht, der diesen Namen verdient».

Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, ist überzeugt: Am Ende der Sek P sei für rund einen Drittel der Abgänger klar, dass sie keine Matur machen wollen. «Die Firmen sind dankbare Abnehmer dieser Schüler, vorausgesetzt, ihre Motivation für den Berufseinstieg ist intakt.»

Daniel Probst, Direktor Solothurner Handelskammer. Bruno Kissling

Probst betont, dass auf Primar- und Oberstufe viel unternommen werde, um die Attraktivität der Mint-Berufe hervorzuheben. Zusätzlich zu tunSolothurn (Primarstufe) und IBLive (Oberstufe) werde am 21. Juni in die neue Stellen- und Rekrutierungsplattform SO-Tech-Network in Betrieb genommen. Dort können Firmen ihre offenen Stellen präsentieren, Stellensuchende ihre Profile hochladen sowie Bildungsinstitutionen ihre Angebote anbieten.

Bei aller Anstrengung ist der Handelskammerdirektor sich bewusst: «Es braucht Zeit, bis veraltete Vorstellungen von schmutzigen Händen und körperlichem Verschleiss aus den Köpfen von Eltern und Schülern verschwunden sind. Heute bietet die Industrie topmoderne und zukunftsträchtige Arbeitsplätze an.»

Das sagen Vertreter aus der Industrie

Alex Naef, CEO Carrosserie Hess und Präsident des Industrieverbands Solothurn und Umgebung. Michel Lüthi

Auch Alex Naef, Präsident des Industrieverbands Solothurn und Umgebung, sagt: «Eine bewusste Entscheidung zwischen Berufslehre und Studium wird mit der heutigen Solothurner Lösung verhindert.» Das sei umso schlimmer, «als Gewerbe, Industrie und den nachfolgenden Fachschulen und Fachhochschulen junge Leute mit dem entsprechenden Rucksack fehlen».

Naef findet es «definitiv sinnvoll, die Sek P auf drei Jahre auszuweiten und obligatorisch die Berufswahlkunde einzuführen». Damit würde auch ein Schritt zu einem harmonisierten, nationalen Bildungsraum getan.

Livio Marzo, CEO Thommen Medical. zvg/WIR

Firmenchef Livio Marzo von der Grenchner Thommen Medical ist überzeugt: «Momentan hat es wirklich zu viele Sek-P-Schüler, welche die Ausbildung abbrechen oder Langzeitstudenten werden.» Erschwerend komme hinzu, dass das Niveau bei der Berufsbildung bei den Mint-Berufen massiv erhöht wurde. Er fordert, dass Lehrkräfte und Eltern den Kindern schon im frühen Schulalter unterschiedliche Perspektiven für die Berufswahl aufzeigen.

Der Schulleiterpräsident befürwortet Reformen bei der Sek P

Adrian van der Floe, Präsident Solothurner Schulleiterinnen und Schulleiter. Hansjoerg Sahli

Adrian van der Floe, Präsident des Verbands der Solothurner Schulleiterinnen und Schulleiter, hat ein offenes Ohr für die Kritik aus der Wirtschaft. Er sagt: «Ich verstehe die Klage bei den Vertretern der technischen Berufe.»

Er befürwortet eine 3. Sek P und einen besseren Berufswahlunterricht an dieser Schulstufe, um den Schülern den Zugang zur Lehre zu vereinfachen. «Ich habe sogar schon von Kantilehrpersonen gehört, dass sie sich mehr Unterricht zur Berufswahl wünschen», sagt der Schulleiterpräsident.

Für das Malaise des Fachkräftemangels einerseits und falsch eingespurter Schülerinnen und Schüler andererseits sieht van der Floe mehrere Gründe. Erstens: Die Schwelle zur Pubertät sei früh, um die Entscheidung für eine akademische Laufbahn zu treffen, «für manche Kinder zu früh».

Zweitens: Seit der Sek-I-Reform hätten die Eltern mehr Einflussmöglichkeiten bei der Einstufung – den benötigten Notenschnitt vorausgesetzt – «und da ist die Devise ‹Je höher, desto besser› leider immer noch weit verbreitet», dies teilweise in Unkenntnis der Berufsbildung hierzulande. Drittens, sagt van der Floe: «Dieses Jahr tritt die geringste Schülerzahl seit Jahrzehnten aus der Volksschule in die Berufsbildung respektive Mittelschulen über – und das verschärft den Fachkräftemangel zusätzlich.»

Trotz allem gibt van der Floe zu bedenken: «Der grösste Teil der Sek-P-Abgänger hat die richtige Wahl getroffen und schliesst das Gymnasium erfolgreich ab.»

