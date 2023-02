Schwierige Integration von Ukrainern in Solothurner Arbeitsmarkt

Fachkräftemangel Darum harzt es bei der Integration von ukrainischen Flüchtlingen in die Solothurner Arbeitswelt Trotz einfachem Zugang zum Stellenmarkt: Bisher haben im Kanton Solothurn wenige Menschen mit Schutzstatus S einen Job gefunden. Am ehesten beschäftigt werden sie in der Gastronomie, in der Reinigungsbranche, der Landwirtschaft und Logistik. Christof Ramser Jetzt kommentieren 15.02.2023, 16.00 Uhr

Der Kanton Solothurn ist ein Logistik-Cluster. In dieser Branche haben manche Ukrainer eine Stelle gefunden. Insgesamt läuft die Integration der Flüchtlinge in den hiesigen Arbeitsmarkt aber nicht rund. Bild: Mathias Förster

Er war einer der ersten Ukraine-Flüchtlinge, der im Kanton Solothurn angekommen ist. Zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern suchte Andreii Milevskyi kurz nach Kriegsausbruch Schutz vor den russischen Panzern und fand diesen im Wasseramt.

Das ist nun bald ein Jahr her. Längst hat er in einem Alters- und Pflegeheim einen Job als Gärtner gefunden und inzwischen hat er sogar einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten, der ihm einen branchenüblichen Lohn garantiert. Im Arbeitsumfeld lernt er rasch Deutsch, die Wohnungsmiete kann er selber bezahlen.

Damit gehört der Mann zu einer Minderheit unter jenen, die vor Putins Bomben geflüchtet sind. Rund 2400 Ukrainerinnen und Ukrainer leben gemäss Situationsbericht des Amts für Gesellschaft und Soziales inzwischen im Kanton Solothurn. Davon ist rund ein Drittel minderjährig, etwa 180 Personen sind über 65-jährig. Etwa 1300 Menschen dürften also im erwerbsfähigen Alter sein. Arbeitskräfte, die man in den hiesigen Unternehmen gut gebrauchen kann.

Ende 2022 waren in der Schweiz gemäss dem «Blick» über 250'000 Stellen offen. Vor allem in der Pflege, der IT-Branche und im Detailhandel werden händeringend Leute gesucht. Und dank Schutzstatus S können Ukrainerinnen und Ukrainer gleich nach ihrer Ankunft eine Stelle antreten – theoretisch. Viele dürften nach dem Ende ihrer Flucht andere Sorgen haben, als gleich einen Job zu suchen.

Doch: «Die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt ist ein wichtiges Element, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der beispiellosen Fluchtbewegung aus der Ukraine zu bewältigen», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter vergangenen August, ein halbes Jahr nach Kriegsausbruch.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE

Damals zog die Vorsteherin des Justizdepartements eine positive Bilanz: Über 10 Prozent der Personen mit Schutzstatus S im erwerbsfähigen Alter hätten eine Stelle gefunden. Damit sind diese finanziell unabhängig und können einfacher am sozialen Leben im Ankunftsland teilhaben.

Branchenübliche Löhne als Stolperstein

Wie sieht die Situation bald ein Jahr nach Kriegsausbruch aus? Laut dem Schweizer Arbeitgeberverband haben auf Bundesebene inzwischen fast 15 Prozent eine Stelle gefunden. Wie hoch die Quote der erwerbstätigen Flüchtlinge aus der Ukraine im Kanton Solothurn aktuell ist, weiss man beim kantonalen Migrationsamt aber nicht im Detail. Fest steht: Bisher wurden 339 Gesuche zur Erwerbstätigkeit für Personen mit Schutzstatus S bewilligt.

Akzentuiert hätten sich die Beschäftigungsgesuche Mitte des vergangenen Jahres. Aktuell stagniere die Anzahl der eingereichten Gesuche im Kanton bei 20 bis 30 pro Monat. Dies korrespondiert mit den abnehmenden Flüchtlingszahlen. Kamen in den Frühlings- und Sommermonaten 2022 Hunderte, wurden dem Kanton Solothurn im Dezember noch 9 Flüchtlinge mit Schutzstatus S zugewiesen, im Januar 8 und im Februar, gemäss den aktuell verfügbaren Zahlen, noch kein einziger.

Wie viele davon tatsächlich noch arbeiten, ist laut Kevin Kneubühler, Abteilungsleiter Arbeitsbewilligungen und Integration im Migrationsamt, nicht klar. «Da die Gesuche von den Arbeitgebenden gestellt werden, gehen wir davon aus, dass alle eine Stelle angetreten haben.» Wie viele temporär beschäftigt wurden respektive sich wieder abgemeldet haben, werde jedoch nicht erfasst.

Erteilt wurden die Bewilligungen in diversen Branchen, gemäss Kneubühler insbesondere oft in der Gastronomie, der Reinigungsbranche sowie in der Logistik. Zusätzlich zum Gesuch eines Arbeitgebers müssen die hiesigen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Für manches Arbeitsverhältnis wohl nicht ganz einfache Voraussetzungen. «Die grösste Hürde liegt hierbei sicherlich in der Bezahlung eines orts-, berufs- und branchenüblichen Lohnes, der von Beginn der Anstellung an zu bezahlen ist», sagt Kneubühler.

Es fehlt an Kinderbetreuung und anerkannten Diplomen

Neben den vielen Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine ist die hohe Zahl von Frauen auffällig: 63 Prozent der Personen mit Schutzstatus S im Kanton sind weiblich. Die Konstellation, dass oft ein Elternteil fehlt, birgt angesichts der hierzulande oft kostspieligen und nicht flächendeckend vorhandenen Kinderbetreuung eine weitere Hürde. Dies bestätigt Jonas Motschi, Chef des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Dies könne für die Arbeitsintegration problematisch sein.

Jonas Motschi. Bild: Michelluethi.ch

Beim AWA angesiedelt sind auch die RAV, wo sich die Flüchtlinge zur öffentlichen Arbeitsvermittlung anmelden. Motschi schätzt die Zahl der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die gegenwärtig einer Erwerbstätigkeit nachgehen, auf 100 bis 150 Personen. «Dies sind doch sehr tiefe Zahlen.»

Am Willen aber mangle es nicht. Vielmehr stünden einer erfolgreichen Integration oft Sprachbarrieren im Weg. Oft seien es eben keine hochqualifizierten Fachkräfte wie Ingenieure oder Informatikerinnen, die hier Schutz suchen und die sich im Joballtag in der Regel auf Englisch verständigen, sondern Betriebsmitarbeitende, die nicht im gleichen Mass nachgefragt würden. Und wer sich nicht verständigen könne, habe mit den oft komplexen Prozessabläufen sowie Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen in Schweizer Betrieben Mühe.

«Ohne die berufliche Ausbildung in der Ukraine abzuwerten: Dort arbeitet man oft mit Fertigungstechniken, die man bei uns nicht kennt», so Motschi. Insofern würden Diplome oft nicht anerkannt. Motschi erwähnt einen schon etwas älteren ukrainischen Onkologen, der ein Arbeitsgesuch gestellt hat. Medizinische Diplome von ausserhalb der EU/EFTA werden laut Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz grundsätzlich nicht anerkannt.

«Der Hype ist abgeflacht»

Etwas enttäuscht wurden auch die Erwartungen von Andreas Gasche, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands (KGV). «Zu Beginn der Flüchtlingswelle war der Hype um die zuströmenden Fachkräfte gross, doch mittlerweile ist es darum still geworden.»

Andreas Gasche, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands. Bild: Hanspeter Bärtschi

Er wisse etwa, dass Ukrainer im Sommer in der Landwirtschaft beschäftigt werden konnten. Dort dürften auch die sprachlichen Hürden viel tiefer liegen als etwa im Service in der Gastronomie, so Gasche. Insgesamt habe er aber kaum Rückmeldungen von KGV-Mitgliedern, die Ukrainer beschäftigen.

AWA-Chef Motschi schliesslich weist auf ein weiteres Problem des Schutzstatus S hin: Dieser ist auf eine rasche Rückkehr ausgerichtet. Doch wenn sich abzeichne, dass der Krieg in der Ukraine noch lange andauert, müsse man ein grösseres Augenmerk auf die Integration legen. Und unter anderem mehr in die Ausbildung oder die Sprachförderung investieren. Auch ein Jobcoaching könnte gemäss der Flüchtlingshilfe sinnvoll sein. In den Niederlanden werde dies angeboten. Laut einer Statistik der OECD arbeiten dort 80 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge.