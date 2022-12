MINT-Berufe: Elektromonteure und Logistiker braucht es am meisten

Fachkräftemangel Elektromonteure und Logistiker sind besonders gesucht: Dies zeigt die Hitparade der offenen Stellen im Kanton Der Kanton Solothurn ist keine elektronische Hochburg wie das Silicon Valley. Informatiker schaffen es bei den Bedürfnissen der Firmen nicht unter die Top 20. Händeringend gesucht werden Elektromonteure. Daniela Deck Jetzt kommentieren 22.12.2022, 16.28 Uhr

Elektromonteure werden im Kanton überall gebraucht, hier beim Neubau des Wohnheims Kontiki. Hanspeter Bärtschi

Im Fokus stehen die Mint-Berufe: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, ein Bereich, der akut unter dem Fachkräftemangel leidet. Um dem Abhilfe zu schaffen, wurde im Juni die Internetplattform «SoTech Network» ins Leben gerufen. Ein halbes Jahr nach deren Gründung präsentiert Geschäftsführer André Naef erste Ergebnisse: eine Bestandsaufnahme der offenen Stellen und Pläne, wie man Fachkräfte und Arbeitgeber zusammenbringen will.

André Naef, Geschäftsführer von «SoTech Network». zvg

Grundsätzlich zeigt sich: Von den Mint-Berufen ist es die Technik, die im Kanton Solothurn für die Wertschöpfung sorgt. Angesichts der unbesetzten Stellen ist das in Zukunft allerdings keine Selbstverständlichkeit. So waren die meistgesuchten Fachleute im Kanton Mitte November Elektromonteure, Logistiker und Automatikfachpersonen, gefolgt von Softwareentwicklern, Mechanikern und Polymechanikern.

Doppelerfassungen nicht ausgeschlossen

Beim Spitzenreiter, dem Elektromonteur, waren am 15. November 154 Stellen offen, beim Logistiker waren es 109. Der Vergleich mit dem 15. September zeigt – die Daten werden alle zwei Monate erfasst und verglichen –, wie wichtig diese Fachfrauen und Fachmänner für hiesige Technologiefirmen sind: Da waren beim Elektromonteur 155 Stellen unbesetzt und in der Logistik 96.

Zu Stande kommen diese Ergebnisse dank Crawlern. Das sind Suchprogramme, die jede Nacht die Websites der Firmen mit Sitz im Kanton Solothurn plus Zehn-Kilometer-Radius sowie diejenigen der Stellenvermittler absuchen.

Dazu sagt Naef, dass Doppelerfassungen von Stellenausschreibungen nicht ausgeschlossen werden können, etwa, weil eine Firma ein Stelleninserat auf der eigenen Website und via Stellenvermittlung publiziert.

Doch das schmälere die Botschaft zum Ernst der Lage nicht. «Die demografischen Veränderungen der Gesellschaft spielen uns nicht in die Hände.» Um gerade auch die jungen Leute anzusprechen, sei «SoTech Network» stark auf folgenden Social-Media-Kanälen präsent: Instagram, Linked-in und Facebook.

Schweizweit geht es nicht ohne Verkabelungen

Beim Abgleich der «SoTech Network»-Zahlen mit den nationalen Zahlen fällt auf, dass Elektromonteurinnen auch landesweit die begehrteste Mint-Qualifikation darstellen, gefolgt von Softwareentwicklung und Polymechanik. Das Berufsprofil «Informatik», das im Kanton Solothurn nicht unter den Top 20 figuriert, hält landesweit den Schlussrang. In Solothurn halten Isolierspengler und Konstrukteur die Ränge 19 und 20.

Abgesehen von den Berufsprofilen an sich, zeigen die Daten noch etwas anderes: Der Löwenanteil der Berufe wird (noch) mit deutschen Bezeichnungen ausgeschrieben und gesucht. Dabei könnten die Suchprogramme gemäss Naef Ausschreibungen in Englisch miterfassen.

Nicht so einfach wie bei den Berufstiteln gestaltet sich nach Aussage des «SoTech Network»-Geschäftsführers die Erfassung von Aus- und Weiterbildungsangeboten: «Da ist die Vielfalt der Begriffe zu gross für die automatische Datenauswertung. Wir bleiben am Ball, schliesslich benötigen unsere Partnerfirmen auch Erkenntnisse zum Ausbildungsmarkt.»

Im Frühling können sich Fachkräfte registrieren

Im März soll der Fachkräftepool, bei dem sich Fachleute mit ihren Qualifikationen registrieren können, bei «SoTech Network» online gehen. Davon erhofft sich Naef zusätzlichen Schub bei der Besetzung offener Stellen.

Bereits heute existiert die Hitparade der Berufsbegriffe, die im Kanton Solothurn in den Suchmaschinen am meisten eingegeben werden. Die Top drei: Polymechaniker, Automatiker und IT-Systemtechniker. Der bei den Arbeitgebern zweitbegehrteste Logistiker folgt auf Rang vier. Schlecht sieht es für den Elektromonteur aus. Dieser kommt in den Top 25 gar nicht vor.

