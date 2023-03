Arbeitsmarkt Solothurn: Wo die Stellensuche am kürzesten ist

Fachkräftemangel Ein neuer Job nach der Arbeitslosigkeit: Forstwarte, Gesundheitsfachleute und Gastropersonal brauchen nicht lange zu suchen Der Fachkräftemangel beschäftigt auch die Solothurner Unternehmen. Aus diesem Grund sollten Arbeitslose eigentlich schnell eine neue Stelle finden. Die Dauer der Suche unterscheidet sich aber je nach Branchentyp. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Forstwarte gehören zu den gesuchtesten Berufsleuten auf dem Arbeitsmarkt. Bild: Alex Spichale

Für Schweizer Unternehmen wird es zunehmend schwierig, eine Stelle mit geeignetem Personal zu besetzen. Der Fachkräftemangel hat die Schweizer Wirtschaft fest im Griff. Die Hilferufe kommen dabei aus den unterschiedlichsten Branchen: Gesundheitswesen, Gastro oder aus den Dorfläden.

Nun sollte in diesem Fall des einen Not des anderen Freude sein. Der Mangel an Arbeitskräften sollte im Umkehrschluss dazu führen, dass Stellensuchende schnell wieder eine neue Anstellung finden. Doch diese Annahme war für das Jahr 2021 nicht ganz korrekt: Wie Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zeigen, dauerte die Stellensuche in diesem Jahr so lange wie seit 2017 nicht mehr. Im Durchschnitt nämlich 261 Tage. Die Zahlen beziehen sich darauf, wie lange die Stellensuchenden bei der Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) angemeldet waren.

Pandemie machte die Jobsuche schwierig

Die durchschnittliche Anzahl der Tage auf Stellensuche ist im Jahr 2022 wieder auf 228,8 gesunken. «Der Grund dafür ist die Coronapandemie. Diese hat die Stellensuche in den Jahren 2020 und 2021 stark erschwert, da von den Shutdowns betroffene Unternehmen quasi einen Einstellungsstopp gehabt haben. Zudem haben die wirtschaftlichen Unsicherheiten dazu geführt, dass Unternehmen deutlich weniger rekrutiert haben», sagt Seco-Sprecher Fabian Maienfisch.

Eine Auffälligkeit bleibt jedoch: Nicht alle Personen in Branchen, die händeringend neues Personal suchen, brauchen gleich lange, bis sie eine neue Beschäftigung gefunden haben. Während beispielsweise Forstwarte oder Personen im Gesundheitswesen sehr schnell eine neue Anstellung gefunden haben, geht es in der Informatik länger.

Branchenspezifische Unterschiede

AWA-Chef Jonas Motschi erklärt: Es kommt nicht nur auf die Branche an, das spezifische Profil muss passen. Bild: Michel Lüthi

Doch ist dieses Muster im Kanton Solothurn dasselbe? «Wir erheben keine solchen Zahlen für den Kanton Solothurn», erklärt Jonas Motschi, Leiter des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit. «Doch grundsätzlich ist es wichtig, welche Strukturen eine Branche hat», ergänzt Motschi. Im aktuellen Arbeitsmarkt sei es so, dass in allen Sektoren Leute gesucht werden:

«Die Frage ist, ob die Leute aufs Berufsprofil passen. Zudem kann es immer sein, dass es personenbezogene Hindernisse eine Anstellung verhindern.»

Die branchenspezifischen Unterschiede der Dauer, bis einer neuen Beschäftigung nachgegangen werden kann, seien dabei wie erwähnt in der Struktur der Branche selber zu suchen, erklärt Motschi. So sei gerade die Informatik relativ breit und es komme darauf an, ob beispielsweise ein Systemspezialist oder eine Softwareentwicklerin gesucht werde. Dies müsse klar differenziert werden.

Gemäss der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich ist es in der IT-Branche zudem oftmals der Fall, dass Leute direkt abgeworben werden, somit nie beim RAV angemeldet sind und darum gar nie in der Statistik auftauchen.

Forstwarte auch in anderen Berufen gesucht

«Wir bilden auch für andere Branchen aus», sagt Revierförster Georg Nussbaumer. Bild: Fabio Baranzini

Zu den Berufsgattungen, die 2022 schweizweit am schnellsten wieder eine Anstellung gefunden haben, zählen die Forstwarte. Laut Georg Nussbaumer, Präsident des Verbands für Forstpersonal Kanton Solothurn, trifft das auch in Solothurn zu. Der Grund dafür: «Die Ausbildung des Forstwarts ist auch in anderen Branchen gesucht. Wir bilden also auch für andere Berufe aus, etwa für Facility Management oder die Polizei.»

So gebe es die Situation, dass beispielsweise Tiefbaufirmen Forstwarte einstellen. Dies sei attraktiv, da diese ein höheres Gehalt bezahlen könnten. Zudem würden auch die Forstbetriebe selber nach Personal suchen. Somit ergebe sich eine erhebliche Nachfrage nach Forstwarten.

Gesundheits- und Gastropersonal ist gefragt

Neben dem Forstpersonal sind gemäss Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft auch Angestellte im Gesundheitswesen nur kurz auf Arbeitssuche, insgesamt 216 Tage.

Diese Einschätzung wird bestätigt durch die Sucheingabe nach Stellen für Pflegepersonal auf den einschlägigen Jobportalen. «Man findet Anzeigen für Hunderte offene Arbeitsplätze in den Kantonen Solothurn/Aargau, wenn man auf jobs.ch unter der Region Mittelland nach ‹Pflegefachperson› sucht», sagt Rolf Allemann, Co-Präsident des Berufsverbands für Pflegepersonal. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass wenn jemand eine Stelle suche, er oder sie auch eine finde.

Wer eine Stelle sucht, findet auch eine: Gastro-Präsident Peter Oesch. Bild: Bruno Kissling

Branchenübergreifend noch weniger lange geht die Suche nach einem Job für Angestellte im Gastrobereich; nur knapp 206 Tage. In der Tat finden Leute im Gastrogewerbe sehr schnell wieder einen Job, auch in Solothurn, bestätigt der Solothurner Gastropräsident Peter Oesch. Voraussetzung sei jedoch, dass sie auch eine neue Anstellung wollen. «Wir beobachten, dass Angebote gemacht werden, diese jedoch aus verschiedenen Gründen abgelehnt werden.»

Mehr Stellenangebote als Stellensuchende

Insgesamt erachtet Oesch die Thematik der Dauer der Stellensuche im aktuellen Arbeitsmarkt nicht als problematisch: «Es herrscht beinahe Vollbeschäftigung. Ich vermute, dass unter den Arbeitslosen die meisten aus irgendwelchen Gründen nicht arbeiten wollen oder können.»

Dies bestätigt Jasmine Meier von der Regionalen Arbeitsvermittlung des Kantons Solothurn: «Wir befinden uns in einer Sockelarbeitslosigkeit, in der es mehr Stellenangebote als Stellensuchende gibt.»

Dies heisse, dass qualifizierte Arbeitslose sehr schnell wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Bei Personen, bei denen es länger dauere, gebe es meistens persönliche Gründe. «Es werden zunehmend auch Leute eingestellt, die nicht optimal auf ein Jobprofil passen», so Meier. Diesen Vorgang erleichtere man: Das RAV übernehme in gewissen Fällen auch die Einarbeitungskosten.