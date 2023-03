IBLive: In Bellach sucht die Solothurner Industrie Nachwuchs

Fachkräftemangel «Ein kantonales Schaufenster für die Berufsbildung»: In Bellach erklären Lernende ihre Berufe Die IBLive erleichtert Schulabgängern und Schulabgängerinnen die Berufswahl. Bei der Fraisa und der Carrosserie Hess in Bellach konnten junge Menschen technische Berufe aus der Nähe kennen lernen. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 21.03.2023, 20.22 Uhr

Regierungsrat Remo Ankli am Stand der Fraisa. Bild: Carole Lauener

Berufe hautnah erfahren, riechen, hören, sehen, mit den Händen greifen. Dies bietet die Berufsmesse IBLive Solothurn den Schulabgängern und Schulabgängerinnen, um ihnen die Berufswahl zu erleichtern. Denn nicht jeder Jugendliche hat konkrete Vorstellungen vom angestrebten Lehrberuf.

Ein Kunststofftechnologe der Fraisa erklärt seinen Beruf. Bild: Carole Lauener/ «Solothurner Zeitung»

In den Hallen der Fraisa und der Carrosserie Hess, die der Messe am Standort Solothurn Gastrecht gewähren, riecht es nach Schleiföl, man hört das Surren von 3D-Druckern, das Brummen von CAD-Maschinen. Man sieht Lehrlinge beim Ausbeulen und Polieren einer hagelgeschädigten Motorhaube, man kann CAD-Maschinen in Aktion beobachten. Die jugendlichen Besucherinnen und Besucher dürfen selber Hand anlegen und einen Kerzenhalter aus Metall anfertigen, den sie als Andenken nach Hause nehmen können.

Die Besucherinnen und Besucher können sich im Schweissen üben. Bild: Carole Lauener

Elf Firmen stellen dreissig Berufe vor. Es sind die Lernenden selbst, welche die Berufe erklären. Mit Bildschirmpräsentationen, Maschinenmodellen oder Erläuterungen am Werkstück versuchen sie, den Interessierten die einzelnen Berufe schmackhaft zu machen. Auf den Tischen sind Gegenstände ausgestellt, welche die Lernenden hergestellt haben.

Pia Stebler vom kantonalen Gewerbeverband, Bildungsdirektor Remo Ankli, Kantonsrätin Barbara Leibundgut und Roland Misteli vom Verband der Solothurner Lehrerinnen und Lehrer lauschen interessiert. Bild: Carole Lauener

Jens Grünig, Lernender im vierten Lehrjahr als Fahrzeugschlosser, wusste bei Lehrbeginn noch nicht so genau, in welchen Beruf er da eingestiegen war. Bei der Carrosserie Hess hat er Gefallen an der Arbeit gefunden und es dabei weit gebracht.

An den Swiss Skills holte er den Schweizer-Meister-Titel. Stolz zeigt er seine Meisterarbeit, einen Deichselanhänger. Chiara Amstutz, Lernende im dritten Lehrjahr, die den Stand der Agathon betreut, hat sich damals an der IBLive über den Beruf Kauffrau informiert.

Inveso-Präsident Alex Naef bei der Eröffnungsrede. Bild: Carole Lauener

Ein Bachelor schützt nicht vor Arbeitslosigkeit

Alex Naef, Präsident des Industrieverbands Solothurn und Umgebung (Inveso), des Organisators der Messe, sieht einen grossen Vorteil darin, wenn Gleichaltrige die Berufe erläutern. Er bekundete an der Eröffnungsveranstaltung für Vertreter aus Wirtschaft und Politik jedoch Mühe damit, dass die Sek P die notenstarken Schüler von der Berufsbildung abzieht. Er sieht hier dringenden Handlungsbedarf für eine Reform.

Ursula Renold, die Präsidentin des Fachhochschulrats der FHNW, preist die praxisorientierte Ausbildung. Bild: Carole Lauener

Ins gleiche Horn bläst Ursula Renold, Präsidentin des Fachhochschulrats FHNW und Professorin für Bildungssysteme an der ETH. Es brauche nicht für alles einen Bachelor oder Master, warnte sie. Viel wichtiger sei eine praxisorientierte Ausbildung. Es seien nicht hauptsächlich Personen mit einem universitären Bildungsabschluss, die vor Arbeitslosigkeit gefeit sind.

Absolventinnen und Absolventen einer Berufslehre als Grundbildung mit einem anschliessenden Fachhochschulabschluss riskierten am wenigsten, einmal arbeitslos zu werden. Denn der Arbeitsmarkt suche Leute mit Erfahrung und mit Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit oder der Fähigkeit, unter Stress arbeiten zu können. Dies alles lerne man am Arbeitsplatz, merkte Renold an.

Fahrzeugschlosser zeigen ihren Beruf. Bild: Carole Lauener

Bildungsdirektor Remo Ankli lobte die Inveso für ihre Strategie, wie man die verschiedenen Berufe an die Leute bringen kann. «Die Messe ist ein kantonales Schaufenster für die Berufsbildung», so Ankli.