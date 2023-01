Regierung hält China-Zentrum der Fachhochschule in Olten fest

Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurner Regierung denkt nicht daran, die Aktivitäten des Oltner China-Kompetenzzentrums einzustellen Das China Centre der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten: Eine unzumutbare Zusammenarbeit mit einem totalitären Regime, finden einige Kantonsräte. Wichtig für die kritische Auseinandersetzung mit dem Reich der Mitte, sagt die Regierung. Urs Moser Jetzt kommentieren 31.01.2023, 17.38 Uhr

Langjährige Beziehungen: KMU-Forum China in Olten im März 2015 mit Handelskammer-Direktor Daniel Probst und Hochschuldirektor Ruedi Nützi (v.l.). Bruno Kissling

Die sogenannten Freundschaftsverträge des Kantons Solothurn mit zwei chinesischen Provinzen werden aufgrund der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China zwar schon hin und wieder kritisch hinterfragt. Die Vereinbarungen enthalten aber bloss mehr oder weniger nichtssagende Floskeln und verpflichten den Kanton zu nichts, so hat das Thema eher mässige Brisanz.

Schon bedeutender sind da die langjährigen, recht intensiven Beziehungen der Fachhochschule Nordwestschweiz zum Reich der Mitte. Sie betreibt am Standort der Hochschule für Wirtschaft in Olten das China Centre, das auch nach dessen Pensionierung als Hochschuldirektor vom Solothurner Ruedi Nützi geleitet wird. Es gibt Austauschprogramme für Studentinnen und Studenten, und das China Centre berät Unternehmen, die selber in China Fuss fassen wollen.

Fachhochschule soll Kontakte kappen

Zur Menschenrechtssituation kommt seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs die offiziell neutrale, aber eindeutig prorussische Haltung Chinas. Eine Gruppe von 22 Kantonsrätinnen und Kantonsräten von ganz links bis ganz rechts fordert, das China Centre habe seine Verbindungen zur Volksrepublik China zu kappen.

Eine Unterstützung von Kontakten zu diesem «zunehmend nach innen totalitären und nach aussen militärisch aggressiven» Regime mit öffentlichen Mitteln sei den Bürgerinnen und Bürgern nicht länger zuzumuten.

Eine weitere Zusammenarbeit einer öffentlichen Institution wie der Fachhochschule Nordwestschweiz mit China komme einem Verrat an Werten wie der Rechtsstaatlichkeit, der Wahrung der Grundrechte oder der friedlichen Lösung von Konflikten gleich, so die Begründung des Auftrags mit Erstunterzeichnerin Silvia Fröhlicher (SP, Bellach).

Konkret soll sich der Regierungsrat bei den anderen Trägerkantonen (Aargau und beide Basel) dafür einsetzen, dass die Fachhochschule im neuen Leistungsauftrag für die Periode 2025–2029 angewiesen wird, «alle Aktivitäten mit Behörden, Institutionen und Bildungseinrichtungen der Volksrepublik China» zu sistieren.

Geopolitik ist nicht Sache des Kantons

Es ist nicht sonderlich überraschend, dass sich der Regierungsrat gegen diesen Auftrag sträubt, er ist diplomatisch einigermassen heikel.

Erstens sei die Aussenpolitik alleinige Sache des Bundes und nicht der Kantone. Zweitens sei es somit auch nicht Sache der Kantone, im Rahmen der Hochschulpolitik geopolitische Themen oder Menschenrechtsfragen zu thematisieren. Und drittens wird in der am Dienstag verabschiedeten Stellungnahme zu dem Vorstoss auch darauf verwiesen, dass gemäss Staatsvertrag zwischen den Trägerkantonen die Fachhochschule strategisch und operativ für die Inhalte ihrer Programme verantwortlich sei – und somit auch für die internationalen Aktivitäten.

Der Regierungsrat belässt es aber nicht beim Hinweis auf die weitgehende Nicht-Zuständigkeit für geopolitische Fragen und die China-Kontakte des Fachhochschulzentrums in Olten. Während er auf die Begründung des Auftrags aus dem Parlament eher summarisch eingeht, würdigt er die Arbeit des China Centres ausdrücklich und legt ausführlich dar, warum er eine Sistierung der China-Aktivitäten als «nicht sinnvoll» erachte.

Kritische Auseinandersetzung ermöglichen

Die Fachhochschule Nordwestschweiz beziehungsweise die Hochschule für Wirtschaft in Olten sei anerkanntermassen zu einem schweizerischen Kompetenzzentrum in Bezug auf die Zusammenarbeit mit China geworden. Von diesem Wissen würden auch mehr als 50 Unternehmen im Kanton Solothurn profitieren, die geschäftliche Beziehungen zu China unterhalten. Als aktuelles Beispiel wird die vom Solothurner FDP-Kantonsrat Simon Michel geführte Firma Ypsomed genannt, die ihre Geschäftsbeziehungen ausbaue und wesentliche Investitionen in China tätige.

Das ist das eine. Das andere: Gerade weil sich die Werte der Weltmacht China fundamental von westlichen und schweizerischen Werten unterscheiden und es in der Schweiz nach wie vor an fundiertem China-Wissen fehlt, sei eine kritische Auseinandersetzung mit China (insbesondere auch für die Studierenden der Fachhochschule) unerlässlich. Das China Centre ermögliche eine solche Auseinandersetzung.

Kommt hinzu: Bis zum Ausbruch der Coronapandemie und Chinas totaler Abschottung hat das China Centre mit den Weiterbildungskursen für chinesische Kader gutes Geld verdient. Den Ertragsüberschuss für 2019 bezifferte die Fachhochschule auf gut 377’000 Franken.

