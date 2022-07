Die Grünen wollen Tagesschulen im Kanton Solothurn fördern

Externe Kinderbetreuung Kitas und Horte im Kanton Solothurn sollen gefördert werden – und bald auch Tagesschulen? Kitas und Horte sind in vielen Gemeinden im Kanton Solothurn mittlerweile etabliert. Nun fordern die Grünen, dass der Kanton auch bei Tagesschulen vorwärtsmachen soll. Auch sonst tut sich aktuell gerade einiges, um die externe Kinderbetreuung weiter zu etablieren. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

In Tagesschulen bietet die Schule selbst unter anderem den Mittagstisch an. Für Kinder, deren Eltern beide erwerbstätig sind. Sandra Ardizzone

Nicht ganz überall, vor allem nicht überall gleich schnell: Aber langsam, aber sicher werden externe Kinderbetreuungsangebote im Kanton Solothurn zum Standard. Gemäss einer Untersuchung aus dem Jahr 2019 gab es in drei Vierteln der Gemeinden entweder familien- oder schulergänzende Kinderbetreuungsplätze.

Anders die Situation bei der Subventionierung dieser Plätze. Gemäss der Untersuchung subventionieren weniger als ein Drittel der Gemeinden sowohl im Vorschul- als auch im schulergänzenden Bereich die Kinderbetreuung. Doch sowohl auf Bundes- wie auch Kantonsebene ist momentan einiges im Gange, um dies zu ändern.

Kanton verpflichtet Gemeinden

So hat der Kantonsrat vor ziemlich genau einem Jahr die Gemeinden verpflichtet, ein «bedarfsgerechtes Angebot» der externen Kinderbetreuung mitzufinanzieren. Eine konkrete Gesetzesvorlage wurde von der Regierung bisher zwar noch nicht veröffentlicht. Da solche Aufträge aber eigentlich innerhalb eines Jahres umgesetzt werden müssen, dürfte dies aber in absehbarer Zeit noch geschehen.

Nun ist ein weiterer Auftrag dazu gekommen. Standen bisher Kitas und Horte im Fokus, wollen die Grünen nun auch bei den Tagesschulen vorwärtsmachen.

Das Angebot einer Tagesschule und eines Horts ist im Grundsatz dasselbe: Kindergarten- und Schulkinder werden ausserhalb der Schulzeit betreut, sei es fürs Morgen- oder Mittagessen oder an freien Nachmittagen. Bei einem Hort geschieht dies durch Externe, bei einer Tagesschule bietet die Schule die Betreuung selbst an.

Der Vorteil der Tagesschulen gemäss den Grünen: eine gesamtheitliche Förderung der Kinder, «getragen durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit im gesamten Team». Und zwar unter einem einzigen, organisatorischen Dach.

Synergien möglich bei Tagesschulen?

Auch würden sich Synergien anbieten: So kann zwar schon heute jemand Teilzeit als Lehrerin oder Lehrer arbeiten und gleichzeitig als Betreuerin oder Betreuer in einem Hort. Dafür braucht sie oder er allerdings zwei Arbeitsverträge, «mit den entsprechenden Nachteilen zum Beispiel in der Altersvorsorge», so die Grünen.

Konkret fordern die Grünen vom Solothurner Regierungsrat, dass er die gesetzlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für Tagesschulen prüfe und die nötigen Schritte aufzeige. Damit sollen Tagesschulen, die es teilweise heute schon gibt (wenn, dann auf Initiative einzelner Gemeinden), noch etwas «offizieller» werden.

Dazu ist die Regierung grundsätzlich bereit, wie sie in ihrer Antwort schreibt. Sie will das Thema externe Kinderbetreuung, auch mit Verweis auf den eingangs erwähnten Auftrag, an dessen Umsetzung man dran sei, allerdings gesamtheitlich anpacken. Sie schlägt deshalb einen leicht abgeänderten Wortlaut vor. Sie will Tagesschulen prüfen, aber in Abhängigkeit zu anderen externen Betreuungsangeboten.

Unterschriftensammlung für Kita-Initiative läuft

Schliesslich sind auch national einige Bemühungen im Gange, um die externe Kinderbetreuung weiter zu verankern. Zum einen hat die SP Anfang Jahr die Kita-Initiative lanciert. Diese fordert, dass die Kantone für ein ausreichendes, bezahlbares und bedarfsgerechtes Angebot von Betreuungsplätzen verantwortlich sind.

Konkret sollen die Betreuungskosten für Eltern maximal zehn Prozent ihres Einkommens betragen. Für die Finanzierung soll mehrheitlich der Bund zuständig sein. Die Unterschriftensammlung für die Initiative läuft aktuell.

Und zum anderen hat die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats im Mai einen Gesetzesentwurf in Vernehmlassung geschickt. Die Kommission schlägt vor, dass sich der Bund jährlich mit rund einer halben Milliarde Franken an den externen Betreuungskosten beteiligt.

Konkret sollen damit zwischen 10 und 20 Prozent der Betreuungskosten der Eltern gedeckt werden. Bisher hatte sich der Bund in Form einer Anstossfinanzierung an neuen Betreuungsplätzen beteiligt. Geht es nach der Kommission, soll daraus eine permanente Beteiligung werden.

